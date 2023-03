Numériser des cassettes de musique : comment sauvegarder d’anciennes mixtapes

Dans les années 90, j’enregistrais mes chansons préférées sur cassette et les superposais avec des extraits de films à l’aide d’un câble relié au magnétoscope. J’ai encore quelques-uns de ces trésors irrécupérables, mais bien sûr la qualité d’enregistrement ne s’améliore pas avec le temps. Il est donc grand temps de s’activer. Si vous souhaitez également numériser vos anciennes cassettes de musique, je vais vous montrer ici les trois options dont vous disposez et celle qui a le meilleur son.

Contenu:

Numérisez des cassettes de musique avec votre propre bande

Vous avez encore une cassette qui fonctionne, peut-être même une bonne ? Merveilleux! Parce qu’alors la voie de la numérisation des cassettes musicales n’est pas loin pour vous. Il suffit alors d’un PC ou d’un Mac et d’un convertisseur audio-vidéo, que l’on trouve en ligne pour environ 20 euros. Le convertisseur (également appelé « grabber »), que j’utilise, se connecte aux sorties cinch de la platine cassette d’un côté (un jack via la sortie micro serait également possible). De l’autre côté, il dispose d’un connecteur USB pour la connexion à un PC.

Un convertisseur audio relie la bande et le PC Vous aurez peut-être besoin d’un câble cinch pour cela

La préparation est alors fondamentalement simple :

Enroulez votre cassette d’avant en arrière dans la bande. Cela « détend » la bande si elle a été stockée pendant une longue période. Connectez un casque à votre cassette et écoutez : y a-t-il autre chose à entendre ? Comment est la qualité du son? Puis rembobinez à nouveau. Connectez le convertisseur audio à votre bande et à votre PC ou Mac et sélectionnez « Microphone USB » comme source audio dans les préférences système. Installez un programme d’édition audio comme Audacity, Windows Media Player ou Garageband (Mac) si vous ne l’avez pas déjà fait.

De nombreux guides recommandent d’utiliser le logiciel gratuit et open source Audacity pour l’enregistrement, qui est disponible pour une large gamme de systèmes. Rien ne s’y oppose – mais vous pouvez également utiliser d’autres programmes. Personnellement, j’aime mieux utiliser Garageband sur Mac, mais c’est peut-être une question de goût. Le processus d’enregistrement est toujours le même et très simple :

Une fois que tout est connecté, accédez à votre application d’enregistrement et sélectionnez le microphone USB comme source d’enregistrement dans le menu. Commencez l’enregistrement dans l’application en appuyant sur le bouton d’enregistrement rouge. Appuyez sur play sur votre cassette et assurez-vous que la cassette est en cours de lecture. Vérifiez également si un signal audio arrive à votre application. Vous pouvez le dire par l’amplitude de la forme d’onde (voir capture d’écran ci-dessous). Après la lecture de la cassette, arrêtez l’enregistrement en cliquant sur l’icône d’arrêt dans l’application. Enregistrez l’enregistrement dans le format standard de votre programme audio si vous souhaitez le modifier ultérieurement, et exportez-le dans le format audio le plus universel possible. Je recommande WAV ou MP3 avec au moins 192 kbit/s.

Déviation de la forme d’onde : L’enregistrement est en cours. Si vous ne voyez que des zones rouges, vous devrez peut-être baisser un peu le signal d’entrée.

La qualité est meilleure avec des formats non compressés tels que FLAC ou WAV, tandis que le MP3 compressé est légèrement moins bon, mais nécessite beaucoup moins d’espace de stockage. La question que vous devez vous poser est de savoir si la qualité est si importante lors du transfert d’un enregistrement à partir d’une cassette bruyante. Dans mes mixtapes c’est effectivement négligeable ; MP3 suffit ici.

