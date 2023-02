Comment utiliser le nouveau moteur de recherche Bing AI optimisé par ChatGPT

ChatGPT n’est pas seulement venu révolutionner une nouvelle expérience de recherche sur Internet, il a également tracé la ligne de bataille entre des moteurs géants tels que Google et Bing. En fait, c’est la première fois depuis de nombreuses années que la domination de Google sur les moteurs de recherche est confrontée à une telle menace. Tout cela grâce à l’introduction de ChatGPT d’OpenAI.

Microsoft a en fait pris une décision intelligente en investissant dans la nouvelle sensation Internet afin de pouvoir utiliser la technologie et les services de ChatGPT dans certains de ses propres produits et services. Juste après avoir investi, Microsoft s’est immédiatement mis au travail avec l’intégration de ChatGPT dans le moteur de recherche Bing et le navigateur Edge.

Microsoft a annoncé le moteur de recherche Bing AI

Microsoft a récemment organisé un événement AI où la société appartenant à Windows a annoncé ce qu’elle appelle « Bing AI ». Cela est venu comme une réponse immédiate à l’annonce par Google de son propre outil d’IA baptisé « Bard ».

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Lors de l’annonce, Microsoft a déclaré avoir développé une expérience de navigation Web avancée en utilisant une IA conversationnelle. Le nouveau Bing AI de Microsoft fonctionne de manière similaire à Bard de Google. Le nouveau moteur de recherche alimenté par l’IA peut répondre aux questions en temps réel, tout comme avoir une conversation directe avec le moteur de recherche. Les utilisateurs peuvent également le faire dans leur langue maternelle, ce qui rend l’utilisation plus naturelle.

Un autre produit Microsoft qui utilisera la technologie de ChatGPT est le navigateur Edge. Microsoft mettra à jour le navigateur avec deux fonctionnalités améliorées, Chat et Composition. Ces fonctionnalités se trouveront dans la nouvelle barre latérale du navigateur Edge. Tout d’abord, vous devez rejoindre la liste d’attente Bing AI afin d’en faire l’expérience.

Comment utiliser le moteur de recherche Bing AI

Comme je l’ai dit, vous devez rejoindre la liste d’attente Bing AI afin d’avoir une expérience directe de cette nouvelle technologie de pointe. Pour rejoindre la liste d’attente, visitez ce lien sur votre bureau afin d’avoir une idée de l’aperçu limité.

Vous devez avoir un compte Microsoft pour rejoindre la liste d’attente. Vous pouvez utiliser votre compte Microsoft existant ou en créer un nouveau si vous le souhaitez. Une autre exigence est d’utiliser le navigateur Edge pour ce faire. A la fin de l’inscription, vous serez redirigé vers la page d’inscription. Vous devriez voir un message comme « Génial ! » « Vous avez été ajouté à la liste d’attente. »

Vous pouvez maintenant commencer à jouer avec le nouveau moteur de recherche Bing alimenté par l’IA. Posez-lui n’importe quelle question et regardez-la vous donner une réponse en temps réel.

Source / Via : WonderfulEngineering