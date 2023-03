AMD retarde la série Ryzen 7040HS et Intel annule les SoC de Thunder Bay

Qu’est-ce qui vient de se passer? Intel et AMD ont tous deux subi des pertes cette semaine. Team Red a perdu son calendrier à la dernière minute et a dû reporter le lancement de la série 7040HS de ce mois-ci à avril. Team Blue a dit au revoir à un accélérateur de niche qu’il n’a jamais pu lancer – RIP Thunder Bay.

Annoncées au CES 2023, la série Ryzen 7040HS d’AMD (nom de code Phoenix) et la série 7045HX récemment publiée sont basées sur Zen 4 et utilisent le nœud N4 de TSMC, mais les similitudes s’arrêtent là. La série HS comprend une matrice monolithique qui combine un GPU RDNA3 avec jusqu’à huit cœurs, et la série HX utilise une conception de puces portée à partir de la série de bureau avec seulement un GPU RDNA2 intégré de base mais jusqu’à 16 cœurs.

Tard vendredi après-midi, AMD a annoncé que la série 7040HS avait été retardée d’un mois pour aplanir les bugs. « Nous nous attendons maintenant à ce que nos partenaires constructeurs OEM lancent les premiers ordinateurs portables équipés de processeurs de la série Ryzen 7040HS en avril », a déclaré Team Red dans un communiqué de presse.

Phénix

Modèle Cores / Threads Horloge de base/boost Cache L2 + L3 UC GPU cTDP R9 7940HS 8 / 16 4,0 / 5,2 GHz 24 Mo 12 35-54W R7 7840HS 8 / 16 3,8 / 5,1 GHz 24 Mo 12 35-54W R5 7640HS 6 / 12 4,3 / 5,0 GHz 22 Mo 8 35-54W

Il existe trois modèles dans la série HS : les R9 7940HS et R7 7840HS à huit cœurs chacun et le R5 7640HS à six cœurs. Tous les trois ont des fréquences boost d’environ 5 GHz et ciblent un support de puissance de 35 à 54 W. Les processeurs sont également équipés d’accélérateurs AI dédiés et de modestes GPU RDNA3 intégrés cadencés à un peu moins de 3 GHz, destinés à concurrencer la GTX 1650.

Thunder Bay

Intel a commencé à soumettre la semaine dernière des correctifs au Core Linux qui supprimaient le prise en charge du SoC Thunder Bay. Phoronix a trouvé l’explication dans une note de mise à jour morne : « le produit a été annulé, et il n’y a pas de clients finaux ou d’utilisateurs ».

Thunder Bay était le nom de code d’un SoC qu’Intel a référencé pour la première fois dans ses soumissions au Core Linux en 2021. Des rumeurs disaient qu’il combinait des VPU Movidius (unités de traitement visuel) avec des cœurs Xeon, mais ses drivers désormais supprimés ont révélé qu’il avait des cœurs Arm A53. plutôt.

Ne vous inquiétez pas si le nom Movidius vous fait vous gratter la tête. Intel a acquis la société, qui fabrique des accélérateurs d’IA pour les applications IoT, en 2016, et a supprimé progressivement sa marque. Intel continue de publier discrètement des VPU Movidius tous les deux ans depuis lors, mais a principalement intégré la technologie dans ses autres gammes, y compris les processeurs Core de 13e génération en tant qu’unité AI.

Team Blue n’a probablement pas abandonné ses projets de développement d’accélérateurs comme Thunder Bay, mais les a suspendus dans le cadre de ses récents efforts pour réduire les coûts.

