Une nouvelle fonctionnalité arrive sur le navigateur Microsoft Edge qui écrasera totalement le navigateur Chrome

Depuis quelques années, Microsoft propose un navigateur qui sert uniquement de passerelle permettant aux utilisateurs d’accéder et de télécharger d’autres navigateurs. Microsoft en a définitivement marre, et le fabricant du système d’exploitation Windows est maintenant déterminé à faire de son propre navigateur l’option numéro 1 pour tous les utilisateurs. Après avoir réorganisé le navigateur Internet Explorer et changé le nom en Edge Browser, le travail acharné semble porter ses fruits. Microsoft Edge attire de plus en plus d’utilisateurs chaque jour. Et la société est déterminée à garder ces utilisateurs utilisant le navigateur, car elle se bat pour attirer plus d’utilisateurs à bord.

Microsoft a annoncé cette nouvelle fonctionnalité au CES 2023, et la société est maintenant prête à la déployer entièrement. Selon le rapport de Neowin, la nouvelle fonctionnalité s’appelle VSR, qui indique Video Super Resolution. Il s’agit d’un outil d’intelligence artificielle qui améliore automatiquement la qualité vidéo dans le navigateur Edge. À l’heure actuelle, environ 50 % des utilisateurs de Canary (testeurs précoces) ont la possibilité de tester la fonctionnalité VSR dans le navigateur Edge.

Cette fonctionnalité améliore la qualité des vidéos en éliminant les zones en bloc, permettant à la vidéo d’être diffusée à une résolution plus élevée sur différentes plates-formes. Cette fonctionnalité ne changera pas seulement la donne, elle distinguera également le navigateur Edge des autres navigateurs. Microsoft a révélé qu’une vidéo sur trois dans Edge est lue à des résolutions inférieures. La plupart des vidéos sont lues à 480p ou moins et le nouveau VSR changera cela pour toujours.

La bonne chose à propos de VSR est qu’il améliore la qualité vidéo même si vous avez une bande passante réseau inférieure ou une qualité vidéo inférieure. Cela indique que cela n’exercera pas de pression supplémentaire sur votre connexion réseau. Tout est géré par l’Intelligence Artificielle.

Exigences de VSR dans le navigateur Edge

En tant que fonctionnalité d’amélioration vidéo, elle nécessitera certainement certaines spécifications de votre système en ce qui concerne les graphiques. VSR nécessitera une carte graphique distincte de Nvidia ou AMD. Votre système doit avoir au minimum la série RTX-20xx (Nvidia) ou RX-5700 vers le haut (AMD). Microsoft promet également de déposer une mise à jour qui lui permettra de basculer automatiquement vers iGPU (GPU intégré) ou dGPU (GPU dédié) dans un futur proche. De plus, si la vidéo est protégée par DRM ou si votre système est débranché, la fonctionnalité ne fonctionnera pas.

Le navigateur Microsoft Edge est à la pointe de l’avenir de la mise à l’échelle vidéo

Cette nouvelle fonctionnalité changera définitivement la façon dont les navigateurs gèrent les vidéos pour de bon. Nvidia propose également une fonctionnalité appelée RTX Video Super Resolution. Cette fonctionnalité fonctionne de manière similaire à ce que Microsoft a introduit dans le navigateur Edge. Si un utilisateur dispose d’un système avec un GPU de la série RTX-3000 ou de la série 4000, il peut toujours profiter de la mise à l’échelle vidéo même avec un navigateur Chrome.

La différence est que Nvidia a fait en sorte que cela ne fonctionne que pour le navigateur Edge et le navigateur Chrome. Mais nécessite une exigence graphique plus élevée que l’IA de Microsoft. Avec Microsoft VSR, vous pouvez profiter de la mise à l’échelle vidéo même si vous disposez d’un GPU de la série RTX-20xx. Cela ne va pas seulement attirer de nouveaux utilisateurs vers le navigateur Edge. Il déclenchera également un appel de réveil pour d’autres navigateurs tels que Safari, Firefox, etc. Jusque-là, le navigateur Microsoft Edge prend la tête pour l’instant.