La chambre à vapeur Samsung Galaxy S23 VC est massive – gère n’importe quel jeu

Une mesure clé pour évaluer la qualité des téléphones mobiles est la dissipation thermique. Jouer à des jeux, passer des appels téléphoniques ou parler pendant une longue période peut augmenter la charge de travail du processeur, ce qui entraînera la génération de plus de chaleur. Les variantes les plus récentes de la série Galaxy S23 de Samsung sont livrées avec un plus grand système de refroidissement de la chambre à vapeur Vapor Chamber (VC).

Le travail principal de la chambre à vapeur est de déplacer la chaleur du chipset vers les parties plus froides de l’appareil, en le gardant au frais et en sécurité. Une meilleure dissipation de la chaleur résulte d’une plus grande surface de la chambre à vapeur. Une certaine chaleur est également rayonnée vers les couches adjacentes, et chaque couche dissipe davantage la chaleur sur toute sa surface.

@IceUniverse, un blogueur numérique Weibo Tech populaire, a partagé une étude des chambres à vapeur VC entre les séries Galaxy S22 et S23. Cependant, l’étude ne fait aucune mention de la chaleur précise. Son tweet se lit en partie: « La zone de dissipation thermique de la série Samsung Galaxy S23 a augmenté, comme le montre l’image »,

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23

Le dernier SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est assez populaire et tous les appareils de la série Galaxy S23 utilisent cette puce. Samsung a modifié cette puce afin qu’elle fonctionne plus rapidement que la conception d’origine. Le modèle Ultra dispose de jusqu’à 12 Go de RAM, par rapport aux Galaxy S23 et S23+. Les autres modèles prennent en charge 8 Go de RAM. Tous les modèles incluent un choix de stockage allant de 128 Go à 1 To. Les Galaxy S23 et S23+ comprennent trois appareils photo : un zoom téléobjectif 10MP avec zoom optique 3x, un ultra grand angle 12MP et un appareil photo grand angle 50MP.

Il y a un énorme capteur grand angle de 200MP dans le Samsung Galaxy S23 Ultra. Ici, vous trouverez également les autres caméras de petit modèle. Cependant, il existe un capteur de zoom téléobjectif 10x séparé. Le modèle Ultra diffère grandement des variantes Plus et Standard.