Premier aperçu du moteur Blink de Google Chrome fonctionnant sur un iPhone

Google a commencé le processus d’intégration du moteur de navigateur Blink complet de Chrome sur iOS conformément aux règles actuelles de l’App Store, et nous avons maintenant notre premier aperçu du navigateur de test en action.

Le mois dernier, Google a discrètement dévoilé un nouvel effort pour porter le moteur de navigateur Blink – utilisé par Chrome et d’autres navigateurs basés sur Chromium comme Edge et Opera – sur iOS. Selon les politiques actuelles de l’App Store d’Apple, tous les navigateurs Web pour iPhone et iPad doivent utiliser la version intégrée de WebKit, ce qui oblige essentiellement tous les navigateurs à agir comme Safari.

Comme ces règles sont toujours en vigueur, Google a clairement indiqué qu’il n’était pas prévu de lancer un navigateur basé sur Blink sur l’App Store. Cela dit, il y a eu récemment une vague de support à Apple pour assouplir ses restrictions sur l’App Store et sur les navigateurs. En portant Blink sur iOS maintenant, avant qu’un tel changement ne se produise, Google peut correctement montrer les avantages de Blink/Chrome par rapport à WebKit/Safari sur iOS tout en facilitant le passage potentiel à un navigateur Chrome à part entière.

Dans les semaines qui ont suivi l’annonce du projet, Google (et Igalia, un important cabinet de conseil open source et contributeur fréquent de Chromium) ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en place un navigateur simplifié « content_shell » dans iOS et résoudre les problèmes en cours de route.

Dans le cadre de ce processus de correction de bugs, certains développeurs ont même partagé des captures d’écran du navigateur minimal basé sur Blink fonctionnant sur un iPhone 12. Dans les images, nous pouvons voir quelques exemples de recherche Google fonctionnant comme prévu, sans problèmes évidents dans l’apparence du site. Au-dessus du contenu de la page, vous pouvez voir une simple barre bleue contenant la barre d’adresse et les commandes de navigateur typiques telles que retour, avance et actualisation.

D’après ces captures d’écran en cours, il semble clair que le projet Blink pour iOS fait déjà des progrès significatifs, mais il s’agit clairement d’un prototype qui n’est pas destiné à être utilisé comme un navigateur Web complet. La prochaine étape la plus importante que Google a prévue est de s’assurer que cette version de Blink/Chromium pour iOS réussit tous les nombreux tests qui garantissent que tous les aspects d’un navigateur fonctionnent correctement.

Pendant ce temps, les développeurs individuels utilisent ce prototype de navigateur basé sur Blink pour simplement naviguer sur le Web et voir quels types de problèmes peuvent survenir. Par exemple, l’équipe s’est rendu compte que certains sites Web vérifient si un navigateur est en cours d’exécution sur un iPhone et désactivent explicitement certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles via Safari/WebKit.

Pour contourner ce problème, il est question de faire semblant de faire fonctionner le prototype sur Android en modifiant l’agent utilisateur du navigateur. Il est important d’identifier ces types de problèmes/différences tôt. Si une version de Chrome basée sur Blink devait être lancée dans l’App Store, les développeurs devront peut-être mettre à jour leurs sites Web pour la prendre en charge correctement.

Si vous souhaitez avoir une longueur d’avance sur les changements dont un site Web peut avoir besoin pour se préparer à un navigateur Blink / Chromium potentiel pour iOS, ou si vous voulez simplement l’essayer par vous-même, Google propose des instructions officielles sur la façon de construire le prototype pour vous-même, bien que vous ayez besoin d’un Mac pour le faire.

