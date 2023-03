Comment configurer un dossier Time Machine réseau partagé pour sauvegarder plusieurs Mac

Vous souhaitez trouver une solution pour sauvegarder plusieurs Mac à la maison ou au bureau sans acheter de matériel dédié comme le stockage en réseau, payer pour un service de sauvegarde ou avoir besoin de plusieurs disques externes ? Il s’avère que vous pouvez configurer un dossier réseau partagé sur Mac pour permettre à d’autres machines d’enregistrer leurs sauvegardes Time Machine. Suivez-nous pour savoir comment cela fonctionne.

La fonctionnalité pratique pour configurer un dossier réseau partagé pour les sauvegardes avec macOS est comme un NAS virtuel intégré – ou une machine à remonter le temps à sauvegarder quand Apple a proposé son combo routeur/stockage Time Capsule !

Ci-dessous, nous expliquerons à la fois comment le configurer et comment configurer plusieurs Mac pour y enregistrer leurs sauvegardes Time Machine. Il est également possible de partager le dossier avec des machines Windows.

Quelque chose à garder à l’esprit, vous voudrez vous assurer que le Mac sur lequel vous configurez le dossier partagé dispose de suffisamment de stockage pour gérer les sauvegardes à partir du nombre de Mac avec lesquels vous l’utiliserez. Vous pouvez également limiter les sauvegardes à une taille spécifique.

Et n’oubliez pas de sauvegarder régulièrement le Mac que vous utilisez comme hôte du dossier partagé ???? avec un lecteur externe ou une autre option.

Merci d’avoir consulté notre guide sur la configuration d’un dossier de sauvegarde Time Machine partagé sur Mac !

