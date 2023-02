Comment l’iPhone et l’Apple Watch peuvent vous aider à vous protéger de la perte auditive

L’iPhone et l’Apple Watch incluent un large éventail de fonctionnalités de santé précieuses et quelques-unes d’entre elles qui n’attirent pas beaucoup l’attention incluent la mesure des niveaux de bruit ambiant et des écouteurs. Lisez la suite pour savoir comment vous protéger de la perte auditive en vérifiant les niveaux de décibels sur iPhone et Apple Watch.

Arrière-plan

Aux États-Unis, on estime que 37,5 millions d’adultes ont des problèmes d’audition, et les hommes seraient deux fois plus susceptibles de souffrir d’une perte auditive que les femmes (via le National Institute for Deafness and Other Communication Disorders).

Heureusement, l’iPhone et l’Apple Watch disposent à la fois d’une surveillance des décibels ambiants (environnementaux) et des écouteurs qui sont rapides et faciles à utiliser, y compris des avertissements de seuil de bruit. Il est ainsi beaucoup plus facile de prévenir les dommages et les pertes auditives en sachant quand baisser le volume, utiliser une protection auditive ou quitter un environnement bruyant.

À quel point est-ce trop fort ?

Alors, qu’est-ce qu’un niveau de décibels nocif ? Cela dépend du temps d’exposition et du niveau de bruit. Voici ce que dit Apple :

Une exposition répétée et à long terme à des sons supérieurs à 80 dB peut entraîner des dommages permanents. Envisagez d’utiliser une protection auditive ou de vous déplacer dans un endroit plus calme.

Apple Watch partage également des exemples de niveaux de bruit/temps d’exposition pouvant entraîner une perte auditive temporaire :

80 db : Environ 5 heures et 30 minutes par jour

85 dB : environ 1h45 par jour

90 dB : Environ 30 minutes par jour

95 dB : seulement 10 minutes par jour

100 dB : Même quelques minutes par jour

Comment vérifier les niveaux de décibels avec iPhone et Apple Watch

Niveaux de décibels avec iPhone et iPad

Fait intéressant, Apple ne rend pas son application watchOS Noise disponible sur iPhone et iPad, alors voici comment vérifier les niveaux de décibels :

Ouvrez l’application Paramètres et choisissez Centre de contrôle

S’il ne s’affiche pas déjà sous les « Commandes incluses », faites glisser votre doigt ci-dessous et recherchez l’icône verte + à côté de l’audition

Connectez un casque à votre iPhone

Maintenant, ouvrez le Centre de contrôle (balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran) et recherchez l’icône d’oreille pour voir les niveaux de dB du casque

Pour activer les alertes en cas de son fort du casque, accédez à Paramètres > Accessibilité > Audio/Visuel > Notifications de casque et appuyez sur la bascule

Et vous pouvez limiter les sons forts dans les écouteurs en vous rendant dans Paramètres> Sons et haptiques> Sécurité des écouteurs> basculer sur Réduire les sons forts

Centre de contrôle > Audition

Si vous écoutez de la musique avec des écouteurs connectés, vous verrez le compteur de décibels apparaître dans la vignette Audition du Centre de contrôle Le vert désigne les niveaux « OK » et le jaune indique les niveaux « Forts » qui peuvent endommager l’ouïe

Appuyez sur l’icône Audition pour en savoir plus sur les niveaux de bruit de votre casque

recherchez la vignette d'icône d'oreille

Avec la musique en pause, vous pouvez utiliser le microphone de votre casque pour mesurer les niveaux de décibels ambiants

Appuyez sur l’icône du microphone qui indique Live Listen dans le coin inférieur gauche (ou appuyez sur le rectangle Live Listen)

recherchez la vignette d'icône d'oreille> appuyez sur Écouter en direct pour obtenir le niveau de décibel ambiant

Enfin, vous pouvez également consulter votre historique auditif des niveaux de décibels ambiants et du casque dans l’application Santé. Appuyez sur l’onglet Parcourir en bas Maintenant, choisissez Audition



Vérifiez les niveaux de décibels avec Apple Watch

Vous pouvez mesurer les niveaux de décibels ambiants et du casque avec Apple Watch et le premier fonctionne avec l’application Noise dédiée. Une option intéressante avec le portable pour avoir des lectures à accès rapide est avec la complication de l’application Noise.

Pour vérifier les niveaux de décibels ambiants, ouvrez l’application Noise sur Apple Watch (vous pouvez également l’activer via l’iPhone dans l’application Apple Watch > Noise)

Si vous n’avez jamais utilisé l’application Noise auparavant, choisissez d’activer la fonctionnalité

Vous pouvez en savoir plus sur le niveau de décibels auquel vous êtes exposé en appuyant sur En savoir plus au bas de l’application Bruit

Si vous souhaitez un accès rapide aux niveaux de décibels sur Apple Watch, créez un cadran avec la compilation de l’application Noise

Si vous n’activez pas les notifications de l’application Bruit lors de la configuration de la fonctionnalité, vous pouvez revenir à l’application Watch sur iPhone > Bruit > Seuil de bruit pour modifier les notifications de limite/bruit.

Pour vérifier les niveaux de décibels des écouteurs sur Apple Watch, ouvrez le Centre de contrôle sur votre montre (balayez vers le haut depuis le bas de l’écran depuis votre cadran)

Balayez vers le bas

Appuyez sur l’icône de l’oreille

Et voici un aperçu de l’apparence des avertissements de bruit sur Apple Watch :

