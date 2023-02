Pourquoi vous ne devriez jamais recharger votre smartphone du jour au lendemain

Je possède et utilise un Samsung Galaxy S9 depuis quatre ans. Et depuis près de quatre ans, c’est toujours le même rituel le soir : consulter les actualités et les messages – et brancher le téléphone sur la prise pour le recharger. Pour qu’il puisse vraiment faire le plein d’énergie du jour au lendemain.

Des millions d’utilisateurs dans le monde le font comme moi. Et pendant longtemps, je me suis moqué de savoir si ce comportement « pris pour acquis » pouvait ou non nuire à mon smartphone.

https://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/how-to/a7432/why-your-gadgets-batteries-degrade-over-time-6705747/

Peur de la portée, parfois bien réelle

Jusqu’à ce que le Galaxy S9 se débatte avec la baisse rapide de la durée de vie de la batterie il y a un an. Une journée entière sans prise de courant s’est transformée en 10, puis 6 heures – maintenant, cela ne peut pas durer 3 heures sans haleter pour l’électricité.

À un moment donné, mon Samsung Galaxy S9 l’a officialisé : la batterie est tout simplement morte.

En attendant, le S9 est plus attaché au cordon de charge qu’il ne m’accompagne au quotidien. Parfois, il passe de 80 à 20 % du niveau de charge de la batterie – parfois, il s’éteint soudainement à 40 %.

La seule peur théorique de la portée – c’était réel !

Les batteries sont plus intelligentes qu’on ne le pense

Faut-il recharger son smartphone pendant la nuit comme je l’ai fait ? Les constructeurs disent à l’unanimité « non ». Parce que les smartphones et les batteries sont depuis longtemps dotés d’une technologie de charge puissante et intelligente.

Les modèles d’iPhone d’Apple à partir d’iOS 13 chargent de 0 à 50 % de la capacité de la batterie en une demi-heure avec des chargeurs de 20 W. Il faut moins de deux heures pour que la batterie soit pleine. Samsung atteint des valeurs fabuleuses similaires, tandis que le realme GT Neo3 a besoin de moins de 15 minutes pour la première moitié de la batterie.

Accessoirement, selon Statista, une personne de 30 à 44 ans dort bien 8 heures par nuit. Vous n’avez pas besoin d’être Adam Riese pour réaliser qu’il existe un certain écart entre la vitesse de charge d’un téléphone et la durée moyenne du sommeil.

Mais comme nous, les humains, sommes des créatures d’habitude, les fabricants ont également pris des précautions ici. À partir de 80 % de la capacité de la batterie, le téléphone réduit le courant de charge et ne charge que le cinquième restant très, très lentement.

Changer la batterie n’est possible qu’avec quelques téléphones sans plus tarder. L’iPhone n’en fait pas partie. (Photo: Tobias Heinse / Pixabay)

Certains téléphones analysent même le comportement de charge et poussent le pourcentage restant dans la batterie juste avant de se lever.

Pourquoi? Plus le courant passe à travers le câble dans le smartphone sur une longue période, plus il se réchauffe. Et la chaleur entraîne une dégradation prématurée de la batterie. Même si le courant de charge est plus faible la nuit, la batterie chauffe un peu et perd définitivement de sa capacité.

Les fabricants ne réduisent cet effet que via une charge intelligente. Ensuite, il ne consomme de l’énergie que pendant quelques instants de temps en temps – que vous pouvez lire sur l’iPhone, par exemple, via Paramètres -> Batterie. Sur Android, vous trouverez souvent cette option avec un nom similaire dans les paramètres.

Vous ne pourrez pas non plus recharger les nouveaux téléphones portables à 100% – peu importe ce que l’indicateur de batterie vous promet. De nombreux fabricants plafonnent la capacité à 90 %, car tout ce qui dépasse cela entraîne également une usure plus rapide. Avez-vous remarqué cela? Pas? Même. Cela fonctionne si bien que cela ne vous dérange pas.

Une charge intelligente est la clé d’une longue durée de vie de la batterie

Si j’avais géré mon comportement de charge plus tôt, mon Samsung Galaxy S9 durerait probablement plus longtemps par jour et ne dépendrait pas de la fuite d’électrons. Mais le mal est fait et je ne peux que m’améliorer pour les futures acquisitions de smartphones.

Êtes-vous intelligent en chargeant un téléphone lorsque vous…

accrocher au câble de charge pendant 30 à 45 minutes après s’être levé

et si vous l’utilisez beaucoup le midi, vous pouvez le brancher sur le secteur pendant une bonne demi-heure et le débrancher du câble lorsque la capacité avoisine les 80 %.

Vérifiez également les options de charge de votre téléphone. Les fabricants haut de gamme, en particulier, proposent de nombreuses options dans les paramètres de la batterie avec lesquelles vous pouvez contrôler avec précision le comportement de charge.

La fonction de charge rapide est souvent désactivée sur les smartphones Samsung. Voici comment les activer. (Capture d’écran)

Netcost, collègue du blog Trend, vous donnera des conseils pratiques et vous expliquera comment tirer le meilleur parti du potentiel de charge rapide de votre téléphone portable.

En fin de compte, une chose est devenue claire pour moi : mon Samsung Galaxy S9 n’a pas seulement une batterie faible en raison de son âge. Des années de comportement de charge incorrect ont conduit à la dépendance du câble de charge et me poussent maintenant à vraiment mettre en service un nouveau téléphone principal. Mais je traiterais cela avec plus de soin dans tous les cas. Signifie : chargez plus intelligemment et économisez la batterie.