Gomme magique : comment utiliser la fonction ingénieuse

L’IA avec reconnaissance d’image intelligente et algorithmes sophistiqués le rend possible : vous n’avez plus besoin d’un programme d’édition d’image complexe tel qu’Adobe Photoshop ou Affinity pour supprimer les personnes indésirables des photos de mer romantiques. Avec Magic Eraser de Google, vous utilisez votre doigt sur votre smartphone pour entourer simplement les éléments que vous souhaitez supprimer sur la photo. Et avec de la chance, ils disparaissent complètement et presque parfaitement. Nous vous montrons ici comment utiliser la fonction sans un smartphone Pixel plus récent, pour lequel la fonction était auparavant réservée.

Contenu:

Utiliser la gomme magique

Magic Eraser est une fonctionnalité de Google Photos et n’est disponible que dans l’application Android et iOS. Cela indique : Cette application doit être installée sur votre téléphone ou votre tablette, la version du navigateur ne propose pas la gomme.

Lancez l’application Google Photos et sélectionnez l’image à modifier. Dans la vue unique, appuyez sur Modifier (en bas au centre). Au bas de l’éditeur (où vous trouvez des suggestions, des recadrages, etc.), faites défiler jusqu’à l’onglet Outils et sélectionnez Magic Eraser. Encerclez maintenant les éléments, par exemple des personnes, des objets, des bâtiments ou des véhicules. Google Photos les supprime automatiquement après un court laps de temps. Avec « Reset » ou le bouton de retour, vous pouvez annuler les entrées. Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur Terminé.

Dans le cas de photos très « précises », dans lesquelles Google Photos reconnaît automatiquement les objets, l’application les propose également pour faciliter leur suppression. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours de manière fiable, donc l’encerclement est la méthode la plus précise.

L’original : L’homme dans l’eau doit disparaître. Et peut-être aussi les maisons en arrière-plan. (Photo: Netcost) Vous pouvez trouver la gomme magique dans la zone « Outils » sous « Modifier ». L’application a automatiquement reconnu le baigneur et recommande la distance. Vous devez le refaire – l’application n’a pas reconnu l’ombre sur l’eau. Peut-être en supprimer d’autres ? Semble solide mais pas parfait : les maisons et les hommes ont disparu.

Astuce : Pour une suppression plus précise, vous pouvez zoomer directement sur l’image lors de l’édition. Utilisez deux doigts pour glisser vers l’intérieur ou l’extérieur de l’image.

Qui peut utiliser la gomme magique ?

Bien que Magic Eraser ne soit plus lié à un smartphone spécifique, tout le monde ne peut pas l’utiliser. Il est disponible :

Propriétaires d’un smartphone Google Pixel (Pixel 5 ou plus récent)

Utilisateurs d’un abonnement payant à Google One

Le service d’abonnement de Google dans l’une de ses options payantes est donc un pré-requis pour pouvoir utiliser la gomme magique sur un smartphone ou une tablette d’un autre constructeur. Vous pouvez tester gratuitement Google One pendant un mois, après quoi il commence à 1,99 euros. Google n’active la fonction dans l’application Photos que si vous commandez un abonnement payant à Google One ; avec l’option gratuite de Google One (stockage de 15 Go), la gomme magique ne fonctionne pas. En plus du stockage en nuage, le prix comprend également une large gamme d’autres filtres et outils d’édition.

Il suffit que vous ayez souscrit à l’abonnement Google One payant sur un appareil de votre choix. Vous n’avez pas besoin d’installer l’application Google One sur le téléphone sur lequel vous souhaitez utiliser Google Photos avec Magic Eraser.

Que faire si la gomme magique est manquante ?

Si vous possédez un téléphone Pixel et/ou Google One à jour, mais que la gomme magique ne s’affiche pas sur Google Photos, il peut y avoir plusieurs raisons :

Vous utilisez toujours une ancienne version de Google Photos. Mettez à jour l’application dans le Google PlayStore ou l’iTunes AppStore. Google sort la gomme magique par vagues : il faudra peut-être attendre quelques jours voire quelques semaines avant de pouvoir utiliser la fonction. L’accélération n’est pas possible.

Alternatives à la gomme magique

Si vous n’avez pas l’intention de vous abonner à Google One ou d’obtenir un téléphone Pixel, vous n’avez toujours pas besoin de vous passer d’une gomme magique d’un autre fabricant.

Les smartphones Samsung proposent également une gomme magique, qui fonctionne parfois encore mieux. (Photo : Netcost / Capture d’écran)

Il existe toutes sortes d’alternatives, certaines sont gratuites et peuvent même être préinstallées sur votre smartphone :

Samsung : les propriétaires d’un smartphone Samsung actuel trouveront une gomme similaire, parfois même plus performante, dans la galerie. Sélectionnez une image, appuyez sur le stylo d’édition, puis sur les trois points en bas à droite et sur « Object Eraser ».

Snapseed : Le classique parmi les programmes d’édition d’images Android n’offre pas de gomme, mais il a une fonction dite de réparation. Cela peut souvent obtenir des effets similaires.

TouchRetouch : il y a malheureusement des frais, mais l’application Android et iOS est spécialisée dans la suppression d’objets. Les nombreuses possibilités de réglage fin sont positives. Vous pouvez même cloner des objets ou supprimer les imperfections de la peau des portraits sans effort.

Adobe Photoshop Fix pour iOS et Android est gratuit, mais possède une fonction de réparation similaire à Snapseed. Vous pouvez utiliser l’option Corriger les taches pour supprimer des objets. Cependant, cela ne fonctionne pas aussi magiquement qu’avec la solution de Google ou de Samsung.

PixoMatic : Vous voulez une gomme magique pour votre iPhone ? Ensuite, prenez l’application iOS PixoMatic. Le programme de retouche photo est gratuit pour tester. Si vous voulez avoir toutes les fonctions premium, vous avez besoin d’un abonnement payant.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :