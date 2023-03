Comment supprimer, signaler et modifier une vidéo TikTok

Bien que TikTok soit interdit dans un certain nombre de pays et que cette tendance se poursuive, nous doutons qu’il prenne du retard sur les autres plateformes sociales. Nous sommes presque certains que Bytedance révisera sa politique, réécrira ses conditions de données utilisateur et soumettra à nouveau sa candidature. Dans tous les cas, il est toujours disponible dans de nombreux pays et régions. Donc, si vous utilisez cette application à partir de là, voici quelques astuces.

Sans surprise, le plus grand avantage de TikTok est sa base d’utilisateurs. Bytedance, d’autre part, a été en mesure de construire une si grande communauté pour un certain nombre de raisons, comme étant le moyen le plus pratique de créer de courtes vidéos qui ne durent pas plus de trois minutes. Comme le contenu n’est que des vidéos, l’interface utilisateur est assez simple, ne comprenant que quelques fonctionnalités et icônes. Cela le rend extrêmement facile à utiliser. Nous voulons dire qu’il n’y a pas de fonctions et de fonctionnalités compliquées et bien cachées. C’est pourquoi de nombreux utilisateurs préfèrent cette plateforme. Eh bien, c’est vrai, au moins, pour les adolescents, la soi-disant génération alpha. Ils ont un état d’esprit technologique. Mais lorsqu’il s’agit d’utilisateurs plus âgés, l’utilisation de l’application peut rencontrer des difficultés.

Cependant, certains débutants ont encore du mal à éditer une vidéo sur TikTok. Assurez-vous d’être d’accord avant de poster. Sinon, il n’apparaîtra pas dans #rec. En dehors de cela, nous verrons comment télécharger des vidéos, les supprimer, etc.

Comment supprimer une vidéo TikTok

Une fois que vous avez ouvert l’application TikTok et que vous vous êtes connecté, suivez ces étapes pour supprimer les vidéos indésirables :

Appuyez sur l’icône de la personne dans la barre de navigation pour accéder à votre profil.

Faites défiler jusqu’à vos vidéos partagées et sélectionnez celle que vous voulez.

Appuyez sur l’icône à trois points. C’est sur le côté droit de la vidéo.

Vous trouverez ici la commande « Supprimer ». Appuyez dessus.

Comment supprimer une vidéo TikTok privée

Les instructions pour supprimer une vidéo privée sur TikTok sont presque identiques à celles ci-dessus. Vous devez ouvrir l’application et trouver la vidéo que vous souhaitez supprimer. Appuyez ensuite sur l’icône à trois points à droite de la vidéo. Voyez-vous la commande « supprimer » ? Si oui, appuyez dessus. Cela supprimera immédiatement la vidéo de la plateforme.

Remarque : Lorsque vous supprimez une vidéo TikTok, elle n’est plus accessible sur la plateforme. Cependant, si quelqu’un a téléchargé la vidéo avant que vous ne la supprimiez, il pourra la télécharger à nouveau.

Il faut également noter que si votre vidéo était utilisée dans un duo ou une vidéo de réaction, elle serait toujours disponible sur la plateforme indépendamment du fait que vous ayez supprimé la vidéo originale. Oui, c’est ainsi que fonctionnent les applications de médias sociaux.

Pour votre information, il n’y a pas d’option pour supprimer les vidéos des autres utilisateurs. Cependant, s’il y a des raisons pour lesquelles vous pensez que ces vidéos ne devraient pas rester sur la plateforme, vous pouvez les signaler. Après enquête, TikTok peut les supprimer.

Comment signaler la vidéo sur TikTok

Accédez à la vidéo que vous souhaitez partager.

Appuyez longuement sur la vidéo.

Appuyez sur Signaler et suivez les instructions.

Comment télécharger la vidéo TikTok

Évidemment, de nombreux utilisateurs aimeraient enregistrer la vidéo avant de la supprimer. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Localisez la vidéo TikTok que vous souhaitez télécharger.

Appuyez longuement sur l’écran jusqu’à ce qu’un menu apparaisse.

Vous trouverez ici « Enregistrer la vidéo ».

Une fois enregistré, le téléchargement commencera.

Comment éditer une vidéo TikTok

Enfin, si vous souhaitez apporter des modifications à vos vidéos TikTok, accédez au menu situé à droite de l’écran. Vous pouvez ajouter du texte, des stickers, des effets, des filtres ou des légendes ici. Remarque : vous ne pouvez pas éditer une vidéo TikTok une fois créée et partagée sur la plateforme.

Accédez à l’application TikTok.

Vous verrez le bouton « + ».

Sélectionnez une vidéo dans la bibliothèque de votre appareil pour télécharger du contenu à partir de la bibliothèque de votre appareil ou utilisez la caméra TikTok pour enregistrer une vidéo.

De nombreux sons, effets, filtres et autres fonctionnalités de l’appareil photo sont disponibles via les options à l’écran.

Évidemment, vous pouvez démarrer une vidéo en appuyant simplement sur le bouton d’enregistrement rouge. Une fois terminé, appuyez sur la coche.

Si vous pensez qu’il est prêt à apparaître sur le net, postez-le.

Nous espérons que les instructions ci-dessus vous aideront lors de la publication ou de la suppression de vidéos TikTok. Mais vous pouvez également laisser vos recommandations dans la section des commentaires ci-dessous.