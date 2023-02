Qu’est-il arrivé à GameSpy ?

Aujourd’hui, le jeu multijoueur est facile. Vous sautez sur un jeu, appuyez sur « jouer en ligne » et en quelques instants, vous êtes dans une arène jouant avec des gens du monde entier. Parfois, le jeu associe des joueurs ayant le même niveau de compétence ou des joueurs qui vivent plus près les uns des autres pour une meilleure latence et un meilleur ping. Certains jeux ont des options pour un mode de jeu compétitif ou quelque chose de décontracté. Dans l’ensemble, jouer en ligne avec d’autres personnes est un processus assez simple.

Cette accessibilité vient des douleurs du passé. Auparavant, les jeux pouvaient nécessiter une adresse IP spécifique pour un serveur, nécessitant une coordination avec vos amis pour rejoindre le même serveur. Cette adresse est venue de quelque part sur Internet comme un babillard électronique.

En comparaison avec ce que nous avons aujourd’hui, c’était lourd et pas vraiment convivial. Au milieu des années 90, une application appelée GameSpy a fait son apparition, ce qui a fait de la navigation sur les serveurs et de la connexion avec les joueurs un processus beaucoup plus intuitif. Cela a changé la donne.

Qu’est-ce que GameSpy ?

GameSpy était un navigateur de serveur pour les jeux en ligne, mais c’était aussi bien plus. Il a en fait commencé sa vie sous le nom de QSpy, un service créé par Joe « QSpy » Powell, Tim Cook et Jack « morbid » Matthews. C’était une application qui permettait aux utilisateurs de lister et de rechercher des serveurs Quake à rejoindre.

Mark Surfas, le fondateur du site Web PlanetQuake alors populaire, a autorisé QSpy et l’a renommé QuakeSpy. « id software n’était pas très content de [the name] nous l’avons donc renommé GameSpy et avons commencé à y ajouter tous les jeux que nous pouvions », a déclaré Surfas à propos de la création de GameSpy. Lorsque le jeu Hexen II basé sur Quake est arrivé l’année suivante, QuakeSpy pouvait également rechercher et répertorier les serveurs pour ce jeu. , il fallait donc un nouveau nom : GameSpy3D.

« J’avais une petite société de conseil et nous créions des sites Web pour quiconque voulait les acheter », explique Surfas de sa vie à l’époque. « Dès que j’ai touché Quake, mon monde entier a littéralement explosé. La recette d’une vue de jeu en 3D complète avec un mode multijoueur rapide sur Internet ? BOOM. Le jeu multijoueur est devenu toute ma vie. J’avais vraiment besoin de faire partie de ce qui se passait. »

Suite à cela, GameSpy3D a été autorisé aux éditeurs de jeux et GameSpy Industries est né, qui a commencé un empire du jeu en ligne.

« GameSpy a fait BEAUCOUP que vous tenez pour acquis maintenant », a déclaré Surfas. « La navigation sur les serveurs a été le début. Nous avons créé une division technologique qui est devenue le back-office pour de nombreux développeurs et éditeurs de jeux. Personne ne voulait la responsabilité de gérer les services multijoueurs pour un jeu à long terme, alors nous l’avons prise en charge. »

Il y avait deux côtés à GameSpy : le côté technologique (connu sous le nom de GameSpy Technology) qui a aidé les développeurs de jeux à créer des modes en ligne et à connecter les joueurs à des serveurs multijoueurs.

« C’est difficile à croire, mais à l’époque, les éditeurs de jeux pensaient que le multijoueur était un casse-tête dont ils n’avaient pas vraiment besoin », a déclaré Surfas. « Je pense que nous avons beaucoup aidé en fournissant des outils, des services et de la promotion, il leur est donc devenu un peu plus facile de dépenser de l’argent. Bien sûr, les développeurs de jeux méritent tout le mérite d’avoir créé la vraie magie. Nous n’étions que des fans de jeux heureux d’être impliqué du tout. »

De plus, GameSpy a fourni aux joueurs des informations sur les derniers jeux vidéo et PC via un certain nombre de sites Web de jeux (collectivement appelés «The Planet Network») et GameSpy.com.

