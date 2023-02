Pourquoi les États-Unis récupèrent les derniers vestiges du ballon espion chinois de la mer

Le ballon parti de Chine a été abattu le 5 février par un missile air-air tiré d’un chasseur F-22. L’US Fleet Forces a publié une série de clichés illustrant la récupération des restes de cet appareil.

Feux de bateau activés. Les restes du ballon qui penchent comme un linceul. Le Soleil se reposant sur la ligne d’horizon. Les photos publiées sur le compte Twitter de l’US Navy marquent le dernier chapitre d’une saga qui gardait auparavant les yeux levés sur la presse américaine et la fait désormais regarder vers les profondeurs de l’océan Atlantique. Le dernier passage du ballon est parti de Chine et est arrivé dans le ciel du Montana. Les images publiées par l’US Fleet Forces représentent dans des tons assez dramatiques la récupération des fragments du ballon qui a eu lieu près de la côte de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Parmi les eaux de l’océan Atlantique, vous pouvez voir tous les restes de l’appareil qui a ouvert une crise diplomatique entre la Chine et les États-Unis.

Le ballon a été détruit le 5 février, avec un missile tiré d’un chasseur F-22. Il y a la toile avec laquelle la chambre à air a été construite et tout le matériel encore transporté. Le tout à analyser et à cataloguer. Les Marines passent au peigne fin la zone où le ballon a atterri pour déterminer quel type d’appareils il transportait. S’il s’agissait d’équipements militaires, les États-Unis pourraient également utiliser ces recherches pour analyser et voler la technologie chinoise.

Était-ce vraiment un ballon espion ?

Washington en est sûr. Au contraire. Au cours des dernières heures, le Washington Post a publié une série de déclarations publiées par des responsables militaires américains qui ont préféré rester anonymes : « Ce que les Chinois ont fait, c’est qu’ils ont pris une technologie incroyablement ancienne et l’ont fondamentalement mariée à des compétences modernes de communication et d’observation ». Pas seulement. D’après les informations divulguées par les services de renseignement, il semble que le ballon espion trouvé dans le Montana faisait partie d’un programme de surveillance plus vaste qui comprenait des ballons également envoyés dans d’autres pays qui revêtent désormais une importance stratégique pour la Chine. Il s’agit notamment du Japon, de l’Inde, du Vietnam, de Taïwan et des Philippines.

Ces derniers jours, des informations ont émergé concernant trois autres ballons qui seraient arrivés au-dessus du territoire des États-Unis, un en février dernier et trois pendant la présidence de Donald Trump. La Chine continue de démentir. La version répétée par Pékin est toujours restée la même. Le ballon était un appareil civil, un ballon météo qui est devenu incontrôlable à cause des courants d’air et s’est échappé de l’espace aérien chinois. En effet Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, a également tenté de renverser la perspective, accusant la Maison Blanche d’avoir utilisé le passage de ce ballon météo pour attaquer et « diffamer » la Chine.