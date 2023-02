Pratique: les nouveaux étuis pour iPhone 14 de CASETiFY de «The Office» offrent des styles Dunder Mifflin

Plus tôt dans le mois, CASETiFY a lancé sa dernière collaboration. Puisant dans l’une des sitcoms les plus emblématiques de l’histoire, The Office a finalement obtenu le traitement de l’étui pour iPhone de l’une des marques préférées de Netcost-security.fr. Après que les couvertures soient enfin arrivées par la poste, nous examinons aujourd’hui comment ces accessoires infusés de Dunder Mifflin s’empilent pour les derniers Apple.

Pratique avec les nouveaux étuis The Office de CASETiFY

Arrivé pour la première fois le 16 février, CASETiFY a puisé dans The Office en lançant sa dernière collection d’accessoires. Bien sûr, y compris ses étuis emblématiques pour iPhone 14 parmi les étuis pour combinés Android et autres, il y a aussi plus que de simples étuis. Les blocs de charge MagSafe, les portefeuilles, les folios iPad et d’autres équipements ont également atterri dans la série, tous équipés du thème attendu de la sitcom.

Maintenant que tout est expédié, CASETiFY a eu la gentillesse d’envoyer une paire de ses dernières couvertures. Ainsi, bien que vous puissiez avoir un aperçu complet de ce à quoi s’attendre de la collection dans son ensemble à partir de notre couverture de lancement, aujourd’hui, je vais jeter un coup d’œil pratique spécifique à deux des différents cas de la gamme.

Comme d’habitude avec ses collaborations qui relèvent des collections Co-Lab, il n’y a rien de nouveau avec les facteurs de forme réels. La société fabrique déjà une collection de couvertures et, avec ces collaborations, finit par fusionner ses propres conceptions internes avec les images emblématiques de diverses franchises et séries de la culture pop. Dans ce cas, c’est là que toute la marque The Office entre en jeu.

Nous avons présenté CASETiFY maintes et maintes fois, et j’ai personnellement écrit à la maison sur les couvertures de la marque presque aussi souvent. Ils font partie de mes styles préférés sur le marché pour un étui robuste qui reste confortable jour après jour. Les conceptions de pare-chocs en caoutchouc résistent également bien à l’utilisation au fil du temps, et cela a été complété par des conceptions amusantes.

CASETiFY m’a envoyé deux styles différents de ses couvertures standard de la série Impact. Mon préféré des deux est l’offre Schrute Buck, qui transforme le bâillon de l’épisode 24 de la saison 3 en un nouveau bling pour votre iPhone. Mis à part le graphisme réel, il n’y a qu’un petit petit logo pour The Office au bas de la couverture qui maintient la couverture largement libre de toute autre marque. Il y a cet anneau typique autour de l’ensemble de caméra orné de la marque CASETiFY, mais c’est une stabilité sur n’importe quelle couverture que vous trouverez de la marque.

Les mêmes conceptions pour toute la gamme s’appliquent également aux autres cas de la société. J’ai déjà passé en revue les nouveaux étuis Bounce l’automne dernier qui ont été lancés pour la première fois aux côtés de l’iPhone 14, et une grande partie de cette construction unique a été rejointe par d’autres modèles. Bien sûr, tous sont équipés des styles emblématiques de The Office exposés sur le site CASETiFY.

L’une de mes parties préférées de ces cas est que même avec le thème de la société préférée de Scranton, en Pennsylvanie, CASETiFY fournit toujours des versions recyclées. Chacun des étuis est composé de matériaux fabriqués à partir d’étuis de téléphone recyclés, et c’est une inclusion tellement réfléchie.

Avis de Netcost-security.fr

La dernière collaboration de CASETiFY est en cours d’expédition, et j’ai largement apprécié ces étuis de The Office au cours de la semaine dernière, mais s’ils valent l’argent, tout dépend vraiment des conceptions. Si vous avez déjà utilisé une couverture CASETiFY auparavant, vous savez déjà en grande partie à quoi vous attendre. Et si vous vous retrouvez à ne pas avoir enveloppé votre iPhone dans l’un de ces accessoires dans le passé, alors il y a beaucoup à aimer dans le mélange équilibré de design élégant et de protection. Donc, cela dépend vraiment si vous vous trouvez comme Micheal Scott, Dwight Schrute ou l’un des autres personnages de Dunder Mifflin.

Ils sont certes un peu coûteux avec des prix de départ de 68 $, mais la société a maintes et maintes fois livré des couvertures qui durent dans le temps. Et avec plus de collaborations en édition limitée comme celle-ci, c’est formidable de voir cette base fiable soutenue par des designs amusants. Allez acheter toute la gamme directement auprès de CASETiFY pendant que les étuis de The Office sont toujours en stock.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :