Protégez votre maison avec les serrures intelligentes : comment acheter la bonne serrure de porte pour vous

Nous savons que de nombreuses personnes ne font toujours pas confiance aux produits technologiques. Surtout quand ils voient le mot « intelligent » devant un produit « traditionnel », ils pensent que c’est un gadget marketing. Par exemple, quel avantage un fer à repasser intelligent peut-il avoir ? Eh bien, pendant que vous réfléchissez aux quelques avantages dont il dispose, voici un autre produit dont vous avez probablement entendu parler mais que vous avez des doutes sur la serrure de porte intelligente. Le marché des serrures de porte intelligentes propose de nombreux modèles de différentes marques. Nous voulons dire qu’il y a trop d’options qui diffèrent par la conception, la technologie et les arguments de vente. D’un autre côté, ils ont beaucoup en commun. La question naturelle est donc : laquelle dois-je choisir lorsque je recherche une très bonne serrure de porte intelligente ?

Il y a quelques points à garder à l’esprit lors de l’achat de serrures de porte intelligentes. Premièrement, ce sont des produits matures, ce qui indique simplement qu’ils ne sont pas chers. Par exemple, vous pouvez dépenser entre 200 $ et 300 $ et obtenir une serrure intelligente complète, de haute qualité et sécurisée.

5 questions concernant les serrures de porte intelligentes ?

Nous sommes récemment tombés sur un article intéressant sur gearbrain qui répond à cinq questions courantes sur les serrures intelligentes. Voyons ce qu’ils couvrent.

Quelles marques fabriquent des serrures de porte intelligentes ? – Eh bien, il existe deux types d’entreprises spécialisées dans la fabrication de produits de cette catégorie. Premièrement, il y a des entreprises qui se sont fait un nom sur le marché de la serrure traditionnelle. Ainsi, à mesure que de nouvelles technologies émergent, elles proposent également des produits intelligents. Deuxièmement, il existe de nombreuses start-up qui proposent un seul produit, la serrure de porte intelligente. Mais il faut aussi mentionner les entreprises qui n’appartiennent à aucun de ces groupes mais qui ont de bonnes offres. Ce sont des marques technologiques bien connues telles que Xiaomi et Huawei, qui proposent des produits pour la maison intelligente, y compris des serrures intelligentes.

Les serrures de porte intelligentes nécessitent-elles une installation professionnelle ? Oui, la plupart des serrures de porte intelligentes ne peuvent pas être installées par vous-même. Eh bien, nous pouvons essayer de le faire sans aide professionnelle. Mais cela prendra du temps, alors que les professionnels le feront en une heure.

Quelle technologie sans fil utilisez-vous ? La plupart des serrures de porte intelligentes prennent en charge le Wi-Fi. Cela nous permet de surveiller à distance ce qui se passe devant la porte. Mais certains modèles prennent en charge Bluetooth pour le verrouillage/déverrouillage de proximité, NFC pour le toucher, etc.

Quelles méthodes d’ouverture prennent-ils en charge ? C’est la caractéristique la plus importante que vous devez connaître. Vous pouvez déverrouiller la porte en utilisant l’une des 6-7 méthodes. Ceux-ci incluent : le déverrouillage par empreinte digitale, la reconnaissance faciale, le déverrouillage mobile (via NFC), le déverrouillage par carte, le déverrouillage par mot de passe, les mots de passe temporaires/à usage unique (pour les invités et les amis), les clés physiques, etc.

Sont-ils en sécurité ? C’est une autre question importante à laquelle nous devons répondre. La plupart des produits sont ANSI Grade 1, ce qui indique qu’ils ont le plus haut niveau de protection et de sécurité. De plus, les produits de cette catégorie peuvent envoyer des alarmes sur votre téléphone portable si quelqu’un essaie d’ouvrir la porte ; ils peuvent enregistrer de courtes vidéos et les envoyer sur votre téléphone portable si quelqu’un se présente devant la porte ; ils sont essentiellement protégés des bobines Tesla, etc.

Conclusion

Enfin, comme il s’agit de produits intelligents qui ont besoin d’électricité pour fonctionner, il est logique de se demander ce qui se passe lorsque la batterie est épuisée. Dans la plupart des cas, les batteries des serveurs dureront de 8 à 12 mois avec une seule charge. Mais même s’ils sont à court d’énergie, vous pouvez utiliser des batteries portables et les recharger via les ports USB des serrures intelligentes. Enfin, il y a toujours la possibilité d’utiliser une clé.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine