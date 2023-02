Apple sent la chaleur – réduit considérablement sa commande de puces avancées avec TSMC

Apple est l’une des principales marques qui conservent la capacité de fabrication de TSMC. La marque américaine est si importante pour TSMC qu’elle bénéficie même d’un traitement préférentiel. En raison de pénuries de puces et d’autres problèmes dans l’industrie des puces, de nombreuses marques, même les plus grandes marques, ont réduit leurs commandes de puces. Cependant, les premiers rapports affirment que ces situations n’affecteront pas Apple et qu’il conservera ses commandes. Les rapports affirment également qu’Apple sera le seul client majeur du processus 3 nm de TSMC cette année. Néanmoins, il semble maintenant qu’Apple ressente également la chaleur, ses commandes avec TSMC semblent avoir été réduites.

Un blogueur technologique populaire de Weibo dont le nom se traduit approximativement par @CellPhoneChipExpert et qui obtient des informations de première main sur l’industrie des semi-conducteurs affirme qu’Apple a une fois de plus réduit le nombre de wafers mis en production. Selon son rapport, la baisse cette fois est très importante. Il est aussi élevé que 120 000 pièces de N7, N5, N4 plus quelques lignes de production N3.

Des rapports et des fuites précédents affirment que l’A17 d’Apple pour l’iPhone 15 Pro / Pro Max utilisera cette année le processus N3 de TSMC. De plus, le M2 Ultra / M3 peut également l’utiliser. Comme pour les iPhones récents d’Apple, les A14 Bionic et A15 Bionic utilisent respectivement les procédés TSMC N5 et N5P. Les deux processus appartiennent à la famille des 5 nm. L’A16 Bionic utilise TSMC N4 qui appartient également à la famille des 5 nm. La série M1 est basée sur les processus N5 et N5P, et la série de puces M2 semble utiliser le processus N4. Bien sûr, comme pour le N7 dont il a parlé, il s’agit évidemment de la puce A13 utilisée dans le moniteur Studio Display. L’iPad 9 utilise également ce procédé mais sa demande actuelle n’est pas très élevée.

La cotation de la fonderie 3 nm de TSMC atteint 20 000 dollars américains

Selon Digitimes, TSMC a complètement battu Samsung Electronics dans les batailles 7 nm et 5/4 nm. En effet, les rendements de fonderie GAA 5/4 nm et 3 nm de Samsung sont trop faibles. Pour cette raison, de nombreuses marques s’alignent sur TSMC. Dans l’état actuel des choses, TSMC est bien plus fort que Samsung. Le 3 nm de TSMC sera toujours plein de commandes même s’il continue d’utiliser la technologie FinFET d’origine.

Selon des informations, outre Apple et le retardataire Intel, des entreprises comme Qualcomm, MediaTek et Nvidia auraient déjà réservé des capacités de production à TSMC pour les années 2023 et 2024. Cela conduira évidemment à une bonne augmentation des coûts en aval. Cette dépense devrait être répercutée sur les clients et les utilisateurs finaux via l’iPhone 15 d’Apple et d’autres produits. L’augmentation des prix sera assez notable. Le marché craint que de nombreux nouveaux produits ne soient pas en mesure d’atteindre leurs objectifs antérieurs en cette ère de prix bas.

Les grandes marques courent au TSMC

Les initiés de l’industrie des semi-conducteurs affirment que depuis le début du développement du 5 nm, Samsung n’a pas été en mesure de résoudre le problème de rendement. Du coup, Qualcomm, qui avait initialement sollicité Samsung, a dû solliciter l’aide de TSMC. Son dernier Snapdragon 8 Gen 2 utilise toujours la technologie TSMC 4nm. La capacité de Samsung à augmenter ses cadences de production est limitée à court terme. De plus, la collaboration avec le processus de fabrication avancé devait commencer il y a un an et demi. Ainsi, même passer une commande auprès de Samsung n’est que symbolique.

En plus de la commande H100 de Nvidia pour TSMC 4 nm, la série RTX 4000 avec la plus grande échelle de commande est également passée à TSMC 4 nm. Couplé aux plus gros clients Apple et MediaTek, le taux d’utilisation de la capacité de production de 5/4 nm de TSMC est toujours à pleine capacité. Cela complète également l’écart d’ordre de 7 nm.

Après être entré dans la génération 5/4 nm, à l’exception de Samsung lui-même, presque toutes les sociétés de puces, y compris Intel, ont coopéré avec TSMC. Intel a déjà réservé un grand nombre de capacités de production de 3 nm. Cependant, le N3 produit en série au quatrième trimestre de cette année n’a pas une capacité de production suffisante. Intel a dû réajuster et revoir sa feuille de route pour que le principal client actuel du procédé 3nm soit Apple.

Selon certaines rumeurs, le N3E de TSMC et d’autres processus seront entièrement lancés en 2023. Cependant, très peu de clients disposent actuellement des fonds nécessaires pour le faire. De plus, le besoin immédiat de puces 3 nm est faible. Les puces avancées de 5 nm se portent plutôt bien pour le moment.

Prix ​​des puces

Selon Digitimes, TSMC a publié une cotation de puce 90 nm en 2004 pour environ 2 000 dollars américains. Cependant, en 2016, le prix du 10 nm était passé à 6 000 dollars américains. Après être entré dans les générations de processus 7 nm et 5 nm, il a soudainement dépassé les 10 000, le 5 nm atteignant 16 000 dollars américains. Ce chiffre ne tient toujours pas compte de l’augmentation de 6 % de TSMC en 2023.

Selon les rapports, le GPU RTX 4090 de NVIDIA a augmenté de 5 à 10 % depuis la sortie du 3090 au cours de la même période de 2020. Le prix de départ du RTX 4080 a augmenté de 20 à 30 % depuis le lancement du RTX 3080 au même moment. période de 2020. La tactique ascendante a été remise en question.

Malgré l’offre de performances restreinte, Huang Renxun a ouvertement déclaré que l’augmentation des prix des nouveaux produits est juste car le devis d’une fonderie de plaquettes de 12 pouces a considérablement augmenté par rapport au passé et n’est pas seulement légèrement plus cher.

Selon l’estimation la plus récente de la société d’études de marché Strategy Analytics, les revenus de la fonderie de TSMC dépasseront les 20 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, dépassant le total de tous les autres fabricants (y compris Samsung). Au troisième trimestre, Buffett a également renforcé ses avoirs dans TSMC, qui a actuellement une valorisation boursière d’environ 4,1 milliards de dollars.