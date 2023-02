Le nouveau brevet d’Apple fait allusion à des projets d’ajout d’un appareil photo à l’Apple Watch

De l’autre côté du miroir : Apple a obtenu un nouveau brevet pour un système de rétention de caméra amovible basé sur une montre plus tôt cette semaine. Le brevet comprend une conception de bande détachable et un mécanisme de rétention à dégagement rapide pour prendre en charge une caméra basée sur une montre. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’il sera produit, le brevet est une bonne indication qu’Apple cherche activement à offrir de nouvelles fonctionnalités à ses fans de montres.

Délivré par l’Office américain des brevets et des marques le 7 février, le nouveau brevet (US-11571048-B1) se concentre spécifiquement sur un système de libération rapide à base de sangle qui permet un accès pratique à une caméra intégrée à la montre.

Sur la base des informations sur les brevets, le système de rétention pourrait donner aux utilisateurs la possibilité de retirer rapidement et facilement le cadran de la montre, de capturer des photos à partir d’un appareil photo orienté vers le bas, puis de replacer facilement l’appareil dans sa position d’origine. L’information a été rapportée pour la première fois par Patently Apple…

Ce nouveau système basé sur la sangle n’est pas la première tentative d’Apple de breveter la fonctionnalité de caméra basée sur la montre. En 2019, la société a reçu le prix US-10331083-B1 pour un bracelet de montre avec un capteur optique flexible intégré. Si elle était disponible, cette caméra rotative permettrait de prendre des photos sans avoir à retirer la montre du poignet de l’utilisateur.

Apple ne serait pas non plus la première entreprise à intégrer la technologie des appareils photo compacts aux appareils portables. Samsung a tenté de normaliser le concept d’appareil photo portable avec la sortie initiale du Galaxy Gear en septembre 2013. Cependant, l’appareil a été rapidement éclipsé par l’Apple Watch et les utilisateurs n’ont pas été impressionnés par l’appareil photo intégré de 1,9 MP du Galaxy.

Bien qu’une caméra intégrée de haute qualité puisse avoir une utilité pratique pour certains, elle soulève des problèmes potentiels de confidentialité et de sécurité pour d’autres.

La possibilité de capturer des photos secrètement en éliminant le besoin d’un appareil photo ou d’un téléphone portable plus grand ouvre la porte à tout, des photos secrètes, non autorisées et compromettantes au risque accru d’espionnage d’entreprise. Les caméras embarquées nécessiteraient un nouveau niveau de sécurité et de sensibilisation pour s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées de manière inappropriée dans des zones telles que les écoles, les vestiaires, les toilettes ou dans des zones où des documents et des informations confidentiels risquent d’être capturés.

La prévalence de technologies telles que les caméras intégrées dans les appareils portables met encore plus l’accent sur l’application des lois et des actes tels que la loi sur la prévention du voyeurisme vidéo. La loi, qui protège les individus contre l’enregistrement dans des zones privées sans leur consentement, est le type de protection qui fait partie intégrante de la garantie que des technologies telles que les caméras basées sur la montre sont mises à la disposition des utilisateurs responsables tout en offrant des protections aux victimes potentielles d’abus.

