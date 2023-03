Configurer Google Wallet sur Samsung Galaxy Watch 4/5 : Voici comment procéder

Vous pouvez remplacer complètement le Samsung Pay (bientôt Samsung Wallet) « préinstallé » sur votre Samsung Galaxy Watch4 ou Galaxy Watch5 par le Google Wallet. À l’avenir, cela vous permettra d’effectuer des paiements sans contact à l’aide de votre smartwatch sans avoir besoin d’une autre carte de débit. Bien que le système de paiement de Samsung ne puisse pas être complètement supprimé, il ne gêne pas l’alternative de Google lorsqu’il est correctement configuré.

Configurer Google Wallet sur Galaxy Watch

Avant de faire cela, vous devez vous assurer que vous avez correctement configuré votre Galaxy Watch. Il doit également être connecté à votre smartphone.

Il continue ainsi :

Installez l’application Google Wallet à partir de votre smartphone et du Play Store de votre smartwatch. Cela se produit généralement automatiquement sur la Galaxy Watch dès que vous la chargez sur votre téléphone. Balayez vers le haut sur l’écran de la Galaxy Watch pour accéder au sélecteur d’applications. Ouvrez l’application Google Wallet. Tapez sur le symbole + et passez au smartphone. L’application portefeuille y a déjà démarré automatiquement. Sélectionnez la carte de paiement Google Wallet déjà ajoutée que vous souhaitez utiliser pour payer sur votre smartphone. Appuyez sur « Accepter et continuer » et suivez les instructions. Si nécessaire, identifiez-vous en tant qu’utilisateur : dans votre téléphone. Appuyez sur « Terminé » pour terminer le processus.

La configuration et la gestion se font par téléphone. (Capture d’écran) Vous pouvez ajouter d’autres cartes de crédit dans l’application Wallet sur votre smartphone. (Capture d’écran)

Alternativement, vous pouvez ajouter des cartes de paiement supplémentaires à l’application Google Wallet sur votre smartphone, et le paiement sans contact via PayPal si vous le souhaitez. Lors de l’enregistrement de nouvelles cartes, vous pouvez entrer le code à trois chiffres au dos de votre carte de crédit ou vous connecter à votre banque en ligne – cela varie d’une banque à l’autre.

Quelle est la différence entre Google Wallet et Google Pay ?

C’est peut-être déroutant, mais ce n’est pas si compliqué : Google Pay disparaît lentement depuis l’automne 2022 et est complètement absorbé par le Google Wallet. Google Pay est souvent le nom du paiement sans contact, tandis que le Google Wallet correspond à un portefeuille virtuel. Il y a aussi de la place pour les cartes bonus ou client, mais aussi pour les clés de voiture numériques. Ceux-ci peuvent également être appelés et utilisés (en partie maintenant, en partie à l’avenir) via la smartwatch.

Google Wallet est le nouveau terme (global) pour Google Pay. (Photo : Google)

Il en va de même avec le Samsung Pay (service de paiement) et le Samsung Wallet (porte-monnaie). Donc, si vous voyez le nom Google Pay ici et là, c’est l’équivalent de Google Wallet dans ce pays.

Il n’est pas possible de configurer une nouvelle carte directement sur la smartwatch. Sur la Galaxy Watch, vous transférez « uniquement » les cartes de crédit ou de débit enregistrées depuis le téléphone.

Dans la zone NFC, vous trouverez « Paiements ». Là, vous sélectionnez Google Pay/Wallet. (Capture d’écran) Quel service devrait-il être? (Capture d’écran) Changé avec succès. (Capture d’écran)

Important : Pour que Google Pay ou Google Wallet remplace complètement Samsung Pay / Samsung Wallet à l’avenir, vous devez encore effectuer les opérations suivantes :

Allez dans Paramètres -> Connexions sur votre Galaxy Watch. Appuyez sur NFC, faites défiler vers le bas et sélectionnez « Google Pay » sous paiement.

Démarrer Google Wallet à l’aide d’une combinaison de touches

Appuyez longuement sur le bouton de retour pour lancer Samsung Pay (portefeuille). Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier cette action rapide ni l’attribuer à Google Wallet. C’est un peu ennuyeux. Heureusement, pour que vous n’ayez pas toujours à démarrer l’application portefeuille pour payer avec votre Galaxy Watch, il existe une option pratique que vous devez d’abord définir :

Accédez aux paramètres de votre smartwatch (démarrage rapide de l’application -> équipement). Sélectionnez « Fonctionnalités avancées » -> « Personnaliser les boutons ». Appuyez sur « Appuyer deux fois » sous « Bouton d’accueil » et sélectionnez Google Wallet.

