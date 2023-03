De Chuck E. Cheese aux Boeing 747, la disquette perdure

En bref : si vous êtes assez vieux pour savoir que les disquettes sont plus que de simples icônes de sauvegarde, rappelez-vous avec nostalgie d’abaisser les onglets de protection en écriture, de gribouiller sur les étiquettes et de ces boîtes de rangement avec des couvercles verrouillables, alors prenez courage dans la connaissance que la disquette de 3,5 pouces est toujours accrochée à la vie, même chez Chuck E. Cheese.

La révélation vient de Stewart, employé de Chuck E. Cheese, qui passe par le showbizpizzaman de TikTok. Son clip viral montre que l’entreprise utilise toujours des disquettes, qui peuvent contenir 1,44 Mo, pour stocker les dernières routines, l’éclairage et les données de synchronisation des animaux mécaniques. celui qu’il charge s’appelle « Evergreen Show 2023 ».

Ceux qui étaient là dans les années 1990 souriront probablement de la durée de tout le processus lorsque le disque est chargé dans le système informatique monté en rack « Cyberstar » qui date d’environ 1998.

Comme le note Ars Technica, l’ordinateur extrait les fichiers .CEC d’un fichier auto-extractible appelé EGREEN23.EXE qui a été compressé à l’aide de la version shareware v2.50 de PKSFX par PKWARE, qui a été protégé par copyright en 1999.

Malheureusement pour les fans de rétro, Stewart dit que la vidéo marque la dernière fois que Chuck E. Cheese utilisera une disquette alors que la société passe à un nouveau système de fichiers pour ses créatures animatroniques. Moins de 50 des 600 restaurants de l’entreprise utilisent encore des disquettes pour la mise en page de l’animatronique du Studio C, vieille de 25 ans.

Les disquettes étaient l’une des entrées de notre fonctionnalité « Produits technologiques autrefois emblématiques qui sont maintenant une mémoire en déclin », mais la technologie archaïque est toujours utilisée aujourd’hui. Wired écrit que la majorité des entreprises qui les utilisent encore sont de petites entreprises avec des marges serrées qui n’ont jamais eu le temps de mettre à jour leurs systèmes vieillissants ou qui n’en ont tout simplement pas les moyens.

L’un des domaines les plus connus où les disquettes de 3,5 pouces sont encore utilisées est l’application de mises à jour logicielles aux anciens avions Boeing 747 encore en service. Tom Persky, fondateur de floppydisk.com, a confirmé l’année dernière qu’il recevait toujours des commandes de compagnies aériennes. « Probablement la moitié de la flotte aérienne dans le monde aujourd’hui a plus de 20 ans et utilise encore des disquettes dans l’avionique », a-t-il déclaré.

L’armée était également un utilisateur à long terme de disquettes. Ce n’est qu’en 2019 que le Pentagone a cessé d’utiliser les ordinateurs IBM Series-1 des années 1970 – avec des disquettes de huit pouces – dans le cadre de ses systèmes d’armes nucléaires. L’agence s’est éloignée de cette méthode de stockage et a plutôt opté pour les SSD ; il est peu probable qu’il y ait des lecteurs de disquettes dans le réseau de 75 millions de dollars que l’Air Force vient d’acquérir pour protéger ses silos nucléaires.

Les disquettes restent monnaie courante dans d’autres domaines, tels que les dispositifs médicaux et certaines agences gouvernementales, en partie en raison de leur fiabilité. Mais les lecteurs et les disques sont de plus en plus difficiles à trouver et donc plus chers – les disquettes 8 pouces sont presque éteintes – alors ne vous attendez pas à ce qu’elles soient là pendant encore plus de 30 ans.

