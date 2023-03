Les Américains ont perdu 10,3 milliards de dollars à cause des escroqueries en ligne en 2022

Vue d’ensemble : les cybercriminels ont réussi à escroquer plus de 10,2 milliards de dollars aux Américains en 2022, selon les dernières données de l’Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI. Le service, qui sert de ressource publique pour soumettre des rapports sur les cyberattaques, a enregistré 800 994 plaintes l’année dernière. C’est une baisse de 5% par rapport à 2021, mais l’impact financier total a considérablement augmenté, passant de 6,9 ​​milliards de dollars à plus de 10,2 milliards de dollars.

Au cours des cinq dernières années, IC3 a reçu en moyenne plus de 651 800 plaintes chaque année. Depuis sa création en 2000, plus de 7,3 millions de déclarations au total ont été déposées. La perte de 10,2 milliards de dollars par les victimes en 2022 était la plus élevée de l’histoire du programme.

Les stratagèmes de phishing étaient les cybercrimes les plus fréquemment signalés en 2022, représentant plus d’un tiers de toutes les plaintes. En fait, les rapports de phishing sont le principal type de crime chaque année depuis 2019. Mais ce sont les escroqueries à l’investissement qui ont coûté le plus cher l’année dernière, passant de 1,45 milliard de dollars en 2021 à 3,31 milliards de dollars en 2022.

Dans cette catégorie, la fraude à l’investissement dans les crypto-monnaies est passée de 907 millions de dollars à 2,57 milliards de dollars au cours de la même période. Bien qu’elles aient fréquemment fait la une des journaux au cours de l’année 2022, les attaques de ransomwares n’ont représenté que 2 385 plaintes et 34,3 millions de dollars de pertes. Le secteur de la santé était la principale cible de ces types d’attaques, suivi des installations de fabrication critiques.

Les Américains de plus de 60 ans ont été les plus durement touchés par les escroqueries en ligne, perdant collectivement 3,1 milliards de dollars l’année dernière. Les moins de 20 ans ont perdu le moins d’argent avec 210,5 millions de dollars et ont déposé le moins de plaintes – 15 782.

Il convient de noter que les chiffres du FBI ne représentent que les incidents signalés à l’IC3. Le nombre réel d’escroqueries réussies et le montant d’argent volé aux victimes est sans aucun doute bien supérieur à ce que ces chiffres suggèrent.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer pourquoi une victime pourrait ne pas signaler un cybercrime, notamment la honte ou la conviction que la perte n’était pas assez coûteuse pour se donner la peine de déposer une plainte.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :