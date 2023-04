Microsoft ajoute une fonctionnalité de menu Démarrer controversée dans Windows 11

Microsoft a publié la mise à jour optionnelle de mars 2023 non liée à la sécurité pour Windows 11. Elle comprend une gamme de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs. L’un des changements les plus notables est l’ajout d’un champ de recherche qui correspond au schéma de couleurs actuel. Permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement ce qu’ils recherchent. De plus, il existe une nouvelle fonctionnalité que Microsoft appelle « notifications pour les comptes Microsoft ». Ce qui apparaîtra dans le menu déroulant de déconnexion du menu Démarrer de Windows 11. Cette fonctionnalité est en test depuis au moins novembre 2022. Et semble être similaire aux messages promotionnels ou aux publicités pour les produits de Microsoft.

Le menu Démarrer de Windows 11 obtient une nouvelle fonctionnalité qui peut ne pas plaire à tout le monde

Alors que certains utilisateurs ont exprimé leur inquiétude au sujet de ces notifications, Microsoft a déclaré qu’elles ne sont actuellement disponibles que pour un petit public et qu’elles seront déployées plus largement dans les mois à venir. La société a également partagé une capture d’écran de ce à quoi ressembleront ces notifications. Affichage d’une invite demandant aux utilisateurs de Windows 11 de sauvegarder leurs fichiers sur le cloud à l’aide du service OneDrive de Microsoft.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, la version d’aperçu de Windows 11 KB5023778 comprend plusieurs autres améliorations et corrections de bugs. Y compris un correctif pour un problème de gel de Microsoft PowerPoint et de nouvelles fonctionnalités de Microsoft Defender pour Endpoint. Cette mise à jour est facultative et ne contient pas de mises à jour de sécurité. Mais il est recommandé aux administrateurs Windows qui souhaitent tester les améliorations qui seront déployées avec le Patch Tuesday du mois prochain.

Pour installer cette mise à jour d’aperçu, les utilisateurs peuvent accéder à Paramètres > Windows Update et cliquer sur le bouton « Télécharger et installer » après avoir vérifié les mises à jour, ou la télécharger manuellement et l’installer à partir du catalogue Microsoft Update.

Il convient de noter qu’après le début du mois prochain, il n’y aura plus de versions d’aperçu facultatives et non liées à la sécurité pour les versions de Windows 10. Seules les mises à jour de sécurité mensuelles cumulatives continueront pour ces versions. Alors que Windows 10, la version 22H2 continuera de recevoir des versions de sécurité et facultatives. De plus, à partir d’avril 2023, des mises à jour optionnelles non liées à la sécurité seront publiées le mardi de la quatrième semaine du mois pour remplacer les versions « C » et « D » précédemment publiées au cours des troisième et quatrième semaines.

