La démo du remake de Resident Evil 4 est maintenant disponible sur Steam

Qu’est-ce qui vient de se passer? Avant sa sortie très attendue dans quelques semaines, Capcom a publié une « démo à la tronçonneuse » pour le remake de Resident Evil 4. L’essai gratuit est maintenant disponible sur Steam et sur PlayStation 4, PS5 et Xbox Series X/S. Il n’y a pas de limite de temps pour la démo, vous pouvez donc y jouer aussi longtemps et autant de fois que vous le souhaitez.

La démo se déroule au début du jeu, juste au moment où Leon entre dans le village européen isolé où les organismes parasites las plagas infectent les habitants. Il y a environ 20 à 30 minutes de jeu proposées, et cela culmine avec l’attaque sur la place du village où vous affronterez la monstruosité portant un sac, brandissant une tronçonneuse et d’autres Ganados.

La démo devrait non seulement donner aux joueurs une idée du nouveau Resident Evil 4, mais aussi leur permettre de découvrir comment leurs PC gèrent le jeu. Les caractéristiques du système sont assez indulgentes par rapport à de nombreux titres modernes ; il recommande un AMD Radeon RX 5700 / Nvidia GeForce GTX 1070, 16 Go de RAM et un Intel Core i7 8700 / Ryzen 5 3600. Les caractéristiques minimales sont un AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500, AMD RX 560 avec 4 Go de VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti et 8 Go de RAM.

Ces caractéristiques sont certainement moins exigeantes qu’un autre remake en route; Sony a publié cette semaine des détails sur les caractéristiques et les fonctionnalités du système PC pour The Last of Us Part I, demandant 32 Go pour le lire à 1440p ou 4K à 60 ips.

Le remake de Resident Evil 4 est l’un de nos jeux les plus attendus de 2023. Les fans de l’original espèrent qu’il répétera le succès de cet autre remake d’horreur de survie classique, Dead Space, qui a reçu les éloges de la critique et des joueurs depuis son arrivée.

La mise à jour comprend de nombreuses fonctionnalités modernes telles que le prise en charge de 120 images par seconde, FSR, la désactivation du flou de mouvement et de la lumière parasite, etc. jeu. » Le seul souci est qu’il pourrait être trop similaire au titre de 2005.

La démo Resident Evil 4 peut être téléchargée et jouée maintenant. Il restera disponible même après le lancement du jeu le 24 mars.

