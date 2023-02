Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a demandé mercredi aux employés de Google dans un e-mail interne de donner 2 à 4 heures de leur temps cette semaine pour aider le chatbot IA de l’entreprise, Bard. L’entreprise prévoit d’intégrer cet outil d’IA dans son moteur de recherche. D’après l’e-mail, il est clair que Google est très impatient de terminer rapidement le travail sur l’outil de recherche basé sur l’IA de nouvelle génération. La société est maintenant dans une position difficile car Microsoft a attiré l’attention grâce au ChatGPT d’OpenAI. Le populaire chatbot ChatGPT peut répondre à des requêtes larges et ouvertes avec des réponses qui ressemblent à celles d’une personne. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a qualifié le lancement la semaine dernière de ChatGPT, une version mise à jour de son moteur de recherche Bing, de « nouveau jour » pour la recherche.

Pichai a écrit dans sa note aux Googlers.

« Je sais que ce moment est inconfortablement excitant, et il fallait s’y attendre : la technologie sous-jacente évolue rapidement avec tellement de potentiel… La chose la plus importante que nous puissions faire en ce moment est de nous concentrer sur la création d’un excellent produit et de le développer de manière responsable. »

Après qu’un essai de Bard l’ait révélé en répondant de manière incorrecte à une question sur le télescope spatial James Webb, la société a subi la semaine dernière des dommages à la marque. Après que l’erreur ait frappé le public, l’action de Google a chuté de plus de 9 % en une journée. Selon CNBC, le président d’Alphabet, John Hennessy, a affirmé que Google était réticent à utiliser Bard dans un produit car il n’était pas « vraiment prêt ».

Cependant, le personnel de Google va maintenant travailler sur Bard AI. Vous trouverez ci-dessous le guide de réglage officiel de Google Bard AI.

Guide de réglage officiel de Bard AI

Google a dit aux employés que les réponses de Bard devraient être à la première personne et maintenir un « ton éclectique et neutre ». Dans la section « Dépannage », Google demande aux employés d’éviter d’écrire des réponses pour Bard, qui pourrait se décrire comme un être humain ou prétendre avoir des « expériences humaines ». En fin de compte, ce que Google veut, c’est que Bard fournisse des réponses à des questions comme où aller dîner sans rien dire de controversé.

Alors, comment exactement Bard « s’accorde-t-il » ?

À faire

Répondre poliment, avec désinvolture et accessible

Maintenir des réponses à la première personne et un ton éclectique et neutre

Une réponse bien structurée et bien formatée adaptée à la tâche après acquittement de la demande de l’utilisateur

Ne pas

Ne stéréotypez pas. Les réponses doivent éviter les hypothèses basées sur la race, la nationalité, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’idéologie politique, le lieu ou des catégories similaires

Ne décrivez pas Bard comme une personne, n’impliquez pas d’émotions ou ne prétendez pas avoir des expériences humaines

Ne copiez pas le contenu de sources externes. Les réécritures doivent être originales

Sécurité

La sécurité est une priorité absolue. Si vous tombez sur une réponse qui fournit des conseils juridiques, médicaux ou financiers, mais qu’elle est haineuse, préjudiciable, fausse ou même illégale, abusive ou sollicite des informations sensibles (par exemple, des informations personnellement identifiables), veuillez la rejeter immédiatement et la marquer comme « Pas Sûr ». Bien sûr, n’essayez pas de le réécrire, l’équipe Google s’en chargera.

5 étapes pour régler Bard :

1. Sélectionnez un exemple

2. Essayez l’invite

L’invite saisie doit être liée à l’exemple précédemment sélectionné.

Essayez un sujet que vous connaissez :

ton loisir ou votre loisir

matière dans laquelle tu es doué

ce que vous avez étudié

où tu vivais

Sports auxquels vous avez participé ou suivi

Rappel : Ne saisissez aucune information interne, confidentielle ou personnellement identifiable.

Suggestion : utilisez des invites complètes avec plusieurs éléments d’information pour aider à étendre les capacités de Bard.

3. Évaluer les réponses

Vérifiez la réponse de Bard et choisissez d’aimer ou de ne pas aimer :

Les instructions prévues sont-elles suivies ?

Les faits de la réponse sont-ils corrects ?

La réponse est-elle structurée, longue et formatée de manière appropriée ?

Vous sentez-vous amical et ouvert à différents points de vue ?

Signalez les réponses inappropriées : telles que fournir des conseils juridiques, médicaux, financiers, ou être nuisible, etc.

4. Réécrivez la réponse

Si la réponse ne répond pas aux critères, utilisez la fenêtre de l’éditeur en bas à droite pour la réécrire

Assurez-vous de vous référer aux formats suggérés pour les différents types de réponses

5. Soumettre la confirmation