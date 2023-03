Vous pourrez bientôt utiliser Apple Pay Later – mais devriez-vous ?

Certaines personnes peuvent déjà utiliser Apple Pay Later, la société promettant qu’il arrivera à « tous les utilisateurs éligibles » dans les prochains mois. Mais alors que vous pourrez bientôt l’utiliser, la question est : devriez-vous ?

En surface, cela semble être une option décente. C’est sans intérêt, il n’y a pas de formulaire de demande à remplir, cela n’a aucun impact sur votre cote de crédit et vous faites affaire avec Apple plutôt qu’avec une banque ou une société financière. Mais il y a quelques éléments à considérer…

Comment ça fonctionne

Commençons par regarder comment fonctionne Apple Pay Later.

Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez acheter, vous demandez le service dans l’application. On vous demandera combien vous voulez emprunter et vous serez invité à accepter les conditions. Apple effectue ensuite une vérification de crédit « douce », ce qui indique qu’il vérifie votre cote mais n’enregistre pas le fait que cela a été fait, de sorte qu’il ne sera pas visible pour les autres prêteurs.

Si vous êtes approuvé, vous pouvez continuer et effectuer votre achat en sélectionnant Apple Pay comme mode de paiement. Vous verrez alors un nouvel onglet vous demandant de choisir entre Payer en totalité et Payer plus tard. Sélectionnez ce dernier et vous êtes prêt.

Pour rembourser le prêt, vous payez en quatre versements égaux toutes les deux semaines, c’est là qu’intervient le premier des deux inconvénients….

Vous ne financez qu’à 75%, pas à 100%

Ce premier versement est dû le jour où vous effectuez l’achat. Ainsi, 25 % du coût doivent être payés immédiatement, ce qui indique que vous ne financez que 75 % du coût, et non 100 %.

Vous n’obtenez un crédit que pour six semaines

Les 75 % restants du coût doivent être remboursés dans les six semaines, ce qui n’est pas beaucoup plus long que la période sans intérêt typique de 30 jours que vous obtenez lorsque vous utilisez une carte de crédit ou de paiement. Mais c’est en fait pire que ça…

Seulement 25% du coût est financé pendant six semaines

Nous avons déjà noté que vous devez payer 25 % d’avance. Vous devez ensuite effectuer des paiements dans deux semaines, quatre semaines et six semaines. Ainsi, les périodes de crédit réelles que vous obtenez sont :

Premiers 25 % : aucun

25 % suivants : deux semaines

Troisième 25 % : quatre semaines

Finale 25 % : six semaines

Le montant maximum que vous pouvez financer est de 1 000 $

Contrairement aux cartes de crédit et de paiement, où votre limite de crédit typique sera mesurée en milliers de dollars et peut atteindre cinq chiffres, la limite supérieure pour Apple Pay Later est de 1 000 $. Cela ne vous achètera peut-être même pas un iPhone, encore moins un MacBook.

Vous ne recevez aucune récompense

L’utilisation d’une carte de crédit ou de paiement vous rapportera généralement des points, qui peuvent être convertis en espèces ou en d’autres choses comme des miles aériens. Vous obtenez ces récompenses même si vous remboursez la totalité de votre solde chaque mois pour éviter les frais d’intérêt. Apple Pay Later, en revanche, ne vous donne rien.

Une carte de crédit ou de paiement est généralement une meilleure affaire

Si vous comparez ce qui précède avec une carte de crédit ou de paiement, vous pouvez voir que cette dernière est généralement une meilleure affaire :

Vous financez 100 % pendant 30 jours, et non différents pourcentages pour différentes périodes.

Vous pouvez généralement financer plusieurs milliers de dollars ou plus.

Vous obtenez une remise en argent ou d’autres récompenses pour l’utilisation de la carte.

Donc, au mieux, Apple Pay vous offre une semaine supplémentaire – pour seulement 25 % du total. Au pire, vous obtenez la même période de crédit pour le total complet ; sont limités à de petits achats; et n’obtiens aucune récompense.

Y a-t-il des raisons de choisir Apple Pay Later ?

Si vous portez un solde sur votre carte de crédit, vous paierez des intérêts sur votre achat. Apple Pay Later est donc un meilleur choix ici, car il est sans intérêt tant que vous le remboursez intégralement.

La limite de 1 000 $ pourrait être une chose positive pour certaines personnes. Si vous êtes sujet à des dépenses excessives, la limite inférieure peut vous inciter à être plus responsable et à opter pour un modèle moins cher.

Enfin, si vous ne pouvez pas obtenir d’autre crédit, Apple a probablement des critères de prêt plus souples étant donné que le montant du crédit est faible et que la durée du prêt est à la fois fixe et courte.

Mais ce n’est pas sans risque

Comme pour tout accord de crédit « sans frais et sans intérêt », cela n’est vrai que tant que vous continuez à payer. Si vous ne le faites pas, on ne sait pas comment Apple va gérer le problème, mais il est tout à fait possible que vous ayez alors à payer des frais et des charges. De plus, bien que la vérification de crédit d’origine ait été souple, Apple indique qu’elle peut signaler l’historique des paiements aux agences de crédit. Ainsi, si vous manquez des paiements, cela aura probablement une incidence sur votre cote de crédit.

La règle d’or pour tout crédit est la suivante : ne l’utilisez que si vous pouvez confortablement vous permettre les remboursements et êtes convaincu que votre situation financière restera stable pendant la durée du crédit.

Quelles sont vos opinions ? Pouvez-vous voir d’autres raisons d’utiliser Apple Pay Later ? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :