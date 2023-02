Cardio Recovery : qu’est-ce que la fonctionnalité Apple Watch et comment la suivre ?

Parmi les nouvelles fonctionnalités de santé de watchOS, Apple appelle Cardio Recovery. Suivez-nous pour un aperçu détaillé de la fonctionnalité, comment la suivre avec Apple Watch, pourquoi elle est précieuse, quels sont les bons chiffres de Cardio Recovery et des conseils pour l’améliorer.

Il s’avère que Cardio Recovery est quelque chose qui était auparavant disponible sur Apple Watch sous le terme largement utilisé « récupération de la fréquence cardiaque ». Avec watchOS 9 et iOS 16, Apple a renommé la fonctionnalité Cardio Recovery – peut-être pour correspondre à sa métrique Cardio Fitness (VO2 max) dans l’application Santé. Notamment, la fonctionnalité n’apparaissait pas auparavant dans l’application Santé – uniquement dans l’application Fitness – mais elle est désormais disponible dans iOS 16.

Comme HRV et Cardio Fitness, Cardio Recovery ou récupération de la fréquence cardiaque est une mesure de santé moins connue qui est mesurée par Apple Watch chaque fois que vous suivez une séance d’entraînement. Que vous n’ayez jamais utilisé la fonctionnalité auparavant ou que vous soyez curieux de savoir pourquoi elle est utile, comment vous assurer d’obtenir des lectures précises ou comment améliorer la vôtre, lisez la suite ????.

Qu’est-ce que la Cardio Recovery (récupération de la fréquence cardiaque) et pourquoi est-ce important ?

Cardio Recovery (récupération de la fréquence cardiaque) mesure à quel point votre fréquence cardiaque diminue immédiatement après l’exercice. Comme pour la variabilité de la fréquence cardiaque, la récupération de la fréquence cardiaque (HRR) offre un aperçu de la santé de votre cœur en fonction de la rapidité avec laquelle il réagit au système nerveux autonome.

MedPage Today explique HRR comme ceci :

Les mesures de cette activité reflètent l’équilibre entre le système nerveux sympathique (qui active les réponses de combat et de fuite) et le système nerveux parasympathique (qui active les activités de « repos et digestion ») et se sont révélées être de puissants prédicteurs de la mortalité.

Dans l’une des études les plus citées – référencée plus de 1 000 fois – de Cole, Blackstone, Pashkow, Snader et Lauer, un HRR anormalement bas a été trouvé comme facteur prédictif du risque que les individus soient deux fois plus susceptibles de mourir dans les six ans.

Quels sont les bons chiffres de Cardio Recovery ?

Des études plus récentes validant Cole et al. les résultats montrent que la récupération cardiaque ou la récupération de la fréquence cardiaque de 13 ou plus (ce qui indique une baisse de 13 bpm ou plus) après 1 minute, ou de 22 ou plus après deux minutes se situe dans la plage normale/saine.

Cependant, gardez à l’esprit que pour tester le plus précisément possible la récupération de la fréquence cardiaque, vous devrez arrêter l’enregistrement de votre entraînement Apple Watch juste après votre entraînement. Par exemple, si vous laissez votre entraînement en cours d’exécution après avoir terminé, étiré, assis, détendu, puis terminé l’entraînement, vous verrez des chiffres HRR faibles car Apple Watch ne compare pas votre fréquence cardiaque d’entraînement à votre 1 minute et Fréquence cardiaque après 2 minutes d’exercice.

De même, les entraînements qui incluent un temps de recharge fausseront également les chiffres HRR. Et les applications tierces qui prennent en charge le démarrage des entraînements sur Apple Watch comme Peloton, etc. peuvent également mettre fin aux entraînements avant que le portable ne puisse mesurer la récupération de votre fréquence cardiaque. Dans ces cas, les numéros de récupération de la fréquence cardiaque n’apparaîtront pas sur Apple Watch ou iPhone.

Ne vous inquiétez pas si vous remarquez un faible HRR ici et là. Ces chiffres peuvent varier en fonction de votre âge entre autres facteurs. Mais si vous vous voyez constamment en dessous des chiffres ci-dessus et que vous arrêtez les entraînements Apple Watch juste après avoir terminé votre exercice, il peut être utile de consulter votre médecin.

Une étude de 2018 publiée dans le Journal of the American Heart Association a conclu que la récupération de la fréquence cardiaque mesurée seulement 10 secondes après l’exercice peut être plus précise pour prédire la mortalité, mais Apple Watch s’en tient à l’approche plus traditionnelle de 1 et 2 minutes.

Une autre façon dont Cardio Recovery est utile est pour les personnes qui ont eu une crise cardiaque. Des recherches ont montré que la rééducation cardio peut améliorer la récupération de la fréquence cardiaque de 18 à 22 battements par minute (merci, Brandon !).

Apple Watch Cardio Recovery : comment suivre et afficher

Montre Apple

Apple Watch suivra automatiquement votre Cardio Recovery (récupération de la fréquence cardiaque). Cela se produit lorsque vous terminez votre suivi d’exercice, alors assurez-vous de laisser votre portable allumé pendant trois minutes après (par Apple).

Pour afficher vos données (Heart Rate Recovery sous iOS 15/watchOS 8 et versions antérieures, et Cardio Recovery sous iOS 16/watchOS 9) :

Sur Apple Watch, dirigez-vous vers l’application Heart Rate Balayez ou faites défiler vers le bas Tant que vous avez un entraînement enregistré pour la journée, vous devriez voir une section Récupération dans watchOS 8, intitulée Post-entraînement dans watchOS 9 Appuyez dessus pour voir les détails La récupération cardio/fréquence cardiaque montre à quel point votre fréquence cardiaque a diminué 1 et 2 minutes après votre entraînement Gardez à l’esprit que vous devrez laisser votre Apple Watch allumée après les entraînements pour que la lecture HRR soit mesurée Pour voir les données des jours précédents, vous devrez vous diriger vers votre iPhone, suivez ci-dessous

iPhone

Dans l’app Santé (uniquement avec iOS 16)

Dans iOS 16, dirigez-vous vers l’application Santé sur iPhone Choisissez l’onglet Parcourir en bas à droite Appuyez maintenant sur Cœur Recherchez la récupération cardio Vous pouvez maintenant voir toutes les données que vous avez collectées avec Apple Watch, appuyez sur les onglets D/W/M/6M/Y en haut pour voir différentes périodes

Option 2 – iOS 16, 15 et versions antérieures

Pour voir les données de récupération Apple Watch Cardio / fréquence cardiaque pour les entraînements précédents, rendez-vous sur l’application Fitness sur iPhone Choisissez l’onglet Résumé en bas Appuyez sur un entraînement récent depuis l’écran principal ou appuyez sur vos anneaux d’activité > choisissez un jour > balayez vers le bas pour trouver votre ou vos entraînements Trouvez vos données de fréquence cardiaque près du bas> balayez de gauche à droite pour voir votre récupération Cardio / fréquence cardiaque

Fait intéressant, Apple n’inclut pas les données de récupération de fréquence cardiaque/cardio dans l’application Santé sous la section cœur dans iOS 15 et versions antérieures.

Comment améliorer la récupération cardio ?

Il existe plusieurs façons d’améliorer la récupération cardiaque (récupération de la fréquence cardiaque). Le fabricant de vêtements Whoop a partagé cette liste de conseils pour améliorer la réactivité entre votre cœur et votre système nerveux autonome :

Sommeil de qualité

Restez hydraté

Ayez une alimentation nutritive

Pratiquez la méditation ou la respiration

Réduire le stress

Évitez l’alcool

