Les molécules naturelles brûlent les graisses et les transforment en énergie : comment fonctionne le mix prometteur

Une équipe de recherche internationale a démontré dans des tests en laboratoire qu’un mélange de substances naturelles est capable de pousser le métabolisme à transformer la graisse blanche en graisse brune. Les scientifiques espèrent qu’il sera efficace pour lutter contre l’épidémie de surpoids et d’obésité.

Un mélange de molécules naturelles est capable de favoriser la transformation de la graisse blanche (celle liée aux kilos superflus) en graisse brune ou TAB, qui est principalement impliquée dans la thermogenèse, c’est-à-dire la production de chaleur en présence de basses températures. En termes simples, ces substances catalysent la combustion des graisses accumulées et les transforment en énergie disponible pour le corps. La découverte, basée sur des résultats préliminaires, a été faite dans des modèles murins (souris) et devra également être confirmée chez l’homme, mais l’affinité des processus métaboliques entre les deux espèces suggère qu’elle pourrait être efficace.

Pour déterminer que le mélange de substances naturelles conduit le métabolisme à convertir la graisse blanche en graisse brune, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Nice « Tor Vergata », qui a collaboré étroitement avec des collègues du Laboratoire d’endocrinologie cardiovasculaire de l’IRCCS San Raffaele, du Département des sciences médicales translationnelles de l’Université de Naples Federico II, de l’École de médecine « Miller » de l’Université de Miami et de l’Université internationale des sciences de la santé Saint Camillus. Les scientifiques, coordonnés par le professeur David Della Morte Canosci, professeur au Département de médecine des systèmes de l’Université romaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences avec une lignée cellulaire spécifique de fibroblastes murins (3T3-L1).

Fondamentalement, ils ont vérifié la capacité de ces composés à contrecarrer l’adipogenèse blanche (accumulation de graisse blanche) en faveur de la formation de graisse brune. Pour ce faire, ils ont exposé des fibroblastes de souris à un groupe de micronutriments définis comme A5+ et des polyphénols. Parmi les composés impliqués figurent le zinc, l’honokiol, le chrome, le ptérostilbène, la polytadine. Les polyphénols, comme l’indique l’Institut Humanitas, peuvent se voir attribuer de manière générique de multiples propriétés bénéfiques, telles que des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antibactériennes, antiparasitaires, cytotoxiques, antiprurigineuses et la capacité de « tenir le cholestérol à distance ». En analysant le cycle cellulaire par diverses méthodes, telles que qRT-PCR, Western Blot et Oil Red O, le professeur Della Morte Canosci et ses collègues ont observé que l’administration du mélange de substances était capable de « réduire considérablement l’accumulation de lipides dans les adipocytes ». par rapport aux cellules témoins », inhibe également la prolifération cellulaire lors de la phase la plus importante de différenciation des adipocytes (les cellules qui accueillent les gouttelettes de graisse). Les scientifiques ont également découvert que le composé « réduit considérablement la libération de cytokines pro-inflammatoires » telles que l’intéleukine 6 (IL-6) et la leptine, favorisant ainsi la transformation en graisse brune.

« Après 10 jours d’observation et d’analyse, il est apparu que ce mélange de molécules naturelles réduisait significativement l’accumulation de lipides intracellulaires par rapport à l’exemplaire cellulaire utilisé comme témoin. De même, le SIRT500 a inhibé la prolifération des adipocytes et la libération de molécules pro-inflammatoires, comme l’interleukine-6 ​​et la leptine, l’hormone responsable de la sensation de faim. Plus impressionnant encore, le composé a favorisé la « transformation » de la graisse « blanche » en « brune » en augmentant les niveaux d’expression de certains gènes liés à la « bonne » graisse, comme UCP1″, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse du professeur Della Morte Canosci. Le composé naturel, dont une formulation existe déjà sur le marché, selon les experts pourrait être efficace pour contrer l’épidémie de surpoids et d’obésité en cours, mais il faut rappeler qu’il s’agit de résultats préliminaires obtenus sur des cellules de souris, donc tous les confirmations du cas par des études cliniques ad hoc.

« Nous avons démontré comment un composé entièrement naturel peut aider à prévenir certains processus cellulaires associés à l’obésité, principalement en réduisant l’accumulation de lipides et en augmentant le brunissement des graisses », a expliqué Francesca Pacifici de l’IRCCS San Raffaele à Nice, co-auteur de l’étude « Cependant, nos résultats suggèrent la nécessité de mener des études complémentaires sur le sujet pour bien comprendre comment tirer le meilleur parti des molécules naturelles testées comme traitement contre l’obésité », a commenté l’expert. Dans des études antérieures, les composés contenus dans le mélange ont également montré des bénéfices sur le fonctionnement du métabolisme et dans la lutte contre les maladies neurodégénératives. Les détails de la recherche « Un nouveau mélange de polyphénols et de micronutriments réduit l’adipogenèse et favorise le brunissement du tissu adipeux blanc via l’expression UCP1 et l’activation de l’AMPK » ont été publiés dans la revue scientifique Cells.

