Voici comment les conditions d’échange d’iPhone et d’Android d’occasion se comparent

Après que son dernier rapport ait examiné ce que les utilisateurs d’iPhone et d’Android font avec leurs anciens appareils, le CIRP publie aujourd’hui un suivi qui révèle dans quel état se trouvaient les différents smartphones lorsqu’ils ont été échangés, vendus ou transmis à la famille ou aux amis. .

Le CIRP a publié la nouvelle étude « Les anciens iPhones sont dans une forme assez décente » sur sa sous-pile ce matin. Pour le contexte, la dernière étude de l’entreprise a montré qu’environ 85% des iPhones sont réutilisés d’une manière ou d’une autre.

Pour la nouvelle enquête, le CIRP a interrogé les utilisateurs d’iPhone et d’Android sur l’état de l’écran et de la batterie avant qu’ils ne soient échangés, vendus ou donnés. Fait intéressant, les résultats autodéclarés étaient presque identiques entre les deux en ce qui concerne l’affichage.

Près des deux tiers ont déclaré que l’état de l’écran était parfait, 21 % l’appelant « rayé mais utilisable ». 13 % ont déclaré que leur appareil était « fissuré mais utilisable », et seulement 6 % avaient un écran « fissuré et inutilisable ».

En ce qui concerne l’état de la batterie, environ un quart des iPhones et des appareils Android utilisés dureraient une journée complète ou plus sans être rechargés.

Un tiers des iPhones auraient duré la majeure partie de la journée sans être rechargés, tandis que 42% des appareils Android auraient fait de même.

Un autre quart des téléphones iPhone et Android ont été identifiés comme pouvant durer environ une demi-journée sans être rechargés. Mais 15 % des iPhones « devaient être rechargés toutes les deux heures », alors que seulement 7 % des batteries des téléphones Android étaient dans cet état.

Alors que les batteries vieillissent et s’usent naturellement avec le temps et l’utilisation (plus de cycles de charge = plus de dégradation de la batterie), ce sont peut-être les consommateurs utilisant des protecteurs d’écran qui maintiennent un pourcentage aussi élevé d’écrans de smartphone en «parfait» état.

Il est difficile de savoir exactement pourquoi les smartphones Android utilisés avaient une meilleure autonomie que les iPhones. Mais une explication possible pourrait être que de nombreux appareils Android ont des capacités de batterie plus importantes au démarrage, ce qui pourrait les aider à conserver une capacité restante plus élevée après quelques années que les iPhones.

En conclusion, CIRP dit qu’il semble que l’état des iPhones usagés s’améliore ces dernières années :

Au fil des ans, Apple a travaillé avec ses fournisseurs pour rendre les iPhones plus durables et améliorer la durée de vie de leur batterie – et cela semble avoir fonctionné. Alors que nous avons commencé à poser des questions sur l’état des téléphones à la retraite il y a seulement quelques années, il semble que moins de consommateurs se promènent avec des téléphones fissurés et des batteries décolorées.

Image du haut via Netcost-security.fr

