Les effets visibles de la maladie d’Alzheimer sur la rétine : espoirs d’un diagnostic précoce à partir de l’test de la vue

Une nouvelle étude a montré que la maladie d’Alzheimer et le déclin cognitif déclenchent des modifications spécifiques de la rétine. Test de diagnostic précoce possible grâce à un simple test de la vue.

Un simple test de la vue pourrait aider les médecins à diagnostiquer précisément et précocement la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde qui touche plus de 40 millions de personnes (il y en aura 150 millions en 2050). La raison réside dans le fait que la rétine, « surplombant » le système nerveux, présente des altérations caractéristiques chez les patients atteints de pathologie neurodégénérative et de déclin cognitif. De telles anomalies ont également été observées chez des personnes ne présentant pas de tels troubles ; selon les chercheurs, ils pourraient être un signe précoce de la maladie d’Alzheimer, dont les symptômes apparaissent d’ailleurs des décennies après le début du processus de dégénérescence neuronale. L’espoir est qu’il sera possible d’arriver à un test diagnostique standardisé capable d’identifier la maladie à un stade précoce et de préparer toutes les voies thérapeutiques capables de ralentir son évolution. À ce jour, malheureusement, c’est toujours une maladie incurable.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Maxine Dunitz Neurosurgical Research Institute du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, qui ont travaillé en étroite collaboration avec le Maxine Dunitz Neurosurgical Research Institute du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, a déterminé qu’un œil test (de la rétine) pourrait être efficace pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer. contact avec des collègues de la Faculté de médecine, de la santé et des sciences humaines de l’Université Macquarie à Sydney (Australie), de l’Institut européen de recherche sur le cerveau (EBRI) à Nice, du Queensland Brain Institute et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Maya Koronyo-Hamaoui, professeur de neurochirurgie, neurologie et sciences biomédicales au centre californien, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une enquête histopathologique et biochimique approfondie sur la rétine et les tissus cérébraux de 86 donneurs décédés. Des échantillons ont été prélevés sur 14 ans auprès de patients atteints de la maladie d’Alzheimer à part entière et de divers degrés de troubles cognitifs. Il s’agit du plus grand exemplaire de ce type analysé dans la littérature scientifique. De cette manière, il a été possible de comparer l’état pathologique des tissus et de le relier à la fonction cognitive, de normale à sévèrement altérée par la maladie d’Alzheimer.

Chez les patients présentant un léger déclin cognitif et la maladie d’Alzheimer, les chercheurs ont observé plusieurs anomalies. Premièrement, une concentration accrue d’une protéine appelée bêta-amyloïde 42 a été détectée, « qui, dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, s’agrège pour former des plaques qui perturbent le fonctionnement du cerveau », comme l’explique Cedars Sinai dans un communiqué de presse. Ils ont également constaté l’accumulation de la protéine bêta-amyloïde « collante » dans les cellules ganglionnaires ; plus d’astrocytes et de cellules microgliales (immunitaires) associées aux plaques bêta-amyloïdes ; 80 % de cellules microgliales en moins responsables de l’élimination de ces plaques de la rétine et du cerveau ; et des marqueurs biologiques associés à la neurodégénérescence et à l’inflammation.

Toutes ces altérations, qui se manifestaient par une atrophie tissulaire et une inflammation à des degrés divers, notamment dans les zones externes de la rétine, étaient étroitement associées à un déclin cognitif. « Ces changements dans la rétine sont corrélés à des changements dans des parties du cerveau appelées cortex entorhinal et temporal, un centre de mémoire, d’orientation et de perception du temps », a précisé le Dr Koronyo, soulignant le lien avec la fonction cognitive. En termes simples, ces altérations peuvent être la manifestation de la pathologie neurodégénérative en cours. Fait intéressant, ils étaient également présents chez certaines personnes ayant une fonction cognitive normale ou légèrement altérée ; cela suggère que ceux-ci pourraient être des signes prédictifs d’un futur diagnostic de la maladie d’Alzheimer. C’est pourquoi un test de la vue ad hoc pourrait être très précieux.

« Notre étude est la première à fournir des analyses approfondies des profils protéiques et des effets moléculaires, cellulaires et structurels de la maladie d’Alzheimer sur la rétine humaine et de leur correspondance avec les modifications des fonctions cérébrales et cognitives », a expliqué le professeur Koronyo-Hamaoui. « Ces découvertes pourraient éventuellement conduire au développement de techniques d’imagerie qui nous permettront de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer plus tôt et avec plus de précision, et de surveiller sa progression de manière non invasive en regardant à travers l’œil. » commente le neurochirurgien. Une étude récente a montré que la forme courante de démence pouvait également être diagnostiquée par un test sanguin. Les détails de la recherche « Retinal pathological features and proteome signatures of Alzheimer’s disease » ont été publiés dans la revue Acta Neuropathologica.

