L’apnée du sommeil pourrait être reconnue comme une maladie chronique et invalidante

L’apnée du sommeil, trouble respiratoire caractérisé par des épisodes répétés d’occlusion des voies respiratoires supérieures pendant le sommeil, pourrait être reconnue comme une maladie chronique et invalidante. C’est ce que prévoit un nouveau projet de loi 765 intitulé « Dispositions relatives à la reconnaissance de l’apnée obstructive du sommeil comme maladie chronique et invalidante », qui voit l’honorable Carolina Varchi comme première signataire, chef de groupe de la Fdi au sein de la House Justice Commission.

La proposition, présentée lors d’une conférence de presse à Montecitorio, comprend « l’attribution d’un code spécifique aux fins de l’exonération des frais de santé, la création de centres spécialisés OSA, la fourniture de dispositifs thérapeutiques et la protection des travailleurs par le travail agile pour les formes les plus graves – a expliqué le premier signataire Varchi -. Par cette disposition nous voulons donc protéger les citoyens souffrant de cette pathologie souvent sous-estimée et qui, si elle est négligée, peut provoquer l’apparition de pathologies beaucoup plus graves ».

Pourquoi l’apnée du sommeil est dangereuse

L’apnée du sommeil, ou plutôt le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (syndrome d’apnée obstructive du sommeil, SAOS), est un facteur de risque important pour le développement de maladies cardiovasculaires et métaboliques.

Largement répandus dans la population générale, bien que plus fréquents chez les hommes (ratio hommes/femmes de 3:1) – en France, ils touchent environ 7 millions d’adultes, dont près de 4 millions avec une forme épanouie – ils ont un impact économique important sur le Système de santé publique, estimé à environ 3 milliards d’euros pour les caisses de l’Etat.

Les personnes souffrant d’apnée du sommeil ont un risque accru de développer une hypertension artérielle, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, l’obésité et le diabète, ainsi qu’une sensation constante de fatigue et une somnolence diurne excessive, ce qui les expose à un plus grand risque d’être affecté dans les accidents de la route (fréquence jusqu’à 5 fois plus élevée que chez les personnes non atteintes) ou au travail (risque d’accident du travail doublé).

Symptômes de l’apnée obstructive du sommeil

Les symptômes les plus courants peuvent être de deux types, selon l’heure de la journée à laquelle ils surviennent. Les symptômes nocturnes comprennent :

ronflement

pauses respiratoires

sensation d’étouffement pendant le sommeil

réveils fréquents

sueurs nocturnes

Les symptômes diurnes peuvent inclure :

fatigue au réveil

mauvaise concentration avec troubles de la mémoire

mal de tête le matin

troubles de l’humeur

transpiration diurne excessive

Diagnostic et traitement de la maladie

Reconnaître le syndrome d’apnées obstructives du sommeil n’est pas facile, en partie à cause de la méconnaissance de la maladie dans la population mais aussi à cause de la diffusion limitée des dépistages de routine et du nombre réduit de centres du sommeil.

Le diagnostic passe par des investigations instrumentales spécifiques, notamment par la polysomnographie nocturne qui enregistre pendant la nuit le débit d’air dans les voies respiratoires, les efforts respiratoires thoracoabdominaux, la saturation artérielle en oxygène, le rythme cardiaque, la position du corps, les ronflements, les potentiels électriques du cerveau et du cœur, la mouvements des yeux et l’activité musculaire du corps.

Il n’y a pas de thérapies médicamenteuses approuvées pour traiter la maladie. Les traitements consistent principalement en l’utilisation d’appareils pour réduire l’obstruction, tels que des pansements nasaux, et l’utilisation de masques respiratoires et d’autres appareils d’assistance ventilatoire (CPAP), une approche que de nombreuses personnes trouvent inconfortable et difficile à tolérer. .

Des agents pharmaceutiques, dont certains sont déjà utilisés pour traiter d’autres affections, sont actuellement à l’étude et pourraient ouvrir la voie à des traitements efficaces.

