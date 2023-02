Oppo Find X6 et X6 Pro ont confirmé les spécifications de charge

Avec le lancement de sa série pliable Oppo Find N2, la marque se concentre désormais sur la prochaine famille phare. Les nouveaux produits phares relèveront probablement de la série Oppo Find X6 et atteindront le marché au cours du premier ou du deuxième trimestre de 2023. Étant donné que le lancement approche, il est naturel de voir davantage de fuites apparaître dans la nature. Aujourd’hui, les détails de charge des Oppo Find X6 et X6 Pro ont été repérés. Le duo a été certifié par la China Compulsory Certification (3C) qui a confirmé certains de leurs détails.

Oppo Find X6 avec charge de 80 W, Find X6 Pro avec charge de 100 W

L’Oppo Find X6 porte le numéro de modèle PGFM110 et offre une prise en charge de la charge filaire de base 5V/2A et 5V-11V/7,3A, ce qui indique jusqu’à 80W SuperVOOC. Le téléphone sera compatible avec l’adaptateur VCB8JACH/VCB8JBCH. Il offre un support pour une charge de 100 W, et ce n’est pas une simple coïncidence. Le Find X6 Pro est également passé par 3C. Le modèle supérieur est livré avec un numéro de modèle PGEM110 et prendra en charge le mode de charge 11 V/9,1 A, ce qui indique une charge de 100 W. Le téléphone apportera également le même adaptateur SuperVOOC que la variante vanille.

Pour l’instant, il n’y a pas de détails concernant la capacité de la batterie des téléphones Oppo Find X6. Honnêtement, nous ne nous attendons pas à des capacités révolutionnaires. Il s’agira probablement de batteries entre 4 800 et 5 000 mAh. À titre de comparaison, il s’agissait des capacités trouvées sur les Oppo Find X5 et X5 Pro, respectivement. Cependant, les deux appareils avaient la même charge de 80 W.

À l’heure actuelle, on ne sait pas grand-chose sur les Oppo Find X6 et X6 Pro. Nous nous attendons à ce que les téléphones apportent un nouveau langage de conception pour l’appareil photo et trois tireurs de 50 MP réglés par Hasselblad. Le Pro apportera probablement le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le Find X6 peut aller avec le Snapdragon 8+ Gen 1, ou peut-être, le Dimensity 9200. Nous nous attendons à ce que plus de détails apparaissent bientôt, car les appareils passent enfin par les autorités de certification.

Curieusement, la charge de 100 W n’est pas la quantité la plus élevée qu’Oppo puisse offrir. La société a déjà une charge de 150 W et 240 W. Ce n’est pas un secret que le Realme GT Neo5 récemment sorti est livré avec la technologie de charge SuperVOOC. Malgré cela, Oppo et OnePlus ont décidé d’être plus « conservateurs » cette année. Le OnePlus 11 n’a « que » une charge de 100 W, et l’Oppo Find X6 Pro suivra. Honnêtement, la marque n’a pas de grande raison de pousser la charge à travers ses limites sur le territoire phare. Samsung et Apple, deux forces dominantes dans cette catégorie, sont vraiment à la traîne dans ce département.