Pikmin 4 : date de sortie, bande-annonce, gameplay, personnages et plus

Les jeux de stratégie sont un grand genre de jeux qui vous permettent de montrer à quel point vos plans, vos stratégies et vos compétences en résolution de problèmes sont bons. Il existe de nombreux jeux de stratégie parmi lesquels les joueurs peuvent choisir. Que ce soit sur mobile, PC ou console, il existe une tonne de jeux de stratégie. Aujourd’hui, nous examinerons l’annonce d’un prochain jeu populaire pour la Nintendo Switch.

Aujourd’hui, nous allons parler de Pikmin 4. La franchise Pikimin existe depuis 2001 et depuis lors, elle a eu un certain nombre de jeux principaux et secondaires au fil des ans. Le dernier jeu Pikmin principal est sorti en 2013, il y a donc eu un bon écart de 10 ans entre le dernier et celui qui devrait sortir plus tard cette année. Jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain jeu Pikmin 4.

Date de sortie de Pikmin 4

Nintendo vient de révéler et de publier la bande-annonce du jeu Pikmin 4 lors de l’événement Nintendo Direct qui a eu lieu le 9 février 2023. La bande-annonce de révélation montre la sortie de Pikmin 4 prévue pour le 21 juillet 2023. Le jeu est disponible en pré-commande sur le Boutique en ligne Nintendo Switch.

Développeur et éditeur de Pikmin 4

Ce jeu exclusif à Nintendo Switch a été développé et publié par Nintendo eux-mêmes. Pikmin 4 est le 5ème jeu de la franchise Pikmin. La taille du fichier pour le jeu sera d’environ 12 Go.

Gameplay et bande-annonce de Pikmin 4

De l’événement Nintendo Direct qui a eu lieu récemment, la bande-annonce de Pikmin 4 a été révélée. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous. Dans la bande-annonce, nous voyons les personnages dans une mission de sauvetage en cours. Vous pouvez voir le personnage se battre pour sauver un personnage d’être attaqué. On peut également voir les personnages devenir agressifs et prêts à attaquer les ennemis à tout prix.

Dans Pikmin 4, vous avez maintenant un compagnon, un chien appelé Oatchi qui est là pour vous accompagner dans diverses batailles en éliminant un certain nombre d’obstacles et également aider à transporter d’autres Pikmin à différents endroits. Dans Pikmin 4, nous jouons avec un nouveau Pikmin basé sur la glace. Associé à votre chien de compagnie, aucun ennemi n’est difficile à renverser. Pikmin 4 vous permet de jouer à 2 joueurs sur une seule console Nintendo Switch.

Pikmin 4 – Tous les personnages, ennemis et boss

Voici une liste de tous les personnages, ennemis et boss que vous verrez dans Pikmin 4.

Personnages jouables

Pikmin bleu

Pikmin de glace

Pikmin violet

Pikmin rouge

Rocher des Pikmin

Pikmin blanc

Pikmin ailé

Pikmin jaune

Ennemis dans Pikmin 4

Bulborbe

Larve Bulborbe

Bulborbe nain

Cisaillement femelle

Blowhog ardent

Jousmite

Spectralidés blancs

Wolly Wog

Spectralides jaunes

Les boss de Pikmin 4

Impératrice Bulblax

Longues jambes délirantes

Pikmin 4 : modes de jeu pris en charge

Avec la Nintendo Switch, vous pouvez facilement jouer à Pikmin 4 de trois manières différentes.

Mode portable

Mode sur table

Téléviseur

Pikmin 4 : prix et disponibilité

Pikmin 4 est disponible en précommande sur le Nintendo Switch eStore. Vous pouvez précommander le jeu sur l’eStore pour 59,99 $. Maintenant, il s’agit d’un jeu exclusif à Switch, alors ne vous attendez pas à ce que le jeu soit publié sur une autre plate-forme. Peu importe à quel point vous souhaitez que cela se produise, cela ne se produira tout simplement pas.

Conclusion

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu Nintendo Switch Pikmin 4. Il y a en effet beaucoup plus à savoir sur ce jeu. Nous ne savons pas encore si ce jeu recevra un jour une édition Deluxe comme celle de Pikmin 3. De plus, en regardant comment Nintendo prévoit de sortir un nouveau Switch, à savoir le Switch 2 dans les années à venir, nous devons voir si ce jeu sera pris en charge par la nouvelle console ou non. En regardant à quel point le jeu est amusant, je souhaite qu’une version PC de ce jeu soit également publiée. Mais c’est une exclusivité Nintendo, il faut donc garder ses espoirs bas et simplement profiter du jeu sur la Nintendo Switch.

