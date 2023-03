HP continue de mettre à jour ses imprimantes pour bloquer les cartouches d’encre tierces

WTF ? ! Cela fait sept ans que HP a été impliqué pour la première fois dans une controverse pour avoir publié une mise à jour du firmware de ses imprimantes qui désactivait les cartouches d’encre tierces. Depuis lors, il a fait face à des poursuites et à d’innombrables plaintes concernant sa cartouche DRM, qui, selon lui, vise à protéger la qualité pour le client, et certainement pas un moyen de forcer les gens à acheter ses propres produits coûteux. Pourtant, malgré toute l’indignation, HP continue de publier ces mises à jour.

La fonction de sécurité dynamique de HP fonctionne en demandant aux imprimantes de vérifier les puces de sécurité ou les circuits électroniques des cartouches insérées pour confirmer qu’ils proviennent de HP. « Les imprimantes utilisent les mesures de sécurité dynamiques pour bloquer les cartouches à l’aide de puces non HP ou de circuits électroniques modifiés ou non HP », explique HP, qui ajoute que la fonction est « de protéger la qualité de notre expérience client, de maintenir l’intégrité de nos systèmes d’impression et protéger notre propriété intellectuelle. » Rien à voir avec l’argent, donc.

Le contrecoup de l’introduction de la sécurité dynamique en 2016 a conduit HP à s’excuser et à supprimer initialement le DRM. Cependant, il est réapparu en 2017.

Les nouvelles cartouches d’encre officielles sont chères, donc l’introduction d’une fonctionnalité qui empêche les propriétaires d’imprimantes HP d’acheter de l’encre tierce à prix réduit ne rapportera pas beaucoup à l’entreprise. HP a déjà versé des millions en frais de règlement après que des recours collectifs ont été intentés par des groupes de consommateurs et des utilisateurs accusant l’entreprise de tactiques « sournoises » et de comportement anticoncurrentiel. Le plus récent d’entre eux était un paiement de 1,35 million de dollars à des clients dans quatre pays européens.

Mais HP n’a pas abandonné ses plans DRM de cartouche, comme le découvrent les utilisateurs de Reddit (via Ars Technica). « HP a mis à jour ses imprimantes pour interdire purement et simplement l’encre » non HP « ! Ils n’affichent plus le message » Impossible de garantir la qualité « , mais annulent complètement votre impression jusqu’à ce que vous insériez une cartouche d’encre HP », a écrit Redditor grhhull. « Après avoir contacté HP, ils ont indiqué que » cela est dû à la récente « mise à jour » de toutes les imprimantes. « »

On ne sait pas quelles imprimantes ont reçu les mises à jour et quand elles ont été repoussées. L’OfficeJet 774, 6978 et 6968, et l’OfficeJet Pro 6970 sont quelques-uns de ceux nommés sur la page d’assistance de HP.

Ce qui est encore plus choquant pour les utilisateurs, c’est que les mises à jour pourraient, sans préavis, briquer les cartouches tierces qu’ils utilisaient dans leurs imprimantes HP.

Ars note que HP a pris soin de n’admettre aucun acte répréhensible, même lors du paiement de ses règlements de recours collectifs. Au lieu de cela, la société s’est concentrée sur la clarification des imprimantes dotées de la fonction de sécurité dynamique. Cela ne va certainement pas apaiser les personnes qui viennent de constater que leur imprimante ne fonctionne plus.