Personnalisez les raccourcis clavier. (Capture d’écran) La seule chose que vous pouvez changer est l’option Double Press. (Capture d’écran) Maintenant, sélectionnez simplement Google Wallet dans la sélection d’applications. (Capture d’écran) Complété. (Capture d’écran)

À l’avenir, vous pourrez activer Google Wallet dès que vous appuierez deux fois sur le bouton d’accueil (en haut à droite). Malheureusement, vous n’avez pas d’autre option. Actuellement, vous ne pouvez pas configurer l’action rapide Samsung Pay.

Autres exigences relatives à Google Wallet (et Samsung Wallet)

Qu’il s’agisse de Google Wallet (Google Pay) ou de Samsung Wallet (Samsung Pay), certaines fonctionnalités de votre montre doivent être actives. En cas de problème de paiement ou d’activation des services de paiement, vérifiez les points suivants :

NFC : « Near Field Communication » doit être activé pour les services sans contact. Accédez aux paramètres de votre Galaxy Watch. Activez l’élément sous Connexions -> NFC.

Verrouillage de l’écran : Dans les paramètres sous Sécurité -> Verrouillages, le verrouillage de l’écran doit être activé. Sans eux, cela ne fonctionnera de toute façon pas avec Google Wallet. Si votre smartwatch n’est pas déverrouillée, le paiement n’est pas possible. Le déverrouillage a lieu une fois et le reste jusqu’à ce que vous retiriez la smartwatch.

Compte Google / Compte Samsung : Vous devez avoir un compte actif et configuré pour le service respectif. Si le compte Google n’est pas connecté, allez dans Paramètres -> Compte -> Comptes pour ajouter votre compte Google à la smartwatch.

Sur quelle Galaxy Watch fonctionne Google Wallet ?

Alors que le Samsung Galaxy Watch3 (et Active 2 ou tous les modèles plus anciens) sont toujours basés sur le propre système d’exploitation Tizen de Samsung, le Galaxy Watch4 et le Galaxy Watch5 fonctionnent sur le système d’exploitation WearOS de Google. Et seules les montres intelligentes basées sur WearOS permettent d’utiliser Google Wallet. Cela indique également : la Galaxy Watch3 (Active) est uniquement conçue pour le portefeuille Samsung, un changement n’est pas possible ici.

Seuls les modèles Galaxy Watch avec WearOS fonctionnent avec Google Wallet. (Photo: Netcost)

Plus précisément, Google Wallet fonctionne sur les montres connectées Samsung suivantes :

Samsung Galaxy Watch4 (tous les modèles, y compris la variante LTE)

Samsung Galaxy Watch4 Classic (tous les modèles, y compris la variante LTE)

Samsung Galaxy Watch5 (tous les modèles, y compris la variante LTE)

Samsung Galaxy Watch5 Pro (tous les modèles, y compris la variante LTE)

Utilisez Google Wallet et Samsung Wallet en parallèle

Ce serait bien si vous pouviez utiliser Samsung Wallet et Google Wallet en parallèle. Mais : Vous ne pouvez officiellement sélectionner qu’un seul service pour le paiement (voir ci-dessus). Cependant, les deux peuvent être installés sur votre Galaxy Watch, il vous suffit d’activer celui respectif dans les paramètres avant de payer.

Vous pouvez continuer à utiliser Samsung Pay ou Samsung Wallet. (Photo : Samsung)

Cependant, il existe une petite astuce pour une utilisation quotidienne : en appelant Google Wallet à l’aide de la combinaison de touches mentionnée (2x retour) et en démarrant Samsung Wallet comme d’habitude en maintenant le bouton retour enfoncé, vous pouvez sélectionner rapidement l’un ou l’autre service. Cela peut être utile dans certains domaines – par exemple, séparer les achats privés et professionnels, etc.

Pourquoi le changement peut avoir du sens

Si vous achetez une Galaxy Watch4 ou Watch5, Samsung aimerait vous inspirer avec son propre service de paiement Samsung Wallet (Samsung Pay). Cependant, la création de votre propre compte prend beaucoup de temps et vous recevrez également une nouvelle carte de débit virtuelle du partenaire de Samsung, Solarisbank. Une alternative pourrait être Google Wallet (anciennement Google Pay), qui prend en compte les cartes de crédit et de débit existantes.

Cependant, un aspect crucial est le suivant : si vous possédez une Samsung Galaxy Watch4 ou 5, mais pas un smartphone Samsung, vous ne pouvez pas du tout utiliser Samsung Pay ou Samsung Wallet. L’application de portefeuille Samsung ne fonctionne que sur les appareils Samsung (séries A, Note, S, XCover, Z). Ici, vous êtes dépendant du Google Wallet pour pouvoir utiliser le paiement sans contact de votre smartwatch.

Ce n’est pas non plus sans importance : Google Wallet / Google Pay est plus établi dans le monde que Samsung Wallet / Pay. Si vous voyagez beaucoup, cela pourrait être crucial pour vous.

