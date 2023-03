C’est l’heure de faire ou de mourir: comment jouer au remake de Resident Evil 4 sur Xbox maintenant

Si vous souhaitez jouer au remake de Resident Evil 4 dès que possible, voici une recommandation de VGC.

Selon les médias, vous pouvez changer votre emplacement sur la Xbox Series X / S en Nouvelle-Zélande. Redémarrez ensuite le jeu. Une fois cela fait, vous pouvez le récupérer et jouer à Resident Evil 4, car il est disponible dans le pays depuis le 24 mars.

Vous savez peut-être également que le jeu arrive sur PC, PS4 et PS5. Resident Evil 4 a reçu de très bonnes critiques. Sur Metacritic, on peut voir que la note moyenne est de 93 sur 104.

Capcom a également annoncé que l’add-on « The Mercenaries » sortira en tant que DLC gratuit le 7 avril. Cette information provient de la bande-annonce de lancement officielle. Pour ceux qui ne connaissent pas, The Mercenaries est un mode mini-jeu où vous devez survivre à des vagues continues de zombies.

Le studio a également déclaré qu’il ajouterait quelque chose pour les joueurs PlayStation VR2. Ils n’ont cependant donné aucun détail.

Quel âge a Resident Evil 4 et qu’est-ce qui a changé ?

Le jeu original est sorti il ​​y a 18 ans. En ce sens, Resident Evil 4 Remake n’est pas seulement une version restaurée du jeu.

Dans l’original, les joueurs disposaient d’une fonction de sauvegarde limitée lorsqu’ils pénétraient dans certaines zones. Maintenant, le studio ajoute un emplacement de sauvegarde automatique approprié. C’est ce que voulaient les fans du jeu. Nous voulons dire, dans les endroits avec de grands groupes d’ennemis ou même des rencontres de boss, il était difficile de les traverser immédiatement. Maintenant, vous pouvez le faire étape par étape.

Le remake introduira également de nouveaux ennemis. Nous avons vraiment aimé l’un d’eux – un homme volumineux qui ressemblait à un minotaure avec un marteau de forgeron.

Vous vous souvenez peut-être que dans la version originale de Resident Evil 4, les joueurs pouvaient déplacer la caméra tout en visant, mais Leon ne pouvait pas bouger en même temps. Cela a maintenant été corrigé et vous pouvez vous déplacer pendant la prise de vue.

Eh bien, il y a beaucoup d’autres améliorations à venir. En fait, le jeu original de 12 heures prendra désormais 15 à 20 heures, y compris les quêtes secondaires. Cependant, pour débloquer New Game Plus et de puissants objets bonus, vous devez terminer le jeu en 8 heures.

