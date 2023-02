SoundPeats Air3 Deluxe, un luxe à tous points de vue

Nous n’avons pas essayé de nouveaux écouteurs SoundPeats depuis longtemps et ces Air3 Deluxe sont une expérience incroyable depuis quelques semaines maintenant. Nous avons hésité à terminer l’examen en raison de la bonne qualité de l’audio, du boîtier et en général de ces écouteurs. Nous parlons d’écouteurs avec un prix très modéré mais qui commencent à avoir une qualité audio au niveau de très peu.

SoundPeats Air3 Deluxe, faisant passer la marque au niveau supérieur

Jusqu’à présent nous avions testé de très bons écouteurs de la marque SoundPeats. Cependant, avec le nouveau Air3 Deluxe, nous remarquons un saut de qualité qui mérite une mention séparée. Ils maintiennent la base de l’Air3 que nous avions déjà analysée à l’époque, mais maintenant ils atteignent le niveau supérieur.

On remarque le premier détail dans la boîte, elle conserve le design et la taille, mais elle a une finition brillante et le dos est en or. Bien sûr, il a toujours son ergonomie et on peut constater une belle qualité dans les finitions des matériaux utilisés. Le seul, mais c’est qu’il est plus sensible aux traces de doigts et aux rayures.

Les écouteurs conservent également leur forme et leur ergonomie dans l’oreille. Cependant, la qualité a changé, on note un plus grand souci du détail. Ces écouteurs sont livrés avec une certification Hi-Res, un moniteur de 14,2 mm, une prise en charge LDAC et une détection intra-auriculaire.

LDAC, le codec Sony qui change tout

Le principal changement entre l’Air3 et l’Air3 Deluxe HS concerne les codecs audio. Dans les deux équipes on retrouve SBC. La première version fournit également aptX et aptX adaptatif, tandis que la seconde opte pour LDAC. Il s’agit d’un codec audio avancé de Sony. Cela entraîne un surcoût non négligeable, qui justifie de couper certains aspects de ces écouteurs comme le boîtier, qui semble moins cher.

LDAC est un codec audio sur Bluetooth qui fournit beaucoup plus de bande passante dans la communication, avec le problème de laisser moins de marge dans la communication pour réduire les interférences. Le résultat est que la réponse en fréquence de la connexion est de 20 Hz à 40 000 Hz avec un débit binaire de 990 kb/s, presque le triple de celui d’aptX. Bref, on a un signal audio moins compressé et donc moins lossy. Bien entendu, le casque reste en 24 bits et 96 kHz.

Comment tirer le meilleur parti de l’Air3 Deluxe HS

La réponse est simple, cela est possible sur les équipements compatibles avec ce codec audio. Ceci est présent sur tous les ordinateurs Android et peut également être utilisé sur les ordinateurs avec Windows 11. Il existe des pilotes alternatifs à A2DP pour pouvoir configurer notre PC avec Windows 10 ou Windows 11 et obtenir toute la qualité audio de ces écouteurs SoundPeats.

Une fois que vous avez essayé le codec LDAC, il est difficile d’en essayer un autre qui nous offre une qualité comparable. Il est vrai que le codec aptX de Qualcomm est très intéressant, mais Sony semble avoir fait un miracle.

Conclusion : SoundPeats Air3 Deluxe HS, une option incroyable

Si vous avez un appareil Android, vous êtes peut-être face à l’un des meilleurs écouteurs bluetooth au meilleur rapport qualité-prix. L’inclusion du codec LDAC est un succès pour tirer le meilleur parti de ces écouteurs et démontrer comment SoundPeats peut rivaliser avec les grandes marques du marché au meilleur prix.

Si vous voulez que les écouteurs aient la meilleure qualité audio, vous allez les adorer. SoundPeats s’est associé à Sony pour proposer son codec le plus prestigieux dans ces petits écouteurs.