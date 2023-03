Cette carte d’extension PCIe 4.0 peut prendre en charge jusqu’à 21 SSD M.2

En bref : j’ai toujours eu un don pour les systèmes de stockage excessivement rapides, et le nouveau X21 d’Apex Storage a certainement attiré mon attention. L’Apex Storage X21 est une carte d’extension à double carte pouvant accueillir 21 SSD PCIe 4.0 M.2. Et non, ce n’était pas une faute de frappe.

Selon le site Web d’Apex, toutes les grandes marques de SSD M.2 NMVe sont prises en charge, y compris les disques QLC, TLC, MLC et Intel Optane. Les déploiements RAID sous Windows et Linux sont également pris en charge, note la société.

Quel genre d’options envisagez-vous en matière de configuration ? Je suppose que cela dépend de ce que vous visez à accomplir avec votre construction.

Selon le site Web d’Apex, vous auriez 168 To de stockage lorsque vous remplissez chaque emplacement avec un SSD de 8 To. Les futurs disques de 16 To pourraient pousser la capacité jusqu’à 336 To. En option, vous pouvez le charger avec des cartes de capacité inférieure en mettant l’accent sur la vitesse.

Apex indique qu’avec une seule carte, vous pouvez vous attendre à des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 30,5 Go/s et à des écritures séquentielles de 26,5 Go/s. Ajoutez la deuxième carte et les vitesses maximales passent à 107 Go/s côté lecture séquentielle et à 70 Go/s pour les écritures séquentielles.

As tu besoin de ça? Presque certainement pas. De plus, il en coûterait une petite fortune pour le configurer entièrement. Même avec le faible coût de la mémoire flash aujourd’hui, il en coûterait encore plus de 5 000 $ pour la remplir avec des disques Samsung 990 Pro 2 To – et cela n’inclut même pas le coût de la carte d’extension elle-même. Échangez les Samsung 990 Pros contre les SSD NVMe Rocket 4 Plus de 8 To de Sabrent, qui coûtent actuellement 1 099,99 $ chacun sur Amazon, et votre facture de SSD grimpe en flèche à plus de 23 000 $.

La carte est couverte par une garantie à vie. Malheureusement, Apex n’a pas précisé quand le X21 sera lancé ni combien il se vendra. Il est également dommage qu’il ne prenne pas en charge les disques PCIe 5.0, mais encore une fois, essayer de garder 21 d’entre eux au frais serait un défi de taille.

