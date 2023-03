Voici comment exécuter ChatGPT comme Google Assistant en utilisant cette astuce

Ces dernières années, le monde a connu une avancée massive dans la technologie de l’intelligence artificielle, et ChatGPT est l’un des systèmes d’IA les plus prometteurs qui ont émergé. Cette IA hautement intelligente s’est avérée être un changeur de jeu dans le monde de la technologie, et elle a été largement utilisée via des navigateurs Web complets ou l’intégration de recherche Bing de Microsoft. Cependant, en raison de l’absence d’application officielle, ChatGPT n’est pas très adapté aux mobiles, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de l’exécuter sur leurs appareils Android.

Mais cette situation a radicalement changé, car João Dias, le développeur de l’application d’automatisation Tasker, a récemment intégré ChatGPT à Android d’une manière qui rendra Google Assistant jaloux. Dans un post Reddit, João Dias a annoncé les nouvelles fonctionnalités puissantes qu’il a ajoutées à Tasker, qui peuvent désormais être utilisées en appuyant sur un bouton sur Android. Avec la nouvelle intégration, les utilisateurs peuvent désormais taper sur le chatbot ou lui parler vocalement, bien que ce dernier demande plus d’efforts à configurer. Le système permet aux utilisateurs de poursuivre une conversation ou d’en démarrer une nouvelle sans effort. De plus, il est désormais possible de modifier la personnalité de l’IA. Et le développeur a inclus quelques profils pour intégrer le chatbot à WhatsApp.

Vous pouvez maintenant utiliser ChatGPT au lieu de Google Assistant

Pour essayer les nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils ont installé Tasker et importer les profils ChatGPT à partir du navigateur de leur téléphone. Si un utilisateur ne s’est pas déjà inscrit pour un compte ChatGPT, il devra le faire avant de générer un ensemble de clés API à entrer dans Tasker. Pour une fonctionnalité complète, les utilisateurs peuvent également installer le plug-in Tasker AutoNotification.

Une fois les bases posées, les utilisateurs peuvent ajouter des boutons à leur écran d’accueil pour un accès rapide à ChatGPT en plaçant les widgets de raccourci de tâche de Tasker n’importe où, puis en choisissant la tâche ChatGPT correspondante lorsque vous y êtes invité. Les options disponibles incluent Nouveau chat, qui démarre une nouvelle conversation avec ChatGPT, Continuer le chat. Ce qui permet aux utilisateurs de poser des questions de suivi, Voice Chat, qui leur permet de parler réellement à ChatGPT, Set Assistant Personality, qui permet aux utilisateurs de changer le tempérament du chatbot, et Summarize WhatsApp Notifications, qui utilise l’IA pour donner un bref aperçu des messages récents .

La meilleure façon d’utiliser ChatGPT sur votre smartphone

Il est important de noter que le chat vocal n’est pas facile à configurer, mais l’application guidera les utilisateurs s’ils appuient sur l’icône de point d’interrogation sur l’action Say WaveNet dans la tâche Voice Chat. Les utilisateurs devront créer un projet Google Cloud et activer la facturation sur leurs comptes. Pour générer une autre clé API à ajouter à Tasker. Cela indique ajouter une carte de crédit à la page Google Cloud Developer. Mais les utilisateurs ne devraient pas être facturés à moins qu’ils n’utilisent la sortie vocale pour plus de 4 millions de caractères par mois.

Cependant, les utilisateurs doivent également être prudents lorsqu’ils utilisent l’option Définir la personnalité de l’assistant. Le développeur de Tasker a défini le sien sur « Vous êtes un assistant qui n’aide jamais et qui est toujours de mauvaise humeur ». Et le chatbot a renvoyé des réponses sarcastiques comme « Si vous ne parvenez pas à répondre à une question aussi simple, je vous suggère de rechercher sur Google. » Il a même pu le configurer là où ChatGPT est devenu assez abusif. Ce qui pourrait être assez effrayant pour certains utilisateurs.

Malgré ces inconvénients potentiels, l’intégration de ChatGPT à elle seule fait que Tasker vaut bien le prix de 3,49 $. Battre Google Bard avec de puissantes fonctionnalités d’IA sur Android. Une fois que les utilisateurs commenceront à utiliser l’application, ils remarqueront rapidement comment il est possible d’automatiser presque tout sur leur téléphone avec Tasker. Cette intégration a rendu ChatGPT plus accessible aux utilisateurs mobiles et a ouvert un tout nouveau monde de possibilités pour intégrer l’IA dans la vie quotidienne.

