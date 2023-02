Les processeurs Arm devraient capturer un quart du marché des ordinateurs portables d’ici 2027

En bref : les expéditions mondiales de PC ont chuté de plus de 16 % l’année dernière et les perspectives pour la majorité de 2023 ne sont pas bien meilleures, mais il y a au moins une lueur d’espoir dans un ciel autrement orageux.

Selon les dernières données de Counterpoint Research, les ordinateurs portables basés sur Arm sont en passe de revendiquer une part de marché importante des machines traditionnelles basées sur x86 dans les années à venir.

Apple a contribué à ouvrir la voie avec le lancement de son SoC M1 fin 2020, et les itérations successives n’ont fait qu’élargir l’avance de l’entreprise dans l’espace. En 2022, Apple a dominé le marché des ordinateurs portables Arm avec une part de 90 % et a contribué à faire passer la catégorie à une part de marché globale des processeurs pour ordinateurs portables de 13 %.

Les données de Counterpoint correspondent à ce qu’IDC a rapporté le mois dernier. Si vous vous souvenez, la société d’études de marché a déclaré qu’Apple avait expédié 7,5 millions de Mac au quatrième trimestre et 28,6 millions d’unités pour l’année complète. Parmi les cinq principaux fabricants de PC, Apple était le seul à afficher une croissance positive d’une année sur l’autre. Le suivant le plus proche était Asus avec une baisse de 5,7% des livraisons d’une année sur l’autre.

Les analystes de Counterpoint s’attendent à ce que les machines basées sur Arm représentent 15 % des expéditions d’ordinateurs portables cette année et 18 % en 2024, en grande partie grâce à l’augmentation du prise en charge de l’écosystème et à la diminution de l’écart de performances par rapport aux offres x86.

À ce moment-là, Counterpoint prévoit que d’autres grands fournisseurs de processeurs tels que MediaTek et Qualcomm auront leurs solutions basées sur Arm prêtes à fonctionner. Sauf circonstances imprévues, un ordinateur portable sur quatre vendu en 2027 pourrait être alimenté par un processeur Arm.

Le gain d’Arm se fera inévitablement au détriment des leaders actuels du marché, AMD et Intel. Counterpoint pense qu’Intel pourrait souffrir le plus et perdre près de 10% de sa part de marché au profit des systèmes Arm au cours des cinq prochaines années.

Le marché global des PC pourrait ne pas connaître un retour à la croissance avant la fin de cette année avec une reprise plus large attendue en 2024. Pour l’instant, comme l’a dit IDC, le marché grand public reste un joker.

