À Florence, il y a un cabinet d’avocats qui utilise ChatGPT comme avocat : « Parfois, ça marche mieux qu’un humain »

ChatGPT est un logiciel d’IA générative développé par OpenAi. C’est l’un des systèmes les plus avancés qui soient sur le marché. L’avocat Alessandro Traversi commence à l’utiliser comme collègue.

Entretien avec Alessandro Traversi

Avocat pénaliste du tribunal de Florence

La civilisation produit des machines qui se comportent comme des hommes, écrivait Erich Fromm au milieu des années 1900. Pas un siècle ne passe et Open AI présente ChatGPT, l’ingénieuse intelligence artificielle générative. Non seulement il se comporte, mais il écrit et travaille comme un être humain, et il pourrait devenir juge ou avocat. Aux États-Unis, le chatbot a déjà fait son entrée dans la salle d’audience, même si les vrais avocats en ont beaucoup parlé. Et en Italie, à Florence, la première expérience pour comprendre les perspectives de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine juridique est sur le point de démarrer.

« Le 31 mars lors d’une conférence nous mettrons à l’épreuve ChatGPT devant nos confrères », déclare Alessandro Traversi, avocat pénaliste du barreau de Florence qui a décidé de tester personnellement l’intelligence artificielle générative dans son cabinet. Tout a commencé par une réponse présomptueuse et s’est terminé par un bon argument de défense produit par ChatGPT. « C’était déconcertant, déjà dans certains domaines ça marche mieux que les avocats ».

Commençons par le début, dès la première approche avec ChatGPT.

La première question que nous lui avons posée, reprenant la prédiction d’Alan Turing en 1950, était : « Comment distinguer la réponse d’une machine de celle d’une personne ? ChatGPT a répondu : « Très simple, si une réponse immédiate et sans erreur arrive, cela indique qu’un automate répond, car les humains sont plus lents et font souvent des erreurs ». Donc, compte tenu de la déclaration quelque peu opiniâtre, nous avons décidé de présenter un cas concret.

Quel est?

Une arnaque au contrat. Le cas en un mot était celui-ci, un monsieur achète une propriété puis après un certain temps il se rend compte qu’il y a des infiltrations d’eau du toit et dénonce essentiellement le vendeur pour fraude contractuelle. Nous avons ensuite demandé à ChatGPT d’intégrer la défense dans ce processus.

Et ça a marché ?

Pour rester bouche bée, le chatbot a aussitôt répondu ainsi : « Pour vous défendre, vous devez identifier les éventuels témoins pouvant démontrer l’ignorance du vendeur du défaut caché du bien pour démontrer l’absence de fraude ». Et puis après il a joint toute une explication du délit de fraude.

Auriez-vous vraiment pu l’utiliser comme base pour construire une défense ?

Il est évident qu’aujourd’hui on ne pouvait pas se fier uniquement à ce que l’ordinateur nous dit, mais les bases sont correctes et je suppose que dans très peu de temps, dans très peu de temps en effet compte tenu de sa capacité à s’améliorer, l’IA va vraiment être en mesure de fournir des arguments solides.

Aux États-Unis, il y a DoNotPay qui a déjà poursuivi ChatGPT en justice.

Oui, nous l’avons lu. En Amérique c’est différent, ils ont déjà fait quelques expériences il y a quelques années où un ordinateur servait à évaluer certaines clauses contractuelles, et à comprendre si elles étaient conformes ou non à la loi. Et il valait bien mieux qu’une équipe d’avocats talentueux.

Mais en fait, il a également réussi un examen de droit.

Oui, alors, surtout dans ces domaines où tout est documentaire, par exemple le droit fiscal fonctionne déjà très bien aujourd’hui, peut-être le fait-il mieux qu’un humain. Dans les affaires civiles, il peut même calculer le montant de l’indemnisation des dommages.

On s’est dit que ChatGPT peut devenir avocat, aurons-nous aussi des robots juges ?

Pourrait être. Compte tenu de la rapidité des améliorations, je pense que cela sera également réalisé dans peu de temps. Cela pourrait être un problème en droit criminel où l’on parle de faits humains impliquant des sentiments, des passions, des émotions, toutes choses qu’un ordinateur ne peut pas avoir. Mais il a aussi ses avantages, ChatGPT n’a ni préjugés ni influences, par exemple aujourd’hui les campagnes médiatiques pèsent lourdement et même inconsciemment influencent dans une certaine mesure l’évaluation. L’ordinateur serait immunisé contre les biais cognitifs.

Cependant, l’intelligence artificielle est encore entraînée sur des textes qui pourraient contenir des préjugés, parmi les reproches faits au chatbot il y a par exemple celui d’avoir généré des messages racistes ou misogynes.

Bien sûr, en fait l’un des aspects les plus critiques est précisément cela. Cela dépendra beaucoup de la façon dont le logiciel sera programmé, si des règles ou des données incorrectes sont saisies, des conclusions erronées ou nuisibles seront tirées.

Et qu’en est-il de la jurisprudence prédictive ?

Plus fascinant encore, ChatGPT permettra tôt ou tard de prédire l’issue du processus. Dans les domaines civil, fiscal et administratif, cette prévision peut déjà être correcte à 99% aujourd’hui, dans le domaine pénal c’est plus difficile, car il y a des témoignages oraux, pas seulement des documents écrits. Mais tôt ou tard, il sera également possible d’obtenir de bons résultats dans ce domaine. Le 31 mars, nous aurons également une conférence à ce sujet.

ChatGPT pourrait-il voler les emplois des juges et des avocats ?

Cette question a été posée par beaucoup, dans un temps pas trop lointain, l’IA dans tous les secteurs entraînera sans aucun doute la perte de nombreuses activités, en particulier répétitives. La profession d’avocat devrait survivre, même si j’assiste déjà à un phénomène qui nous fait réfléchir sur le sujet. Même avant de contacter l’avocat, le client recherche toujours sur Internet et se présente ensuite au bureau déjà informé, donc je pense que toute l’activité de consultation est vraiment destinée à être réduite.

Au-delà du travail, quels sont les risques à introduire ChatGPT dans la justice ?

Eh bien, le risque est un aplatissement. L’ordinateur est programmé sur la base des précédents judiciaires, donc pour proposer certaines décisions il s’appuiera sur le système juridique consolidé, sans produire d’interprétations innovantes. Le juge humain est plus sensible au changement social et moral, il suffit de penser aux cas relatifs aux couples arc-en-ciel, ce sont de nouveaux problèmes, si on ne s’appuyait que sur un ordinateur il n’y aurait jamais d’innovation.

ChatGPT peut être une bonne aide mais tout devra rester sous contrôle humain.

Oui, mais au niveau européen dans le domaine judiciaire il y a une charte éthique qui a déjà été rédigée, dans laquelle l’opportunité des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle est reconnue, mais avec la recommandation absolue que toute décision ne peut être prise que sous contrôle humain contrôle.

La décision automatisée n’est donc pas un réel risque pour l’instant.

Exact.

Si vous deviez choisir entre un avocat que vous ne connaissez pas et ChatGPT, par qui aimeriez-vous être défendu ?

Aujourd’hui avocat, je ne peux pas répondre à l’avenir, car il faut voir comment la technologie va évoluer.

