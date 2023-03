Comment désactiver les sous-titres codés sur Samsung Smart TV

Les téléviseurs intelligents ont été conçus pour tout le monde. Que vous ayez des enfants ou des personnes âgées, tout le monde aime regarder du contenu à la télévision. La meilleure partie de beaucoup de téléviseurs, qu’ils soient intelligents ou non, est qu’ils s’assurent qu’il existe des fonctionnalités d’accessibilité spéciales qui peuvent aider les personnes qui ont entendu parler d’entendre à comprendre ce qui se passe dans une vidéo. Vous pourriez les considérer comme des sous-titres, mais ce dont nous parlons, ce sont des sous-titres codés.

Les sous-titres sont comme des sous-titres, mais ils fournissent encore plus d’informations sur ce qui se passe dans la vidéo. Ce sont des fonctionnalités d’accessibilité qui sont disponibles sur les téléviseurs et même sur vos téléphones portables. De nombreuses applications de streaming comme YouTube ont également cette fonctionnalité. Non seulement les applications de streaming, mais les téléviseurs sont également équipés de la fonction de sous-titrage. Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui a un téléviseur Samsung, vous pouvez suivre ce guide sur la façon de désactiver les sous-titres codés sur Samsung Smart TV et plus de détails à ce sujet.

Désactiver les sous-titres codés sur Samsung Smart TV

Avant de continuer et de désactiver les sous-titres codés sur votre téléviseur Samsung, assurez-vous que tout le monde chez vous accepte de le désactiver. La raison pour laquelle nous vous demandons de le faire est qu’il est possible que quelqu’un l’ait activé, car cela lui permet de comprendre facilement ce qui se passe dans la vidéo.

Voici les étapes pour désactiver les sous-titres codés sur un téléviseur Samsung.

Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton d’accueil dessus. Accédez à Paramètres suivi de Général. Sous Général, choisissez Accessibilité Sélectionnez Paramètres des sous-titres. Si vous souhaitez activer les sous-titres, sélectionnez simplement l’option Activé et la même étape peut être suivie pour le désactiver. C’est ça.

Sous-titres codés sur Samsung Smart TV – Toutes les options

Si vous envisagez d’utiliser les sous-titres sur votre téléviseur Samsung, vous avez le choix entre trois options différentes.

Mode sous-titres : lorsque vous sélectionnez le mode sous-titres, vous pourrez choisir parmi différentes langues de sous-titres disponibles. Cette langue ne peut être modifiée qu’en fonction de la source du média en cours de lecture ou d’ailleurs s’il s’agit d’une chaîne de télévision en direct, cela dépendra du fournisseur de la chaîne de télévision en direct.

Options de sous-titrage numérique : vous n’aimez pas la police, la couleur et la taille par défaut des sous-titres affichés sur votre téléviseur Samsung ? Vous pouvez facilement les modifier tous en vous rendant dans les options de sous-titrage numérique.

Sous-titres codés séparés : vous n’aimez pas la position par défaut des sous-titres codés sur votre téléviseur Samsung ? Vous pouvez facilement les ajuster. Que vous les vouliez vers la partie inférieure de l’écran, sur les côtés gauche ou droit, ou même en haut si vous le souhaitez.

Réinitialiser les sous-titres sur Samsung Smart TV

Tout comme nous avons expliqué comment vous pouvez modifier et changer de nombreux éléments de vos sous-titres sur votre téléviseur Samsung, vous pouvez également réinitialiser si vous n’aimez pas les modifications que vous avez apportées.

Voici les étapes pour réinitialiser les paramètres des sous-titres sur votre téléviseur Samsung.

Saisissez la télécommande du téléviseur pour votre téléviseur Samsung et appuyez sur le bouton Accueil. Accédez à l’option Paramètres et choisissez Général. Sous Général, sélectionnez Accessibilité, puis Paramètres des sous-titres. Mettez en surbrillance Options de sous-titrage numérique et choisissez Revenir à la valeur par défaut. Les sous-titres ont maintenant été réinitialisés aux paramètres d’usine par défaut.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon de désactiver les sous-titres codés sur un téléviseur intelligent Samsung. En effet, Closed Caption est une fonctionnalité utile pour les personnes âgées et aussi pour ceux qui pourraient être malentendants. Assurez-vous donc de demander à tout le monde à la maison s’ils acceptent de désactiver les sous-titres.

