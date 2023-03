Les conducteurs de véhicules autonomes Apple passent à plus de 200 avec une «collision» depuis janvier

Apple poursuit ses tests de véhicules autonomes en Californie avec les dernières données montrant qu’il a ajouté plus de conducteurs. Le nouveau rapport montre que plus de 200 personnes sont autorisées à soutenir le fonctionnement de sa flotte d’essai de 67 véhicules avec une collision très mineure survenue le mois dernier.

Les tests automatiques autonomes d’Apple se développent – en ce qui concerne les conducteurs – même si le dernier rapport de Bloomberg indique que la première Apple Car attendue en 2026 ne sera pas entièrement autonome. Mais la société peut toujours inclure des fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite qui pourraient permettre aux conducteurs et aux passagers de « regarder un film ou de jouer à un jeu » pendant leur voyage.

Les derniers chiffres sur la flotte autonome d’Apple proviennent de macReports et montrent que le nombre de conducteurs est passé de 196 à 201, le plus élevé que nous ayons vu depuis un certain temps. Pendant ce temps, le parc de véhicules est resté à 67.

Voici un aperçu de la façon dont la flotte et les chauffeurs d’Apple se comparent aux concurrents :

via macReports

Une autre partie intéressante des données est le nombre de collisions que chaque entreprise a eues avec ses véhicules. Depuis le 13 janvier 2023, Apple a eu une collision de plus, portant son total à 16.

Cependant, même les accidents les plus mineurs doivent être signalés et ce dernier en est un. Personne n’a été blessé – c’était en fait juste un cas d’éruption cutanée en mode manuel :

« Le 21 février, un véhicule d’essai fonctionnant en mode de conduite manuelle faisait demi-tour de Westbound à Eastbound Homestead Road à l’intersection avec Kennewick Drive à Sunnyvale lorsque le pneu avant droit et la jante sont entrés en contact avec le trottoir. Aucun blessé n’a été signalé et les forces de l’ordre n’ont pas été appelées sur les lieux. Le véhicule d’essai a subi des dommages au niveau de la jante avant droite.

via macReports

