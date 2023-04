La charge rapide Oppo 300W fournira une charge complète en 5 minutes

Au cours des dernières années, il y a eu un développement rapide de la technologie de recharge des téléphones portables. Il y a quelques années, nous n’avions que 27W de charge rapide max. Cependant, en 2020, la puissance de charge des téléphones portables est passée à 65W. À partir de 2021, nous avons déjà une charge rapide de 125 W qui est lentement passée à 200 W – 210 W. Maintenant, l’industrie essaie de faire un énorme bond en avant vers une charge ultra rapide de 300 W. Redmi a dévoilé il y a un mois un Redmi Note 12 Pro+ modifié. Cet appareil est capable de gérer une seconde charge féerique de 300 W et peut être complètement chargé en seulement 5 minutes. Selon des rapports récents, un modèle produit en série pourrait être lancé dans la seconde partie de l’année. Cependant, Redmi n’est pas le seul à développer une technologie de charge rapide.

Technologie de charge rapide Oppo 300W

Une autre marque chinoise, Oppo, travaille également sur une technologie similaire. Il y a des rapports selon lesquels Oppo a également développé des technologies équivalentes et que le niveau de charge rapide de 300 W n’a pas de limites en termes de marque. Un nouveau rapport de @DCS, un blogueur technologique populaire de Weibo, révèle que le système Oga dispose de batteries spéciales à haut débit de 2220/2230 mAh 15C. La capacité équivalente devrait être de 4600 mAh et celle-ci devrait être prête pour une charge rapide de niveau 300W.

Néanmoins, l’utilisation d’une batterie à haut débit seule ne permettra pas une charge rapide haute puissance de 300 W. L’ensemble du lien, tel que les chargeurs, les téléphones ou appareils mobiles, et les conceptions de charge, doit être optimisé et amélioré. Afin de minimiser davantage le volume, la conception de la puce de charge de 300 W doit utiliser la technologie GaN (nitrure de gallium) la plus récente. Sans cela, il sera difficile de contrôler le volume de la tête de charge et du téléphone portable. La capacité de la batterie de 300 W est toujours inférieure à la batterie plus connue de 100 W à charge rapide + 5000 mAh, et la durée de vie de la batterie sera légèrement inférieure. Mais le temps de charge est beaucoup plus court, il y a donc des compromis à faire.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine