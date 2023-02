Comment un ascenseur en panne a conduit à l’un des langages de programmation les plus appréciés disponibles aujourd’hui

Vue d’ensemble : il n’est pas rare que les programmeurs créent et réutilisent des solutions uniques pour répondre à des besoins spécifiques ou surmonter des défis inédits. Cependant, il est assez rare que cette solution reste pertinente, évolue et s’épanouisse après 17 ans. C’est exactement ce que le langage de programmation Rust a fait, passant du projet parallèle d’un homme à l’un des projets open source les plus prisés d’aujourd’hui.

Il y a dix-sept ans, le développeur de Mozilla Graydon Hoare est revenu du travail pour trouver l’ascenseur de son immeuble en panne. Forcé de monter 21 volées d’escaliers, il est devenu de plus en plus ennuyé qu’un dysfonctionnement logiciel ait causé sa séance de cardio imprévue. Hoare a ensuite versé ces frustrations dans un projet de langage rapide et flexible visant à minimiser les erreurs de mémoire et à prévenir des problèmes tels que la panne de son ascenseur. Le langage de programmation Rust est depuis devenu un projet open source fortement pris en charge pour les programmeurs allant des petits projets en solo aux applications massives développées par des géants de la technologie comme Microsoft et Amazon.

Les langages de programmation tels que C et C++ sont livrés avec un compromis. Ils offrent la flexibilité nécessaire pour programmer les fonctions requises pour l’exécution réussie d’une application mais, à leur tour, exigent que les développeurs gèrent avec soin les transactions de mémoire. Le fait de ne pas tenir compte de ces transactions de mémoire peut entraîner des plantages et une instabilité au sein de l’application.

Pour alléger le fardeau de la gestion de la mémoire, des langages comme Java et JavaScript ont introduit le concept de ramasse-miettes. Ces collecteurs sont conçus pour nettoyer périodiquement la mémoire système, minimisant ainsi le risque d’erreurs de mémoire. Cependant, cela se fait au détriment d’une utilisation globale plus élevée de la mémoire et d’une plus grande consommation de ressources pour que les collecteurs continuent de fonctionner.

Hoare a tenté de créer un langage de programmation efficace et efficient pour combler le fossé entre ces anciennes approches de gestion de la mémoire. Bien qu’il oblige les développeurs à respecter des règles de codage quelque peu rigides, le langage gère la mémoire au nom du développeur, garantissant que tout code développé est sécurisé en mémoire. En 2013, les partisans du langage avaient affiné le système de gestion de la mémoire de Rust au point qu’il ne nécessitait plus de fonction de récupération de place. Le langage a continué à mûrir et à gagner le support des développeurs du monde entier, provoquant la première version stable officielle de Rust en mai 2015.

En 2022, la taille de la communauté Rust avait effectivement triplé pour atteindre plus de trois millions d’utilisateurs et figurait sur la liste recommandée par la National Security Agency des langages sécurisés pour la mémoire. Ce classement place Rust en compagnie d’autres noms familiers bien établis tels que Java, C # et Ruby. L’utilisation de Rust dans les industries automobile et aérospatiale et par les sociétés informatiques, notamment Microsoft, Amazon et DropBox, continue d’augmenter quotidiennement, ce qui réduit la dépendance globale vis-à-vis du développement C et C++ hérité.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :