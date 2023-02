10 meilleurs jeux de fitness pour Oculus Quest 2 (restez en forme avec ces jeux)

L’une des meilleures raisons de prendre un casque VR et de profiter des jeux VR est simplement à cause de la nature immersive de ces jeux. Bien sûr, ils sont assez immersifs, mais cela ne s’améliore que lorsque vous, le joueur, êtes capable de vous déplacer et d’interagir avec le jeu. Maintenant, avec un casque VR, vous devez vous déplacer physiquement. Puisque vous vous déplacez physiquement, vous faites indirectement de l’exercice et restez en forme tout en jouant à vos jeux vidéo.

Aujourd’hui, nous allons jeter un œil aux meilleurs jeux de fitness auxquels vous pouvez jouer sur votre Oculus Quest 2 pour rester en forme et faire de bonnes sessions de jeu. Ces jeux sont un excellent moyen de continuer à rester en forme sans avoir à sortir de la maison. Commençons.

Meilleurs jeux de fitness sur Oculus Quest 2

Celui qui a dit que les jeux vidéo n’étaient ni amusants ni sains n’a jamais vraiment joué à un jeu de réalité virtuelle de sa vie. Si vous regardez les jeux que nous mentionnerons dans cette liste, vous remarquerez que vous devez beaucoup bouger dans ces jeux par rapport à n’importe quel jeu auquel vous jouez avec une manette, une souris, un clavier ou même une configuration de volant.

1. Battre Sabre

Beat Saber est un jeu VR rapide qui vous oblige à trancher les blocs venant en sens inverse en fonction du rythme de la musique. Plusieurs choix de chansons sont disponibles pour vous de choisir et de jouer. Le jeu est stimulant et amusant. Dans ce jeu, vous devez continuer à bouger vos mains et trancher les blocs venant en sens inverse. Il existe des classements où vous pouvez voir les meilleurs scores des personnes et des amis.

Date de sortie : 21 mai 2019

Prix ​​: 29,99 $

Taille : 1,5 Go

Télécharger: Battre le sabre

2. Le frisson du combat

Voici un jeu de fitness amusant pour Oculus Quest 2 qui ne manquera pas de vous faire faire de l’exercice. Le frisson du combat est un jeu de boxe VR où vous vous entraînerez pour être le meilleur boxeur là-bas. Vous commencerez dans une salle de sport virtuelle. Il y aura un certain nombre de défis que vous devrez relever. Vous pouvez utiliser vos propres styles et techniques pour contrer vos adversaires. Vous devrez esquiver différents coups et coups qui seront lancés par votre adversaire.

3. Audica

Audica est un jeu qui suit un concept similaire à celui de Beat Saber. Alors que Beat Saber consiste à découper des blocs, Audica vous oblige à tirer en fonction du rythme et du rythme de la piste. Au fur et à mesure que vous obtenez un score élevé sur Audica, votre position dans le classement augmente. Audica vous oblige à bouger votre corps et vos bras pour tirer sur toutes les cibles. Le jeu a un certain nombre de modules complémentaires que vous pouvez acheter séparément.

Date de sortie : 28 janvier 2020

Prix ​​: 29,99 $

Taille : 958 Mo

Télécharger: Audica

4. Bouclier audio

Audioshield est un autre jeu de danse rythmique qui suit les pas de Beat Saber. Au lieu de jouer avec les chansons que le jeu a pour vous, vous pouvez simplement et facilement importer votre propre musique dans le jeu. Cela rend la tâche encore plus difficile, car vous avez la liberté de choisir des chansons à tempo élevé et des chansons lentes et douces. Même après avoir ajouté vos propres chansons au jeu, chaque chanson a son propre classement. Cela vous aide à voir qui était le meilleur pour une chanson ou une piste particulière.

Date de sortie : 16 avril 2020

Prix ​​: 19,99 $

Taille : 585 Mo

Télécharger: Bouclier audio

5. Fléchettes ForeVR

Vous voulez jouer à une partie de fléchettes dans votre salon sans posséder un véritable jeu de fléchettes ? ForeVR Darts est un jeu VR qui vous permet de jouer aux fléchettes tout de suite. ForeVR Darts propose des modes de jeu de fléchettes populaires et la possibilité de choisir entre des niveaux de difficulté faciles et moyens. Le jeu propose un bon nombre de modèles fantastiques parmi lesquels vous pouvez choisir lors de la personnalisation de vos fléchettes et du jeu de fléchettes. Le jeu a 4 salles, 3 aides à la visée différentes, ainsi que 5 autres PNJ.

Date de sortie : 16 décembre 2021

Prix; 9,99 $

Taille : 1,8 Go

Télécharger: Fléchettes ForeVR

6. Onze Tennis de table

Vous cherchez un jeu qui vous fera faire de l’exercice et vous entraîner dur ? Voici un autre jeu de fitness pour Oculus Quest 2 que vous devriez essayer de rester en forme tout en vous amusant aussi. Ce jeu de tennis de table est ce dont vous avez besoin pour jouer. Vous voyez, vous pouvez jouer à ce jeu en ligne via le mode multijoueur. Vous pouvez également choisir de jouer contre l’IA pour voir à quel point vous êtes bon ou mauvais dans le jeu. Le contrôle et la physique du jeu sont assez réalistes, ce qui vous donne l’impression d’être sur un court de tennis de table et de jouer au tennis de table dans la vraie vie.

7. Cours de gym – Basketball VR

Les fans de basket vont adorer celui-ci. Qu’il soit tard dans la nuit ou qu’il fasse très mauvais dehors, vous pouvez désormais jouer virtuellement au basket à la maison en VR. Vous pouvez choisir de jouer au jeu sur de nombreux terrains publics du monde entier, d’utiliser vos meilleures compétences en basket-ball et même de jouer contre d’autres personnes réelles en ligne ou dans les équipes d’IA. Vous pouvez également choisir de personnaliser divers accessoires de skins pour votre avatar. Le jeu vous permet également de jouer avec des amis sur leurs terrains privés.

8. VZ fit

Sur la liste des meilleurs jeux de fitness pour Oculus Quest 2, VZfit prend une place. Envie de vous entraîner et en même temps de profiter de vos jeux entre amis ? Le jeu VZfit pour Meta Quest 2 est le jeu parfait pour vous. Vous pouvez vous entraîner et faire du vélo virtuellement dans différentes parties du monde. Vous pouvez effectuer des entraînements cardio et des entraînements cyclistes dans VZfit. Il existe également un grand nombre de jeux d’arcade différents dans ce jeu. Des modes multijoueurs sont disponibles pour vous permettre de défier et de vous amuser avec vos amis. Il existe également une intégration de Google Street View lorsque vous ferez du vélo dans le jeu.

Date de sortie : 15 avril 2021

Prix ​​: Essai gratuit

Taille : 1,7 Go

Télécharger: VZfit

9. Holofit par Holodia

Voici un autre jeu de fitness amusant que vous pouvez obtenir pour votre casque Meta Quest 2 VR. Le jeu propose plus de 100 options d’entraînement et environ 15 mondes dans lesquels vous pouvez jouer. Le jeu prétend que vous pourrez brûler beaucoup de graisse ainsi qu’environ 400 calories en une seule session. Vous pouvez marcher, courir, skier à vélo et même participer à diverses séances d’aviron. Le jeu propose également un monde cyberpunk dans lequel vous pouvez vous entraîner. Le prochain est la dernière entrée sur les meilleurs jeux de fitness sur Oculus Quest 2.

Date de sortie : 7 janvier 2021

Prix ​​: Gratuit (abonnements mensuels)

Taille : 3,8 Go

Télécharger: Holofit par Holodia

10. Fit XR

Comme vous l’avez deviné d’après le nom du jeu, il s’agit d’un jeu dédié à l’exercice et à la forme physique générale. Il existe cinq studios différents que vous pouvez rejoindre pour améliorer vos compétences : Box, Dance, Sculpt, Combat et HIIT. Chaque semaine, il y a de nouveaux cours auxquels vous pouvez participer, ce qui indique que tout au long de l’année, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à faire. Le jeu propose de nombreux exercices à apprendre et à exécuter, ce qui indique que vous devrez prendre les choses au sérieux si vous vous souciez de votre forme physique. En plus de l’exercice, il y a de la bonne musique pour accompagner vos séances d’entraînement. De plus, vous pouvez choisir de vous entraîner avec vos amis, vous amusant et prenant ainsi soin de vous en même temps.

Date de sortie : 21 mai 2019

Prix ​​: Gratuit (système d’abonnement mensuel)

Taille : 1,6 Go

Télécharger: FitXR

Conclusion

Ceci conclut la liste des meilleurs jeux de fitness pour Oculus Quest 2 que vous pouvez installer et jouer si vous vous souciez de votre santé et de plus, de l’exercice et de la forme physique. Si vous avez d’autres jeux parfaits pour la catégorie fitness, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