Numériser une cassette avec Audacity

Voici les instructions pour enregistrer avec Audacity :

Téléchargez et installez Audacity pour votre ordinateur si vous ne l’avez pas déjà fait. Connectez votre cassette à votre ordinateur via le convertisseur audio-vidéo. Démarrez Audacity. L’application ne reconnaît la bande connectée à la fente USB que lorsque vous la démarrez. Sélectionnez l’élément de menu Configuration audio (voir capture d’écran ci-dessous) et ici l’onglet Périphérique d’enregistrement > Microphone USB Sélectionnez Configuration audio > Canaux audio > Stéréo Appuyez sur play sur votre cassette pour lire la cassette. Dans Audacity, appuyez sur le bouton d’enregistrement rouge pour commencer l’enregistrement. Assurez-vous que la bande est en cours d’exécution et qu’Audacity enregistre quelque chose (vous devriez voir une forme d’onde) Laissez la bande défiler, puis arrêtez l’enregistrement en appuyant sur le bouton d’arrêt carré dans Audacity. Allez ensuite dans Fichier > Exporter et sélectionnez le format souhaité. Si vous sélectionnez « Exporter l’audio », vous avez la possibilité de sélectionner l’un des nombreux formats.

Sélectionnez le microphone USB comme périphérique d’enregistrement Lancez l’enregistrement avec le bouton Enregistrer. Vous devriez voir une forme d’onde peu après Exportez votre enregistrement dans un format audio souhaité

Les formats courants sont MP3 (compressé, librement disponible), WAV (non compressé, gros fichiers), OGG (compressé, librement disponible).

Pour moi, cette aventure était très nostalgique. J’ai emprunté ma platine double cassette Technics, alors chère à un ami, mais depuis longtemps offerte. Boutons logiques complets, inversion automatique, passez à la chanson suivante. Une belle technologie, encore aujourd’hui :

Double platine cassette haut de gamme de Technics : Star des années 90

Bien sûr, si vous souhaitez numériser vos cassettes musicales avec votre propre bande, cela dépend beaucoup de sa qualité. Est-ce un appareil haut de gamme, comme mon Technics RS-TR474, ou un baladeur 20 marques ? Le périphérique de sortie détermine la qualité.

Numérisez des cassettes de musique avec un convertisseur de cassette en MP3

Si vous parcourez les magasins en ligne pour « numériser les cassettes musicales », vous trouverez généralement des appareils en forme de Walkman dotés d’un port USB. Leurs fabricants proposent de l’utiliser pour enregistrer vos cassettes directement au format MP3 sur une clé USB insérée. À quel point cela est cool!

Ressemble un peu à un Walkman avec USB (et en est bien un) : un convertisseur cassette-MP3.

J’ai également essayé un tel appareil pour vous. Il y a quelques pièges dans les détails (nous y reviendrons plus tard). En principe, l’approche de base est simple :

Familiarisez-vous avec le fonctionnement précis de l’appareil. Insérez la cassette souhaitée et enroulez-la complètement une fois vers l’avant et vers l’arrière. Premier test à l’aide d’un casque : entendez-vous encore quelque chose sur la cassette ? Comment est la qualité d’enregistrement ? Insérez une clé USB aussi vide que possible. Démarrez la cassette en appuyant sur « Play » et démarrez en même temps l’enregistrement sur la clé USB avec le symbole d’enregistrement.

Selon la fonction et les possibilités techniques que vous utilisez pour enregistrer, vous devriez avoir une ou deux pistes sur votre clé USB après avoir parcouru la cassette. Certains de ces convertisseurs de cassette en MP3 offrent même une division de piste, de sorte qu’ils reconnaissent les pauses entre les chansons individuelles et peuvent les enregistrer en tant que fichiers MP3 individuels sur la clé si vous le souhaitez.

Certains convertisseurs ont un port USB et peuvent enregistrer directement sur la clé via MP3 si vous le souhaitez.

J’ai trouvé la qualité d’enregistrement de ce convertisseur de cassette, que j’ai acheté pour environ 30 euros, étonnamment bonne. Ou disons-le de cette façon : cela m’aurait suffi. Après tout, nous parlons de cassettes de musique standard des années 1990, qui bien sûr bruissent et vibrent à certains endroits. Je pourrais également créer le mix sous forme de playlist Spotify avec une bien meilleure qualité. Mais ce n’est pas le sujet.

Le problème de l’appareil utilisé était plutôt à chercher dans la prise en main :

Il n’acceptait pas une clé USB avec USB 3.x. J’ai dû me rendre dans plusieurs magasins pour trouver une vieille clé USB 2.0 qui conviendrait.

L’appareil commençait parfois à enregistrer, parfois non.

Track Division n’a fonctionné que de manière plus ou moins fiable.

L’enregistrement d’une cassette s’interrompait à chaque fois sur la deuxième face.

