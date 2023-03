La dernière mise à jour de Windows 11 provoque des connexions WiFi et SSD lents, BSoD, etc.

Facepalm : Dans une nouvelle qui ne devrait surprendre absolument personne, une mise à jour de Windows cause des problèmes majeurs à certains de ceux qui l’ont téléchargée et installée. Les problèmes signalés incluent des baisses massives de la vitesse des SSD (plus de la moitié), des écrans bleus de la mort et des applications qui ne fonctionnent pas correctement.

La mise à jour KB5023706 pour Windows 11 22H2, nommée Moment 2, a apporté les améliorations, correctifs et fonctionnalités habituels au système d’exploitation de Microsoft, notamment une barre de recherche dans le Gestionnaire des tâches et une barre des tâches optimisée pour les tablettes. Comme c’est le cas pour le cours des mises à jour Windows, il a également introduit des éléments indésirables.

Le problème le plus important découlant de la mise à jour est son impact sur certains SSD, certains rapports affirmant que leurs vitesses ont diminué de moitié ou pire. Plus d’un utilisateur a déclaré que la mise à jour avait écrasé les performances du SSD Adata XPG SX8200 Pro 1 To de leur ordinateur portable ; il semble que le problème soit limité à ce modèle de SSD Adata. Un Redditor a déclaré que leur temps de démarrage avait plus que doublé pour atteindre 31 secondes après l’installation de la mise à jour, mais qu’il était revenu à la normale après avoir désinstallé KB5023706.

Microsoft affirme que les vitesses SSD impactées sont l’un des problèmes connus de la mise à jour. Il écrit que « La copie de fichiers volumineux de plusieurs gigaoctets (Go) peut prendre plus de temps que prévu pour se terminer sous Windows 11, version 22H2. Vous êtes plus susceptible de rencontrer ce problème en copiant des fichiers vers Windows 11, version 22H2 à partir d’un partage réseau via Server Message Block (SMB), mais la copie de fichiers locale peut également être affectée. Les appareils Windows utilisés par les consommateurs à la maison ou dans de petits bureaux ne sont pas susceptibles d’être affectés par ce problème. »

Microsoft indique que ceux qui rencontrent le problème peuvent l’atténuer en utilisant des outils de copie de fichiers qui n’utilisent pas le gestionnaire de cache (E/S tamponnées). Il a également publié deux outils de ligne de commande « intégrés » qui peuvent être utilisés comme correctif jusqu’à ce qu’il publie une solution officielle :

robocopy \\unserveur\unpartage c:\undossier unfichier.img /J

xcopy \\unserveur\unpartage c:\undossier /J

Les vitesses lentes du SSD ne sont pas le seul problème causé par la mise à jour. Certaines personnes ont constaté qu’elles rencontraient des erreurs lors du téléchargement ou de l’installation de Moment 2. Il existe également des rapports d’utilisateurs rencontrant des écrans bleus constants de la mort, des applications cassées et des connexions WiFi lentes après avoir installé la mise à jour.

Si vous rencontrez l’un de ces problèmes, la meilleure option serait de désinstaller la mise à jour jusqu’à ce que Microsoft corrige les bugs. Comme c’est souvent le cas avec ces choses, il semble que seul un petit nombre d’utilisateurs rencontrent des problèmes.

