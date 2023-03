Deux bébés canadiens sont devenus les jumeaux les plus prématurés au monde

Le couple homme-femme né plus de quatre mois plus tôt fête son premier anniversaire en tant que jumeaux les plus prématurés de tous les temps, battant le record depuis 2018.

Adrial (à gauche) et Adiah (à droite), les jumeaux les plus prématurés du monde / Crédit. Records du monde Guinness

Ils s’appellent Adiah et Adrial Nadaraja, ils sont nés le 4 mars 2022 avec 126 jours d’avance et sont devenus les jumeaux les plus prématurés au monde, battant le précédent record de 125 jours établi par les frères américains Keeley et Kambry Ewoldt, nés le 24 novembre. 2015. lors de leur premier anniversaire, le record d’Adiah et Adrial est devenu une partie du Guinness World Record, qui a reconnu la gestation de leur mère, Shakina Rajendram, comme la plus courte de tous les temps, seulement 22 semaines au lieu de 40, faisant des jumeaux prématurés de 18 semaines.

Les jumeaux les plus prématurés du monde

Pesant à peine 330g, bébé Adiah est né 23 minutes avant son frère, Adrial, qui pesait 420g, pour un total de 750g qui lui a également valu le record des jumeaux les plus légers à la naissance. Cependant, leur survie n’a pas été sans complications, comme l’a révélé leur mère. « Lorsque j’ai accouché, les bébés se sont vu refuser toutes les mesures de survie à l’hôpital où j’ai été admise et ont failli mourir », a déclaré la femme, dans sa deuxième grossesse, après avoir perdu un bébé quelques mois plus tôt. dans le même hôpital. « Nous étions sous le choc », se souvient Shakina.

Comme reconstruit par l’Autorité des archives, la seule consolation que l’hôpital pourrait offrir à la femme serait un confort compatissant, par lequel les deux enfants seraient placés sur elle alors qu’ils mouraient lentement. Le père des jumeaux, Kevin Nadarajah, se souvient de ne pas avoir dormi un clin d’œil cette nuit-là, avec « des larmes coulant sur son visage » et priant pour un signe d’espoir. Une opération qui, après la naissance, a entraîné le transfert de Shakina à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, spécialisé dans la réanimation de bébés de 22 semaines.

Cependant, une fois dans l’unité de soins intensifs néonatals spécialisée de Mount Sinai, la situation semblait toujours sombre. Le jour 2 du travail – 21 semaines 6 jours après le début de la grossesse – la femme a été informée que si les bébés naissaient quelques minutes avant d’avoir 22 semaines, ils seraient laissés pour morts (de nombreux hôpitaux n’essayent pas de sauver les bébés nés avant 24-26 semaines). Par conséquent, malgré les saignements généralisés, la femme a fait de son mieux « pour garder les enfants à l’intérieur » pendant quelques heures de plus.

Ses eaux ont finalement éclaté 15 minutes après minuit le 4 mars, et en moins de deux heures, les jumeaux sont nés à un âge gestationnel de 22 semaines et 0 jour. Un an après leur naissance, malgré de graves problèmes médicaux qui ont contraint Adiah et Adrial à rester à l’hôpital pendant près de six mois, les jumeaux se portent plutôt bien et mènent une vie presque normale.

Bébé Adiah pèse maintenant environ 6 kg, soit près de 18 fois plus qu’à sa naissance. « C’est une enfant extrêmement heureuse et sociable, et elle sourit toute la journée – a ajouté Shakina – . Elle est très bavarde et « converse » avec nous et ses jouets pendant des heures. » Au lieu de cela, Adrial a été hospitalisé deux fois de plus en raison d’infections et de problèmes respiratoires, mais il « grandit bien ».

Les super jumeaux qui battent tous les records / Crédit : Guinness World Record

Cependant, le record des jumeaux qui, comme mentionné, sont nés à un âge managérial de 22 semaines et 0 jour, ne correspond pas à une primauté absolue. En couple, les deux petits frères sont les plus prématurés de tous les temps, mais le bébé le plus prématuré au monde est l’Américain Curtis Zy-Keith Means, né le 5 juillet 2020 avec 132 jours d’avance à un âge gestationnel de 21 semaines 1 jour.