« Nous avons construit un large public et nous sommes lancés dans l’hébergement de mods, ce qui était encore une fois un phénomène entièrement nouveau », a déclaré Surfas. « Vous pouviez acheter un jeu, puis les gens en faisaient plus de contenu. En gros, vous receviez de nouveaux jeux gratuitement ? Incroyable ! »

Donner du contenu aux joueurs

En ce qui concerne les médias, vous vous souviendrez peut-être de plusieurs sites Web portant le surnom de « Planet » au service des joueurs et des passionnés de technologie. Ceux-ci comprenaient Planet Quake, Planet Half-Life, Planet Unreal, 3DActionPlanet, RPGPlanet, SportPlanet et StrategyPlanet. Vous vous souvenez peut-être également de FilePlanet, une destination de partage de fichiers pour obtenir des correctifs, des démos et des mods.

GameSpy.com est également devenu une destination populaire pour consulter les dernières critiques et nouvelles sur ce qui se passait dans l’industrie du jeu. Découvrez n’importe quel jeu plus ancien sur Wikipedia et vous remarquerez probablement un score GameSpy dans la partie « Réception » de la page.

Rassembler les joueurs quelle que soit la plateforme

GameSpy a reçu quelques investissements et est brièvement entré dans le monde de la musique en ligne avant de revenir à son pain quotidien, le jeu en ligne. GameSpy3D a été remplacé par GameSpy Arcade, qui comprenait des fonctionnalités telles que des profils d’utilisateurs, une liste d’amis et des lobbies de jeux. Il pourrait même analyser le disque dur d’un PC pour rechercher des jeux compatibles. Au lancement, plus de 150 jeux étaient pris en charge.

Même les jeux sur console ont bénéficié de la technologie. MotoGP, NASCAR Heat 2002, TimeSplitters et même Halo sur Xbox utilisaient GameSpy avant Xbox Live pour connecter les joueurs.

« Lorsque la Xbox a été livrée, elle avait une socket réseau, mais il n’y avait aucun moyen de l’utiliser pour jouer à des jeux sur Internet », a commenté le fondateur de GameSpy. « Vous pouviez brancher deux Xbox sur votre réseau local et jouer à des jeux ensemble, mais c’était tout. Nous avions ce SuperGenius nommé crt (David Wright) qui, en un week-end, a créé et publié un ajout à GameSpy Arcade qui vous permet de jouer à la Xbox en réseau. jeux sur Internet. Nous étions donc vraiment le premier Xbox Live. Mais Microsoft n’était pas content de cela.

Les versions PlayStation 2 de Tony Hawk’s Pro Skater 4, Risk et Deer Hunter utilisaient également la technologie GameSpy. De plus, la technologie GameSpy a aidé à alimenter de nombreux jeux en ligne populaires, notamment Battlefield 1942, Halo, Age of Empires, Command & Conquer, Unreal Tournament et Midtown Madness. L’application a fourni une navigation sur le serveur ou un matchmaking rapide.

Nintendo était également connu pour utiliser les serveurs GameSpy pour alimenter sa plate-forme Nintendo Wi-Fi Connection. Les jeux Nintendo DS et Wii en dépendaient pour le jeu en ligne.

GameSpy a même propulsé les premiers jeux croisés comme 4×4 Evolution, qui unissait les joueurs sur Dreamcast, PC et Mac pour piloter des véhicules tout-terrain quelle que soit la plate-forme. Considérant à quel point c’est rare aujourd’hui, c’était assez impressionnant à l’époque.

« Nous avons vendu l’interface du jeu et géré les serveurs pour des services tels que le matchmaking dans le jeu, les échelles, le chat, l’anti-piratage, etc. Nous avions Activision, Microsoft, EA, à peu près tout le monde comme clients », a déclaré Surfas.

Le niveau suivant

Suite au développement de GameSpy Arcade et à d’autres investissements, dont celui du groupe Ziff Davis, l’application a acquis quelques fonctionnalités importantes, comme la voix sur IP. Grâce à l’achat de Roger Wilco et du client de matchmaking rival MPlayer, GameSpy a pu déployer la VoIP pour les joueurs et intégrer des fonctionnalités de chat vocal dans GameSpy Arcade et le kit de développement logiciel pour les développeurs de jeux.

