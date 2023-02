Les disques durs de plus petite capacité sont plus susceptibles de tomber en panne à mesure qu’ils vieillissent, selon une étude

En bref : Un rapport de recherche sur les taux de panne des disques durs pour 2022 confirme que l’âge d’un disque est un indicateur clé pour prédire une éventuelle panne. Le rapport a examiné 230 921 disques durs, et seul un Seagate de 8 To (modèle : ST8000NM000A) n’a présenté aucune défaillance.

Un rapide coup d’œil au rapport le plus récent du fournisseur de stockage en nuage Backblaze conclut que les disques plus grands (12 To, 14 To et 16 To) échouent moins fréquemment que les versions de plus petite capacité. Au cours de l’année écoulée, le taux de défaillance annualisé (AFR) des disques durs a considérablement augmenté, passant de 1,01 % en 2021 à 1,37 % en 2022, selon Andy Klein, évangéliste en chef du stockage dans le cloud pour Backblaze.

La société de sauvegarde dans le cloud avait 236 608 disques durs en service à la fin de 2022, dont 4 299 disques de démarrage et 235 608 disques de données. Backclaze a exclu les unités de démarrage et 388 des disques durs de données de l’analyse car ils avaient été utilisés pour des tests ou avaient une taille de flotte inférieure à 60 unités. Cela a laissé un total de 230 921 disques durs étudiés.

« Dans nos rapports trimestriels Drive Stats du T2 2022 et du T3 2022, nous avons noté une augmentation de l’AFR global par rapport au trimestre précédent et l’avons attribuée au parc vieillissant de disques, mais est-ce le cas ? » demanda Klien.

Il semble que la réponse soit oui.

Klein a observé que chaque taille (à l’exception des disques de 16 To) a montré une augmentation de l’AFR entre 2021 et 2022 lorsque des disques durs de plus grande capacité – 12 To, 14 To et 16 To – ont été comparés à des disques plus petits – 4 To, 6 To, 8 To et 10 To. L’AFR pour les petits disques s’élevait à 2,12 %, nettement supérieur à l’augmentation de 1,37 % pour tous les disques durs en 2022. De plus, même si les unités plus petites ne représentaient que 28,7 % des jours de disque en 2022, elles étaient responsables de 44,5 % des pannes de disque.

Cependant, Klein note que bien que les disques plus petits aient échoué plus fréquemment l’année dernière, ils sont également plus anciens. Le disque dur le plus ancien examiné, un Seagate de 6 To (ST6000DX000), avait un âge moyen de 92,5 mois. Son AFR en 2021 était de 0,11 %, tandis qu’en 2022, il était de 0,68 %.

Le tableau de Backblaze regroupant les AFR par fournisseur a montré que Seagate et Toshiba étaient les deux avec le taux d’échec le plus élevé. Cependant, la plupart des unités Seagate étaient nettement plus anciennes que les autres disques durs examinés. La société prévoit de remplacer les anciens disques par des disques durs de 16 To et plus en 2023, ce qui indique que ses disques de 4 To et les disques Seagate de 6 To sont probablement en voie de disparition.