ChatGPT remplacera-t-il Google Assistant à l’avenir ?

Alors que la technologie continue de progresser à un rythme incroyable, il est naturel de se demander ce que l’avenir nous réserve. Une question qui préoccupe beaucoup est de savoir si ChatGPT, un grand modèle de langage formé par OpenAI, remplacera un jour Google Assistant. Bien qu’il n’y ait pas de réponse facile à cette question, plusieurs facteurs doivent être pris en compte.

Tout d’abord, il est important de comprendre ce que sont ChatGPT et Google Assistant et en quoi ils diffèrent. ChatGPT est un modèle de langage conçu pour répondre aux questions, générer du texte et même tenir des conversations avec les utilisateurs. Il est capable de traiter le langage naturel et de générer des réponses qui ne se distinguent pas de celles écrites par les humains. Google Assistant, d’autre part, est un assistant virtuel conçu pour aider les utilisateurs dans une variété de tâches, de la définition de rappels et de la lecture de musique à la réponse aux questions et à la fourniture d’itinéraires.

Bien qu’il y ait un certain chevauchement entre les deux, ils servent des objectifs différents. ChatGPT se concentre sur la génération de réponses textuelles. Alors que Google Assistant est plus un assistant tout-en-un conçu pour vous aider dans une variété de tâches. Alors, ChatGPT remplacera-t-il un jour Google Assistant ? Explorons quelques-uns des facteurs qui peuvent jouer un rôle.

Progrès dans le traitement du langage naturel

Un facteur qui peut jouer un rôle dans le fait que ChatGPT remplace Google Assistant est les progrès du traitement du langage naturel (NLP). Au fur et à mesure que la PNL s’améliore, ChatGPT peut devenir encore meilleur pour comprendre et générer des réponses aux requêtes des utilisateurs. Cela pourrait en faire une alternative viable à Google Assistant pour les utilisateurs qui s’appuient principalement sur des assistants virtuels pour les interactions textuelles.

Cependant, il convient de noter que Google investit également massivement dans le NLP et dispose d’une grande quantité de données. En tant que tel, il est possible que Google Assistant continue d’améliorer et de maintenir sa position d’assistant virtuel de premier plan.

Préférences de l’utilisateur

Un autre facteur qui peut jouer un rôle dans le fait que ChatGPT remplace Google Assistant est les préférences de l’utilisateur. Alors que certains utilisateurs peuvent préférer les interactions textuelles offertes par ChatGPT, d’autres peuvent préférer l’ensemble plus complet de fonctionnalités offertes par Google Assistant. Il est possible que les deux continuent à coexister. Les utilisateurs choisissant l’assistant à utiliser en fonction de leurs besoins du moment.

Intégration avec d’autres services

L’intégration avec d’autres services est un autre facteur à considérer. Google Assistant est étroitement intégré à une large gamme de services Google. Y compris Google Maps, Google Agenda et Google Play Musique. Cette intégration en fait un choix pratique pour les utilisateurs qui dépendent déjà fortement de ces services.

Bien que ChatGPT puisse être capable de s’intégrer à d’autres services, cela nécessiterait un effort de développement important pour correspondre au niveau d’intégration offert par Google Assistant. En tant que tel, il est possible que Google Assistant continue d’être le choix préféré des utilisateurs qui dépendent fortement des services Google.

Confidentialité et sécurité

Enfin, les problèmes de confidentialité et de sécurité peuvent jouer un rôle dans le remplacement de Google Assistant par ChatGPT. ChatGPT est un projet open source. Cela indique que les utilisateurs peuvent inspecter le code et s’assurer que leurs données sont traitées de manière appropriée. Google Assistant, en revanche, est un service propriétaire et les utilisateurs doivent faire confiance à Google pour gérer leurs données de manière responsable.

Alors que Google a de solides antécédents en matière de confidentialité et de sécurité. Certains utilisateurs peuvent préférer la transparence offerte par un projet open source comme ChatGPT.

En conclusion, difficile de dire si ChatGPT remplacera un jour Google Assistant. Alors que ChatGPT a le potentiel de devenir un modèle de langage incroyablement puissant. Il sert un objectif différent de celui de Google Assistant et peut ne pas constituer une alternative viable pour les utilisateurs qui dépendent fortement des services Google ou qui préfèrent une expérience d’assistant virtuel plus complète. Néanmoins, l’avenir des deux assistants est passionnant. Et nous pouvons nous attendre à un développement et une innovation continus dans les années à venir.