En 2004, GameSpy Industries a fusionné avec IGN, devenant l’une des plus grandes sociétés de médias de jeux en ligne, connue sous le nom d’IGN/Gamespy. Plus tard, ils ont supprimé GameSpy du nom, pour être connu sous le nom d’IGN Entertainment, mais le site éditorial GameSpy a continué à fonctionner comme avant.

Jeu terminé

Peu de temps après, il semblait qu’IGN pourrait obtenir plus de valeur en vendant et en fermant certains aspects de GameSpy. En 2012, un développeur et éditeur de jeux mobiles et freemium appelé Glu Mobile a acheté GameSpy Technology. Cet achat a définitivement séparé les aspects techniques et médiatiques de l’entreprise.

Apparemment, Glu Mobile a augmenté les prix pour les développeurs intégrant la technologie GameSpy et fermé les serveurs de nombreux jeux en ligne plus anciens. Cela a indigné les joueurs, mais Glu Mobile et GameSpy Technology ont expliqué que les développeurs avaient été informés de ces changements et ne payaient pas pour les services qu’ils rendaient, ils ont donc dû être coupés.

Plus tard en 2014, Glu Mobile a fermé tous les serveurs GameSpy, laissant de nombreux jeux sans fonctionnalité en ligne. Certains jeux ont migré leurs services vers Steam, tandis que d’autres ont trouvé d’autres alternatives pour maintenir les serveurs en ligne actifs. Par exemple, un mod a permis aux joueurs Halo et Battlefront II de continuer.

Alors que le côté GameSpy Technology traversait des ralentisseurs, le côté média se fermait. Après l’acquisition d’IGN par Ziff Davis, tous les sites jugés «secondaires» à IGN ont été fermés, y compris GameSpy. Ce qui a grandi en tant qu’innovateur dans les années 90 est devenu un empire médiatique dans les années 2000, pour s’effondrer et être vendu en morceaux dans les années 2010.

Succès dévérouillé

Alors que de nombreux joueurs étaient contrariés et pointaient du doigt les développeurs et GameSpy pour avoir abandonné les communautés en ligne de nombreux jeux plus anciens, d’autres trouvaient de nouvelles solutions à ces problèmes. Certains services, dont 333réseaux, propose une liste maîtresse des serveurs de jeux disponibles. Les joueurs de Nintendo Wii pourraient se tourner vers wiimmfi pour continuer à jouer à leurs jeux en ligne. GameRanger était également considéré comme portant le flambeau de GameSpy.

Du côté du contenu, une fonctionnalité régulière sur GameSpy.com appelée le Autorité portuaire passé en revue la qualité des ports console vers PC, ainsi que les paramètres disponibles pour les joueurs PC qui se sentaient laissés pour compte par les développeurs se concentrant sur le contenu de la console. Cela nous rappelle Fonderie numérique des explications détaillées et des comparaisons de la qualité visuelle du jeu entre les plateformes.

De nombreux joueurs peuvent également se rappeler Les débriefings GameSpy, un des premiers podcasts qui a réuni les éditeurs de GameSpy et IGN pour discuter des dernières nouvelles et histoires du monde des médias. Cela est devenu plus tard The Comedy Button, qui a commencé en 2011 et continue encore aujourd’hui avec plus de 500 épisodes.

En tant que l’un des pionniers du jeu en ligne, nous devons beaucoup remercier GameSpy. Le GameSpy Arcade était un précurseur des hubs, des magasins de jeux et des plates-formes que nous utilisons maintenant. Dans le cas de Steam, de nombreuses fonctionnalités utilisées par GameSpy, telles que la navigation sur les serveurs, les listes d’amis, la VoIP, la gestion des correctifs et même les discussions communautaires, étaient toutes disponibles via GameSpy avant sa fermeture.

« J’ai maintenant des adolescents et ils ne savent pas à quel point ils ont de la chance », déclare Mark Surfas. « Je veux dire Twitch ? Discord ? les mêmes personnes sur les serveurs tous les soirs. »

Qui sait, sans services et applications comme GameSpy qui ont poussé à de nouvelles fonctionnalités et innovations, nous pourrions encore entrer manuellement des adresses IP pour jouer à des jeux avec nos amis !

