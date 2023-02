Les spécifications du OnePlus Nord 3 sont apparues

Le OnePlus Nord 3 était attendu avec une certaine impatience. Au lieu d’apporter le nouveau téléphone de milieu de gamme en 2022, OnePlus a opté pour une nouvelle révision pour le OnePlus Nord. Cependant, il semble que le nouveau roi de la série milieu de gamme de la société arrive enfin. Aujourd’hui, un ensemble de spécifications divulguées a émergé. Apparemment, le téléphone ne s’écarte pas considérablement du segment de milieu de gamme. En fait, ce n’est pas vraiment impressionnant. Apparemment, OnePlus souhaite que le OnePlus 11R soit l’offre la plus rentable de son portefeuille. Cela malgré sa disponibilité limitée.

Caractéristiques affirmées du OnePlus Nord 3

À noter que les nouvelles informations ne sont pas vérifiées. Il vaut donc mieux le digérer avec une pincée de sel. Selon le pronostiqueur Debayan Roy (Gadgetsdata), le OnePlus Nord 3 embarquera un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+. L’appareil apportera un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le pronostiqueur déclare également que les rumeurs pointant vers un écran 1,5K, le nom fantaisiste des panneaux 1440p, sont incorrectes. Le téléphone sera en fait livré avec une bonne et ancienne résolution 1080p.

Sous le capot, le OnePlus Nord 3 peut être livré avec le MediaTek Dimensity 8100 ou Dimensity 8200. Nous pensons que ce dernier est la meilleure alternative, après tout, c’est le plus récent du portefeuille du fabricant de puces taïwanais. C’est un chipset décent fabriqué sur le processus de 5 nm et doté de gros cœurs ARM Cortex-A78. Ce n’est pas à la hauteur des dernières offres du monde ARMv9, mais encore une fois, il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme.

Tu te souviens quand je t’ai dit de digérer la nouvelle avec des pincettes ? Le fait est que certaines des spécifications ici sont spéculatives. Le processeur est l’un de ces cas, et la batterie en est un autre. La fuite pointe vers une batterie de 4 500 à 5 000 mAh. Ce n’est donc pas exactement un fait divulgué, mais très probablement une spéculation. Quoi qu’il en soit, le OnePlus Nord 3 sera livré avec une charge rapide de 100 W.

En termes d’optique, le OnePlus Nord 3 apportera un appareil photo principal de 50 MP avec OIS. Il y aura également un jeu de tir de 8 MP pour les prises de vue ultra-larges et un troisième capteur décoratif. Pour les selfies et les appels vidéo, il apportera un jeu de tir selfie de 32 MP.

C’est mieux que le CE 3

Malgré l’affichage plus petit, le OnePlus Nord 3 sera placé au-dessus du OnePlus Nord CE 3. Ce dernier apportera un écran Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il semble être basé sur le Realme 10 Pro, nous envisageons donc probablement un panneau LCD. De plus, il apportera le Snapdragon 695 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone recevra un appareil photo principal de 108 MP et deux tireurs décoratifs de 2 MP.

Il n’y a toujours pas de calendrier pour le lancement du OnePlus Nord 3 ou du CE 3. Mais nous suivrons le mouvement de l’entreprise.