Apple envoie la première version bêta d’iPadOS 16.4 aux développeurs

Après avoir déployé l’iPadOS 16.3.1 plus tôt cette semaine, Apple a publié aujourd’hui la première version bêta d’iPadOS 16.4. Tout le monde attendait la mise à jour bêta depuis deux semaines et enfin, après une longue attente, la première version bêta d’iOS 16.4 est là. Voici tout ce que vous devez savoir sur iPadOS 16.4 Beta 1.

Plus tôt dans la journée, Apple a également partagé certaines statistiques liées à iOS 16 et iPadOS 16. Selon les données, iPadOS 16 est installé sur 50 % des appareils et iPadOS 15 est installé sur 37 % des appareils. iOS 16 est adopté sur 72% des appareils et iOS 15 sur 20% des appareils.

iPadOS 16.4 Beta 1 est livré avec le même numéro de build que iOS 16.4 Beta 1 qui est 20E5212f. Parallèlement à la mise à jour iPadOS, il existe également une nouvelle mise à jour pour iOS, watchOS, macOS et tvOS. Pour des raisons de compatibilité, l’iPadOS 16.4 est disponible pour les iPad de 5e génération et les modèles plus récents.

Étant donné qu’Apple a déjà déployé trois grandes versions depuis iOS 16, nous ne nous attendons pas à beaucoup de grands changements dans cette version bêta. Mais encore, il y aura quelques nouvelles fonctionnalités.

Selon l’impression initiale, l’iPadOS 16.4 Beta 1 est livré avec la mise à jour Safari qui ajoute la prise en charge de la poussée Web pour les applications Web de l’écran d’accueil, de nouveaux emojis, l’API de badge, la prise en charge de la mise au point pour la poussée Web, l’ajout à l’écran d’accueil via des navigateurs tiers, le verrouillage de réveil de l’écran, et plus.

Si vous souhaitez tester la nouvelle version bêta sur votre iPad éligible, vous devez installer le profil bêta s’il n’est pas déjà installé. Si le profil bêta est installé, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur Télécharger et installer.

Avant d’installer la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

