Le prochain jeu Civilization est en cours de développement alors que Firaxis annonce des changements de direction

Quelque chose à attendre avec impatience: étant donné le temps écoulé depuis la dernière entrée, il est temps que nous commencions à entendre parler d’un autre jeu Civilization. Le développeur de la franchise, Firaxis, a également annoncé des départs de haut niveau deux mois après le lancement de son dernier jeu – le très apprécié Marvel’s Midnight Suns.

Cette semaine, Firaxis confirmé le développement d’une autre entrée dans sa légendaire franchise de stratégie 4X. Il n’y a pas encore de détails; il n’a même pas dit s’il s’agissait de Civilization 7 ou d’un jeu dérivé. Cependant, la société créera le jeu sans le chef de studio Steve Martin.

Martin, qui a passé 27 ans chez Firaxis, a exprimé sa gratitude dans un message d’adieu au studio partagé sur Twitter. Son remplaçant est Heather Hazen, anciennement chef de l’exploitation du studio. Avant de rejoindre Firaxis en 2020, Hazen était producteur exécutif sur Fortnite, Plants vs Zombies et Bejeweled.

La dernière version complète de Civilization était Civilization VI de Sid Meier en 2016, le jeu le plus vendu de la franchise de 31 ans. Le titre a reçu de nombreuses extensions au cours des années suivantes, dont la dernière était Gathering Storm en 2019. Le directeur créatif de Civilization VI, Ed Beach, dirigera la prochaine entrée.

Firaxis quitte également XCOM et le designer de Midnight Suns de Marvel, Jake Solomon. Après 23 ans au sein de l’entreprise, Solomon a dit il poursuit un nouveau rêve et entame un nouveau chapitre.

Bien que la série XCOM soit populaire, Solomon a déclaré le mois dernier qu’il ne travaillait pas sur une nouvelle entrée, probablement en raison de son départ imminent. Les entrées les plus récentes de la franchise étaient XCOM 2 et Chimera Squad de 2016, qui ont été lancées en 2020.

Depuis lors, les fans de tactiques au tour par tour semblent satisfaits de Marvel’s Midnight Suns, que Firaxis a publié en décembre avec un accueil critique positif. C’était le deuxième jeu de l’année 2022 de PC Gamer. Loué pour sa combinaison de super-héros de bandes dessinées Marvel avec un gameplay RPG tactique de type XCOM, le jeu est gratuit à essayer sur Steam ce week-end. Les clients peuvent acheter le titre pendant la promotion avec 40% de réduction.

La remise fait partie d’une vente de l’éditeur 2K en cours. Civilization VI est à 90% de réduction, tandis que la collection complète, contenant le jeu et toutes ses extensions, est à 86% de réduction. C’est une économie potentielle de 180 $. Chimera Squad et XCOM 2 ne coûtent que 5 $ chacun. La vente comprend également d’autres jeux 2K, notamment Borderlands, Mafia et nombre de ses titres sportifs.



