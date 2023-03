Un utilisateur de 4Chan arrêté pour publication "dans Minecraft" menace de mort

Facepalm : Ce n’est pas parce que vous présentez quelque chose comme un scénario hypothétique dans un jeu vidéo que vous ne serez pas tenu responsable. Un utilisateur de 4Chan, âgé de 38 ans, l’a découvert à la dure après avoir publié une menace de mort ciblant un shérif de Floride, mais a utilisé les mots « dans Minecraft » à la fin. Il a ensuite été arrêté et est extradé pour faire face à des accusations de crime.

Richard Golden a posté son message pour tuer Mike Chitwood sur le forum /pol de 4Chan. Le shérif est pris pour cible par des groupes d’extrême droite depuis qu’il a appelé les néonazis après qu’un groupe a distribué des dépliants antisémites aux habitants de Daytona Beach, en Floride, et accroché des banderoles sur des ponts piétonniers lors des déclarations sportives de Daytona 500 telles que « Hitler était juste. »

« Ces salauds sont venus dans le mauvais comté […] Nous n’allons pas tolérer cela », a déclaré Chitwood lors d’une conférence de presse. « Il ne s’agit pas de liberté d’expression. Il s’agit de violences. »

Après la conférence, Golden a posté un message sur 4Chan dans un fil intitulé « Florida Sheriff déclare la guerre aux Blancs ». Il disait: « Il suffit de tirer sur Chitwood dans la tête et il cesse d’être un problème. Ils doivent trouver un nouveau gars pour être le problème. »

« Mais tirer sur Chitwood dans la tête résout définitivement un problème immédiat. Tirez simplement sur Chitwood dans la tête et tuez-le. » Golden a ensuite ajouté « dans Minecraft » après le commentaire.

Comme l’explique Know Your Meme, les gens ajoutent « dans Minecraft » à la fin des commentaires avec l’intention de supprimer le domaine des possibilités du monde réel de l’exemple. On pourrait le comparer au Milhouse des Simpson qui menace de botter les fesses de quelqu’un… chez Nintendo. Ou, remontant aux années 90, dire « non » après une déclaration.

Mais ajouter l’équivalent de « blagues, lol » à la fin d’une menace de mort n’apaisera pas les forces de l’ordre. Central Florida Intelligence Exchange a alerté Chitwood du message et les détectives ont retrouvé Golden jusqu’à une adresse du New Jersey le 1er mars. .

Vous pouvez voir la vidéo des officiers arrêtant Golden chez sa mère dans la vidéo ci-dessous. Depuis l’arrestation, Chitwood a décrit Golden comme un membre marginalisé de la société qui a passé une grande partie de son temps dans des forums de discussion extrémistes.

Chitwood a déclaré que la caution de Golden serait fixée à 100 000 $. Il est accusé d’avoir proféré des menaces écrites de tuer ou de blesser, passible d’une peine maximale de 15 ans de prison et d’une amende de 10 000 $.