En bref : Oui, cela fonctionne en principe. Et si vous vous souciez plus de la mémoire que de la meilleure qualité audio, vous pouvez également numériser vos cassettes de musique avec un tel convertisseur de cassette en MP3. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs tentatives et de beaucoup de patience. Si, comme moi, vous n’avez que trois mixtapes à numériser, l’effort est supportable. S’il y en a plus, un service professionnel peut valoir la peine.

Faire numériser des cassettes musicales : un effort rare coûte de l’argent

Si vous faites une petite recherche sur Google, vous trouverez quelques fournisseurs qui numériseront les cassettes pour vous. Ces entreprises offrent généralement plusieurs services en même temps, comme la numérisation de cassettes VHS. Bien sûr, le tout doit valoir la peine pour un tel service. Malgré de nombreuses remises qu’ils accordent pour la plupart, les coûts s’additionnent à la fin. Cela dépend des services que vous souhaitez et de la longueur de votre bande :

30, 45, 60, 90 ou même 120 minutes ? Plus c’est long, plus c’est cher. Même 90 minutes sont généralement considérées comme excessives.

Sur quel support souhaitez-vous que les enregistrements soient sauvegardés ? Clé USB, CD/DVD ou dans le cloud. Ici aussi, les surtaxes sont la règle.

Souhaitez-vous un retour des cassettes d’origine?

Souhaitez-vous une qualité sonore supérieure à 128 kbit/s, peut-être 320 kbit/s ou le format de sortie WAV de qualité supérieure au lieu de MP3 ?

Vous souhaitez une mise à niveau qualitative des fichiers et une réduction supplémentaire du bruit ?

Voulez-vous une piste divisée, c’est-à-dire pas seulement un long fichier audio, mais divisé en morceaux ? Certains services proposent également ce service très pratique moyennant un supplément.

Voulez-vous que les fichiers soient nommés ? C’est également possible avec certains services.

Cela peut-il être fait rapidement ou avez-vous quelques semaines? Question de prix aussi.

Ensuite, certains services sont situés à l’étranger, ce qui augmente le coût des frais de port. J’ai vérifié diverses offres en ligne et j’ai trouvé que les coûts se situaient entre 40 et 80 euros pour numériser deux bandes. Beaucoup, mais à mesure que le nombre augmente, le prix baisse généralement en raison des remises sur volume.

J’ai utilisé un service dans la région, j’ai apporté deux cassettes par moi-même pour les essayer, puis je les ai récupérées moi-même, j’y ai mis mon propre bâton, j’ai réservé le service express et j’ai fini par payer près de 60 euros pour cela. En retour, j’ai reçu les bandes numérisées de manière fiable en MP3 et WAV.

Conclusion/Soundcheck : c’est ce qui compte

Et? Quelle méthode a le meilleur son ? Eh bien, écoutez par vous-même:

Propre magnétophone et lecteur audio (avec du matériel d’Europa/Geffen Records)

Convertisseur de cassettes MP3. (Avec du matériel d’Europa/Geffen Records)

Service professionnel (avec du matériel Europa/Geffen Records)

Dans la comparaison du son, le propre magnétophone gagne en fait, bien qu’il ait également une bonne qualité. De manière un peu surprenante, l’inclusion du convertisseur MP3 cassette à 30 euros suit juste derrière. Et surtout, le service professionnel baisse un peu en termes de son. Si vous êtes plus soucieux de la valeur mémoire que du son, vous pouvez également réaliser des enregistrements exploitables avec un convertisseur bande vers MP3 + clé USB pour environ 30 euros. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours de manière fiable.

Enfin, un enregistrement de test raté :

L’enregistrement de test fonctionne fort. Il y avait un nœud dans le ruban. (Avec du matériel d’Universal/Virgin Records)

Ici, la bande était légèrement froissée à ce stade. Ensuite, le service professionnel ne pourrait plus obtenir de meilleurs résultats.

Le groupe a un petit quelque chose. Cela montre également pourquoi la cassette de musique a été remplacée à juste titre.

Cela me fait comprendre autre chose : que je peux verser une larme ou deux sur le support « mixtape », mais pas sur la cassette audio elle-même. Parce que d’un point de vue technique, ça a toujours été une horreur. Et c’est une bénédiction qu’il ait été remplacé par MP3, ACC et la possibilité de diffuser de la musique.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :